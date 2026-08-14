إسماعيل صيباري يأمل في اللحاق بمباراة بايرن أمام لايبزيغ

أعرب المغربي إسماعيل صيباري، المنضم حديثاً إلى بايرن ميونيخ الألماني، عن أمله في المشارَكة لأول مرة مع الفريق خلال مباراة ودية ضد لايبزيغ، السبت، وذلك بعد تعافيه من الإصابة.

وقال لاعب خط الوسط خلال تقديم رسمي الجمعة: «أحتاج لأن أتحدث مع الطبيب أولاً، لقد تعافيت بشكل جيد، وعدت إلى خوض التدريبات الكاملة مع الفريق».

وحسم بايرن ميونيخ صفقة انتقاله من آيندهوفن الهولندي خلال فترة كأس العالم، حيث كان يشارك مع منتخب المغرب وتألق مُسجلِّاً 3 أهداف.

ومع ذلك، غاب اللاعب عن مباراة دور الـ8 ضد فرنسا، التي خسرها المغرب؛ بسبب إصابة في أوتار الركبة.

وقال صيباري إن مركزه المُفضَّل في الملعب هو أن يكون صانع ألعاب، لكنه لم يناقش دوره في الفريق بعد، مع المدرب البلجيكي فينسنت كومباني.

وأضاف: «لقد كنت أركز على التعافي من الإصابة، وسنتحدَّث قطعاً عن هذا الأمر قريباً».

وخلال فترة الإعداد للموسم الجديد نجح بايرن ميونيخ في التعاقد مع المدافع الألماني الدولي ناثانيال براون من آينتراخت فرانكفورت، وصانع الألعاب المغربي إسماعيل صيباري بما يعادل نحو 50 مليون يورو (57.7 مليون دولار) لكليهما.

بالإضافة إلى ذلك فقد حصل بايرن على 30 مليون يورو، من بيع لاعبين، في حين من المتوقع رحيل المزيد، إذ لا يزال النادي يخطِّط للانفصال عن كل من جواو بالينيا، وساشا بوي، وبريان ساراغوزا، الذين عادوا من إعارات.

وقال ماكس إبريل عضو مجلس إدارة الرياضة في بايرن، الجمعة، إن أستون فيلا الإنجليزي قد تقدَّم بعرض لضم بالينيا، لكن لم يتم التَّوصُّل لاتفاق بين الناديين بشأنه، ولم يقدِّم المسؤول أي تفاصيل أخرى.

ويبدأ بايرن موسمه رسمياً، بمواجهة بروسيا دورتموند يوم 22 أغسطس (آب) في كأس السوبر الألماني «كأس فرانز بيكنباور»، بينما ستكون المباراة الأولى في الدوري يوم 28 من الشهر نفسه، ضد شتوتغارت.