الاتحاد السعودي للرياضة للجميع يطلق مبادرة «10 مليار خطوة»

أطلق الاتحاد السعودي للرياضة للجميع مبادرة «10 مليار خطوة»، الهادفة إلى تشجيع أفراد المجتمع على زيادة مستويات النشاط البدني وتحويل الحركة اليومية إلى عادة مستدامة، عبر تحقيق هدف وطني يتمثل في تسجيل 10 مليارات خطوة خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى ديسمبر (كانون الأول) 2026، في إطار دعم مستهدفات «رؤية السعودية 2030» وتعزيز جودة الحياة.

وتحمل المبادرة شعار «لا تعد خطواتك... خلّها تنحسب لك»، وتُنفذ من خلال تطبيق الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، الذي يتيح للمستخدمين الانضمام إلى المبادرة، واحتساب خطواتهم اليومية، ومتابعة تقدمهم، والمشاركة في التحديات والأنشطة المصاحبة طوال فترة المبادرة.

وأكد الأمير خالد بن الوليد بن طلال، رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، أن المبادرة تستهدف إطلاق حراك وطني واسع يعزز حضور النشاط البدني في الحياة اليومية، ويحول الخطوات البسيطة إلى أثر مستدام ينعكس على صحة الأفراد وجودة الحياة.

وقال: «تمثل مبادرة (10 مليار خطوة) دعوة مفتوحة لكل فرد في المملكة ليكون جزءاً من هدف وطني مشترك، انطلاقاً من إيماننا بأن بناء مجتمع أكثر صحة وحيوية يبدأ بخطوات بسيطة تتكرر كل يوم، ومن خلال هذه المبادرة نسعى إلى جعل النشاط البدني أقرب إلى الناس، وتحويل الحركة اليومية إلى عادة مستدامة تدعم مستهدفات (رؤية السعودية 2030)».

من جانبها، أوضحت الرئيسة التنفيذية للاتحاد السعودي للرياضة للجميع، شيماء الحصيني، أن المبادرة تقدم نموذجاً جديداً للتفاعل مع النشاط البدني، عبر تحويل الخطوات اليومية إلى تجربة تفاعلية قابلة للقياس من خلال تطبيق الاتحاد.

وأضافت أن المبادرة تؤكد أن النشاط البدني يمكن أن يكون جزءاً من تفاصيل الحياة اليومية، سواء في العمل أو المدرسة أو المنزل، وأن كل خطوة تسهم في تحقيق هدف وطني مشترك وبناء عادات صحية أكثر استدامة، مؤكدة أن رسالة المبادرة هي: «خطواتك تنحسب لك».

وتهدف المبادرة إلى تغيير النظرة التقليدية للنشاط البدني، باعتباره ممارسة تتطلب وقتاً أو أماكن مخصصة، إلى سلوك يومي متاح للجميع، كما تعتمد على التفاعل الرقمي، والشراكات، وسلسلة من التحديات والأنشطة التي تستهدف مختلف فئات المجتمع، لضمان استمرار المشاركة حتى ختام المبادرة والاحتفاء بتحقيق الهدف الوطني المتمثل في تسجيل 10 مليارات خطوة.