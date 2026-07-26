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الرياضة رياضة عالمية

ديوماندي يشارك في تحضيرات لايبزغ للموسم الجديد وسط غموض حول مستقبله

يان ديوماندي (د.ب.أ)
يان ديوماندي (د.ب.أ)
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ديوماندي يشارك في تحضيرات لايبزغ للموسم الجديد وسط غموض حول مستقبله

يان ديوماندي (د.ب.أ)
يان ديوماندي (د.ب.أ)

يعود المهاجم الإيفواري الدولي يان ديوماندي إلى صفوف لايبزغ الألماني، غداً (الاثنين)، للبدء في التدريبات التحضيرية للموسم الجديد، بينما لا يزال الغموض يحيط بمستقبله، في ظل اهتمام باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني بضمه.

وأكد المدير الرياضي، مارسيل شافر، في وقت سابق بقاء المهاجم الإيفواري الشاب مع الفريق في الموسم المقبل، لكن المدرب مارتين ديميكيليس لم يبد متأكداً من ذلك، مطلع الأسبوع.

وقال ديميكيليس: «يمتلك يان ديوماندي عقداً هنا، وعلى مارسيل شافر ترتيب باقي الأمور».

وانتقل ديوماندي، البالغ من العمر 19 عاماً، إلى لايبزغ قبل عام قادماً من ليجانيس الإسباني، بعقد يمتد حتى عام 2030، ودون وجود شرط جزائي.

وسجل اللاعب الإيفواري 12 هدفاً وقدم تسع تمريرات حاسمة في الدوري الألماني الموسم الماضي، كما قدم مستويات لافتة في بطولة كأس العالم 2026.

ورفض لايبزغ العرض الأول المقدم من ريال مدريد بقيمة تصل إلى 100 مليون يورو (114 مليون دولار)، مع استمرار المفاوضات بين الناديين، وفقا لموقع «ذي أثلتيك»، ورفض لايبزغ عرضاً مماثلاً من ليفربول الإنجليزي.

وأشارت صحيفة «بيلد» إلى أن لايبزغ يطلب ما لا يقل عن 120 مليون يورو للموافقة على رحيل الجناح الإيفواري هذا الصيف، رغم رغبة النادي القوية في الاحتفاظ به لعام آخر على الأقل، واستعداده لتحسين بنود عقده، خصوصاً بعد إنهاء الموسم الماضي في المركز الثالث بالبوندسليغا، وضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

على الجانب الآخر، توصل وكلاء أعمال ديوماندي لاتفاق بشأن البنود الشخصية لعقد الإيفواري الشاب مع كل من بطل دوري أبطال أوروبا، باريس سان جيرمان، وريال مدريد.

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