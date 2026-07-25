لايبزيغ يرفض عرضاً من ريال مدريد لضم ديوماندي

انضم فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، إلى سباق التعاقد مع يان ديوماندي، ولكن تقارير ذكرت أنَّ فريق لايبزيغ الألماني رفض عرضاً يصل إلى 100 مليون يورو (114 مليون دولار)، من الفريق الإسباني من أجل التعاقد مع اللاعب الإيفواري الشاب.

وذكر موقع «The Athletic» أنَّ المفاوضات تتواصل رغم أنَّ لايبزيغ لم يدرس بشكل كافٍ العرض الذي تقدَّم به ريال مدريد، والذي بلغ 90 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو إضافات.

ورفض لايبزيغ من قبل عرضاً مشابهاً من فريق ليفربول الإنجليزي. ووفقاً لصحيفة «بيلد» الألمانية يرغب لايبزيغ في الحصول على الأقل على 120 مليون يورو من أجل دراسة السماح للاعب الإيفواري بالرحيل هذا الصيف.

وانضم ديوماندي (19 عاماً) إلى لايبزيغ مقابل 20 مليون يورو من فريق ليغانيس الإسباني، بعقد يمتد حتى 2030 دون وجود شرط جزائي للرحيل. وسجَّل ديوماندي 12 هدفاً ومرَّر 9 تمريرات حاسمة في الموسم الماضي من الدوري الألماني، كما أنَّه ترك انطباعاً جيداً خلال مشاركته في بطولة كأس العالم الأخيرة.

ويرغب لايبزيغ في الإبقاء على ديوماندي لعام إضافي على الأقل، ويقال إنَّ النادي مستعدٌّ لتحسين عقده. وأنهى لايبزيغ الموسم الماضي في المركز الثالث، وسيشارك في دوري أبطال أوروبا.

وقال ديوماندي إنه يتوقع أن يرحل، ويزعم أنَّه اتفق على الشروط الشخصية مع فريق باريس سان جيرمان، الفائز بدوري أبطال أوروبا.