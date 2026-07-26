عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:7 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

حَكَمة تسقط خلال فض اشتباك في مباراة ودية

حكمة تعرضت لارتجاج في المخ بعد أن سقطت على الأرض مغشيا عليها إثر محاولتها لفض شجار جماعي بين لاعبين ذكور خلال مباراة ودية (ليتس قو ميتز)
حكمة تعرضت لارتجاج في المخ بعد أن سقطت على الأرض مغشيا عليها إثر محاولتها لفض شجار جماعي بين لاعبين ذكور خلال مباراة ودية (ليتس قو ميتز)
TT
TT

حَكَمة تسقط خلال فض اشتباك في مباراة ودية

حكمة تعرضت لارتجاج في المخ بعد أن سقطت على الأرض مغشيا عليها إثر محاولتها لفض شجار جماعي بين لاعبين ذكور خلال مباراة ودية (ليتس قو ميتز)
حكمة تعرضت لارتجاج في المخ بعد أن سقطت على الأرض مغشيا عليها إثر محاولتها لفض شجار جماعي بين لاعبين ذكور خلال مباراة ودية (ليتس قو ميتز)

ذكرت تقارير إعلامية أن حَكَمة تعرضت لارتجاج في المخ، بعد أن سقطت على الأرض مغشياً عليها، إثر محاولتها فضَّ شجار جماعي بين لاعبين خلال مباراة ودية بين ميتز الفرنسي وفورتونا سيتارد الهولندي، أمس (السبت).

ولم تتمكن الحكمة ماتيلد دمونكيه من استكمال المباراة، عقب الحادث الذي وقع في ملعب شلوزبيرغ بمدينة فورباك شرق فرنسا، في إطار استعداد الفريقين للموسم الجديد.

وفي تقرير المباراة المنشور في موقعه على الإنترنت، وصف فورتونا سيتارد، الذي خسر المباراة 3 - 1 الحادث بأنه «لحظة لافتة»، لكنه لم يعلق أكثر من ذلك. ولم ينشر ميتز أي تقرير عن الحادث على موقعه على الإنترنت.

واشتعل التوتر في الدقيقة 40 عندما اشتبك لاعبان من الفريقين عقب واقعة شد للقمصان. وسارع لاعبون آخرون للانضمام إلى الاشتباك.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أن دمونكيه سقطت على الأرض بعد محاولتها التدخل لفض الاشتباك، وذلك بعد تعرضها للضرب، وسط الشجار الذي وقع أمام لافتة كبيرة في المدرجات كُتب عليها: «احترموا الحكم».

وظلت دمونكيه على الأرض عدة دقائق وهي تمسك بذراعها، في حين هرع الحكام المساعدون وأفراد الأمن والطاقم الطبي للملعب لإعادة النظام وتقييم حالتها.

واستأنفت دمونكيه (26 عاماً) مهمتها، ولكن كحكم مساعد، بعد استئناف اللعب، قبل أن تغادر الملعب في نهاية الشوط الأول، ليحل محلها حكم مساعد آخر.

وأفادت تقارير بأن الحكمة الفرنسية أصيبت بارتجاج في المخ، إثر الاصطدام الذي تعرضت له.

مواضيع
رياضة كرة القدم فرنسا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

العميري يُحقق أول ميدالية سعودية في تاريخ بطولات العالم للمبارزة

رياضة سعودية خليفة العميري (الشرق الأوسط)

العميري يُحقق أول ميدالية سعودية في تاريخ بطولات العالم للمبارزة

حقق خليفة العميري، لاعب المنتخب السعودي للمبارزة، إنجازاً تاريخياً بحصوله على الميدالية البرونزية في منافسات سلاح الإيبيه، ضمن بطولة العالم للمبارزة (عمومي).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رياضة عالمية أوقفت أسراب من النحل مباراة ذهاب نهائي بطولة ولاية باهيا البرازيلية (لانس)
رياضة عالمية

سرب نحل يوقف نهائي بطولة باهيا للشباب... واللاعبون يفترشون أرض الملعب

أوقفت أسراب من النحل مباراة ذهاب نهائي بطولة ولاية باهيا البرازيلية تحت 20 عاماً بين باهيا وفلومينينسي دي فييرا، السبت، بعدما غزت أرضية ملعب «جوا دا برينسيسا».

شوق الغامدي (الرياض)
رياضة سعودية أطلق الاتحاد السعودي للرياضة للجميع مبادرة «10 مليار خطوة» (الرياضة للجميع)
رياضة سعودية

الاتحاد السعودي للرياضة للجميع يطلق مبادرة «10 مليار خطوة»

أطلق الاتحاد السعودي للرياضة للجميع مبادرة «10 مليار خطوة»، الهادفة إلى تشجيع أفراد المجتمع على زيادة مستويات النشاط البدني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رياضة سعودية سعود الملحم (الفنون القتالية المختلطة)
رياضة سعودية

سعود الملحم: الهزائم كانت معلمي الأول

خلف كل نزال لا تتجاوز مدته عدة دقائق تختبئ سنوات من الالتزام والتضحيات والقرارات الصعبة تلك هي الرحلة التي يعيشها المقاتل السعودي سعود الملحم.

لولوة العنقري (الرياض)
رياضة عالمية حصدت المنتخبات العربية المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 نحو 81 مليون دولار من الجوائز المالية (رويترز)
رياضة عالمية

81 مليون دولار مكاسب المنتخبات العربية من مونديال 2026… والمغرب في الصدارة

حصدت المنتخبات العربية المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 نحو 81 مليون دولار من الجوائز المالية التي خصصها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

بدر بالعبيد (الرياض)