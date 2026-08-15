الجزائر تحرم المغرب من برونزية كأس أمم إفريقيا للسيدات بركلات الترجيح

عانى المنتخب المغربي من خيبة جديدة بركلات الترجيح في كأس أمم إفريقيا للسيدات لكرة القدم، السبت، بعدما خسر أمام الجزائر 2-3 عقب انتهاء مباراة تحديد المركز الثالث بالتعادل 1-1.

وكان المنتخب المغربي، صاحب الأرض، قد ودع الدور نصف النهائي الأربعاء أمام الكاميرون بركلات الترجيح، بعدما تصدت حارسة مرمى الأخيرة لثلاث ركلات متتالية.

وتكرر السيناريو أمام الجزائر في الرباط، إذ نجحت لاعبات المغرب في تسجيل أول ركلتين ترجيحيتين، قبل إهدار الركلات الثلاث التالية.

وفي المقابل، أخفقت الجزائر في تسجيل ركلتين من محاولاتها، قبل أن تنجح إيناس بلومو في تنفيذ الركلة الحاسمة، مانحة منتخب بلادها الميدالية البرونزية.

وكان المغرب قد تقدم في الوقت الأصلي عن طريق كوثر أزراف في الدقيقة 37، قبل أن تدرك لينا بوساحة التعادل للجزائر في الدقيقة 83، ليتم الاحتكام مباشرة إلى ركلات الترجيح من دون خوض شوطين إضافيين.

سيدات الجزائر يحتفلن بالمركز الثالث والتأهل إلى كأس العالم (الكاف)

وهذه النسخة الثالثة توالياً التي يستضيف فيها المغرب كأس أمم إفريقيا للسيدات من دون أن يتمكن من إحراز اللقب، بعدما حل وصيفاً في نسختي 2022 و2024.

ورغم خسارة المركز الثالث، ضمن منتخب «لبؤات الأطلس» التأهل إلى نهائيات كأس العالم للسيدات المقررة في البرازيل العام المقبل بمشاركة 32 منتخباً، بفضل بلوغه الدور نصف النهائي.

كما ضمنت الجزائر والكاميرون ومالاوي التأهل إلى كأس العالم، فيما تلتقي الكاميرون ومالاوي في المباراة النهائية، الأحد، في الرباط.

ولا تزال أمام جنوب إفريقيا وغانا فرصة للتأهل عبر الملحق القاري، ما قد يرفع عدد المنتخبات الإفريقية المشاركة في المونديال إلى ستة.