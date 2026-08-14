دجيكو يتطلع للقاء «زملائه السابقين» مع عودته للبوندسليغا

بعدما أتم عامه الـ40 يعود إدين دجيكو للدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)؛ حيث يلتقي مجدداً بزملاء سابقين له اتخذوا منذ ذلك الحين أدواراً مختلفة في عالم كرة القدم.

وقال مهاجم شالكه في مقابلة مع شبكة «سكاي» نشر مساء الخميس: «أرى أيضاً أن بعض الأشخاص الذين لعبوا معي أصبحوا مدربين حالياً، أو مديرين رياضيين، أو مديرين عامين. أتطلع إلى رؤيتهم مجدداً».

وقبل بداية الدوري الألماني مع شالكه الصاعد حديثاً، يتطلع دجيكو بشكل خاص إلى لم شمله مع فينسن كومباني، مدرب بايرن ميونيخ.

ولعب الثنائي من قبل معاً في مانشستر سيتي لأكثر من 10 أعوام، وقال دجيكو: «هو صديقي، وقائدي السابق».

وأوضح دجيكو أن استمراره في اللعب على أعلى مستوى رغم بلوغه 40 عاماً يعود إلى سنوات طويلة من العمل الجاد.

وقال المهاجم: «منذ أكثر من 10 سنوات، وأنا أخوض تدريبات فردية قبل وبعد تدريبات الفريق، من أجل إعداد جسدي للتدريبات الجماعية».

ويقضي دجيكو «20 إلى 30 دقيقة» في صالة الألعاب الرياضية قبل وبعد التدريبات، كإجراء وقائي. وشدد قائلاً: «هذا ما ساعدني على الاستمرار حتى الآن».

ولكن التقدم في العمر لم يمر دون أن يترك عليه تأثيراً.

واعترف مهاجم شالكه المخضرم قائلاً: «نعم، بدأت أشعر بعمري قليلاً الآن».

وانضم دجيكو إلى شالكه قادماً من فيورنتينا في يناير (كانون الثاني) الماضي، ولعب دوراً أساسياً في صعود الفريق إلى الدوري الألماني، بعدما سجل ستة أهداف وصنع ستة أخرى خلال 11 مباراة. وكان قد لعب سابقاً في دوري الدرجة الأولى الألماني خلال فترة وجوده مع فولفسبورغ بين عامي 2011 و2015.