اللوائح ترفض نقل مباراة الأنوار والأهلي من حوطة بني تميم

قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الأنظمة واللوائح المنظمة لمسابقة كأس الملك لا تجيز نقل مباراة الأنوار و الأهلي من حوطة بني تميم إلى جدة، مؤكدةً أن المواجهة المقررة في 17 أغسطس (آب) ضمن منافسات دور الـ32 ستقام على ملعب نادي الأنوار، وفقاً لما أسفرت عنه قرعة البطولة.

وأضافت المصادر أن المباراة لن يتم نقلها، حتى في حال وجود موافقة من الناديين، إذ لا تتيح لوائح مسابقة كأس الملك تعديل ملعب المباراة باتفاق الطرفين في مثل هذه الحالات؛ ما يعني استمرار إقامتها على ملعب نادي الأنوار، وفق الجدول المعتمد.