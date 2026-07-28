الأهلي يتعادل مع فولهام وديّاً

تعادل الأهلي مع فولهام الإنجليزي بنتيجة 1-1، في خامس مبارياته الودية ضمن المعسكر الإعدادي المقام في البرتغال.

ودخل المدير الفني الألماني ماتياس يايسله اللقاء بتشكيلة ضمت عبد الرحمن الصانبي في حراسة المرمى، وأمامه سعد بالعبيد، ماتيو دامس، ميريح ديميرال، ومحمد عبد الرحمن، وفي وسط الملعب إنزو ميو وفالنتين أتانجانا، فيما قاد الهجوم كل من مشعل المطيري، وصالح أبو الشامات، وماتيوس غونسالفيس، والمهاجم ريكاردو ماتياس.

وفرض فولهام سيطرته على مجريات اللعب خلال الدقائق العشرين الأولى إلا أن الأهلي نجح في استغلال أولى فرصه الخطيرة، حيث افتتح ريكاردو ماتياس التسجيل عند الدقيقة 22، بعدما ارتقى لكرة عرضية وأسكنها الشباك برأسية متقنة.

وواصل الفريق الإنجليزي ضغطه بحثاً عن العودة في النتيجة، وتمكن من إدراك التعادل عند الدقيقة 40 عن طريق ريان سيسنيون، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وفي الشوط الثاني، تبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللقاء، مع محاولات هجومية من الجانبين لحسم المواجهة، إلا أن التنظيم الدفاعي وتألق حارسي المرمى حالا دون تسجيل أي أهداف إضافية، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1).

ويواصل الأهلي من خلال مبارياته الودية العمل على رفع الجاهزية الفنية والبدنية، ومنح اللاعبين فرصة أكبر للانسجام وتطبيق النهج التكتيكي الذي يسعى المدرب ماتياس يايسله إلى ترسيخه قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.