العميري يُحقق أول ميدالية سعودية في تاريخ بطولات العالم للمبارزة

حقق خليفة العميري، لاعب المنتخب السعودي للمبارزة، إنجازاً تاريخياً بحصوله على الميدالية البرونزية في منافسات سلاح الإيبيه ضمن بطولة العالم للمبارزة (عمومي)، التي اختتمت في هونغ كونغ، ليمنح المملكة أول ميدالية في تاريخ مشاركاتها في بطولات العالم للمبارزة، ويجعل السعودية ثاني دولة عربية على مستوى الرجال تُحقق ميدالية عالمية بعد مصر.

وشق العميري طريقه إلى منصة التتويج بعد مشوار مميز، إذ تأهل إلى دور الـ32 بتغلبه على فلافيو جيانوت لاعب لوكسمبورغ، ثم تجاوز الكوري هيومن جانغ في دور الـ32، قبل أن يهزم الإيطالي سيمون مينكاريلي في دور الـ16.

وواصل العميري تألقه في الدور ربع النهائي، بعدما أطاح بالياباني كوكي كانو، بطل أولمبياد باريس وصاحب 3 ميداليات أولمبية، بنتيجة 15-12، ليضمن أول ميدالية سعودية في تاريخ البطولة، قبل أن يكتفي بالميدالية البرونزية عقب خسارته في نصف النهائي أمام السويسري لوكاس مالكوتي.

ويُعد هذا الإنجاز الثالث للعميري خلال عام واحد، بعد إحرازه الميدالية الفضية في دورة الألعاب الخليجية، والميدالية البرونزية في دورة الألعاب الإسلامية، مواصلاً كتابة صفحة جديدة في تاريخ المبارزة السعودية.