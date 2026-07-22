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الرياضة رياضة عالمية

هامبورغ يتعاقد مع داكا في صفقة انتقال حر

باتسون داكا (د.ب.أ)
باتسون داكا (د.ب.أ)
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هامبورغ يتعاقد مع داكا في صفقة انتقال حر

باتسون داكا (د.ب.أ)
باتسون داكا (د.ب.أ)

أعلن نادي هامبورغ الألماني لكرة القدم، أولى صفقاته لتدعيم خط الهجوم، بالتعاقد مع المهاجم الزامبي باتسون داكا، في صفقة انتقال حر، عقب نهاية عقده مع ليستر سيتي الإنجليزي.

وبعد أن اجتاز داكا (27 عاماً) الفحص الطبي في هامبورغ، وصل اللاعب الزامبي الدولي لمعسكر الفريق المقام حالياً في النمسا.

وقالت كاثلين كروغر، المديرة الرياضية لهامبورغ: «يُظهر مستوى عالياً من الالتزام؛ سواء مع الكرة أو من دونها، ويكرس نفسه باستمرار لخدمة الفريق كلاعب جماعي. وفي الوقت نفسه، يمتلك خبرة واسعة على المستوى الدولي».

وانضم داكا إلى ليستر سيتي قادماً من سالزبورغ النمساوي في 2021، مقابل نحو 30 مليون يورو. وخلال الفترة التي لعبها مع ليستر، هبط الفريق مرتين من الدوري الإنجليزي الممتاز؛ بل وهبط أيضاً من دوري الدرجة الأولى هذا العام.

ويأمل هامبورغ أن يتمكن داكا من تعويض رحيل مهاجميه: روبرت غلاتسل، الذي انتقل إلى فولفسبورغ، ورانسفورد كونيغسدورفر، الذي انتقل لماينز، وداميون داونز، الذي انتقل لساوثهامبتون.

ولا يزال هامبورغ يبحث عن مهاجم آخر على الأقل، استعداداً للموسم الجديد.

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