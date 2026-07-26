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سرب نحل يوقف نهائي بطولة باهيا للشباب... واللاعبون يفترشون أرض الملعب

أوقفت أسراب من النحل مباراة ذهاب نهائي بطولة ولاية باهيا البرازيلية (لانس)
أوقفت أسراب من النحل مباراة ذهاب نهائي بطولة ولاية باهيا البرازيلية (لانس)
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سرب نحل يوقف نهائي بطولة باهيا للشباب... واللاعبون يفترشون أرض الملعب

أوقفت أسراب من النحل مباراة ذهاب نهائي بطولة ولاية باهيا البرازيلية (لانس)
أوقفت أسراب من النحل مباراة ذهاب نهائي بطولة ولاية باهيا البرازيلية (لانس)

أوقفت أسراب من النحل مباراة ذهاب نهائي بطولة ولاية باهيا البرازيلية تحت 20 عاماً بين باهيا وفلومينينسي دي فييرا، السبت، بعدما غزت أرضية ملعب «جوا دا برينسيسا» في مدينة فييرا دي سانتانا، مما تسبب في توقف اللقاء لنحو عشر دقائق.

ووقعت الحادثة بعد مرور 11 دقيقة فقط على انطلاق المباراة، إذ أظهرت لقطات البث التلفزيوني النحل وهو يحلق بكثافة فوق أرضية الملعب، مما دفع اللاعبين من الفريقين، إلى جانب أعضاء الجهازين الفني وطاقم التحكيم، إلى الاستلقاء على الأرض تفادياً للتعرض للسعات، وفقاً لصحيفة «لانس» البرازيلية.

ومع استمرار تحليق السرب فوق الملعب لعدة دقائق، غادر اللاعبون إلى غرف تبديل الملابس، بينما شغَّل مسؤولو الملعب نظام الري في محاولة لتشتيت النحل وإخلاء أرضية الملعب.

وبعد نحو عشر دقائق، نجحت المحاولة واستؤنفت المباراة بصورة طبيعية، من دون تسجيل أي إصابات بين اللاعبين أو أفراد الطواقم.

وأثار المشهد تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً أنه جاء خلال المباراة النهائية لإحدى أبرز بطولات الفئات السنية في ولاية باهيا، قبل أن تنجح الجهات المنظمة في احتواء الموقف واستكمال اللقاء.

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رياضة رياضية برازيلية كرة القدم البرازيل

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