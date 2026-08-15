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الجزائر تحرم المغرب من برونزية كأس أمم إفريقيا للسيدات بركلات الترجيح

فرحة جزائرية بعد حسم البرونزية أمام المغرب (الكاف)
فرحة جزائرية بعد حسم البرونزية أمام المغرب (الكاف)
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الجزائر تحرم المغرب من برونزية كأس أمم إفريقيا للسيدات بركلات الترجيح

فرحة جزائرية بعد حسم البرونزية أمام المغرب (الكاف)
فرحة جزائرية بعد حسم البرونزية أمام المغرب (الكاف)

عانى المنتخب المغربي من خيبة جديدة بركلات الترجيح في كأس أمم إفريقيا للسيدات لكرة القدم، السبت، بعدما خسر أمام الجزائر 2-3 عقب انتهاء مباراة تحديد المركز الثالث بالتعادل 1-1.

وكان المنتخب المغربي، صاحب الأرض، قد ودع الدور نصف النهائي الأربعاء أمام الكاميرون بركلات الترجيح، بعدما تصدت حارسة مرمى الأخيرة لثلاث ركلات متتالية.

وتكرر السيناريو أمام الجزائر في الرباط، إذ نجحت لاعبات المغرب في تسجيل أول ركلتين ترجيحيتين، قبل إهدار الركلات الثلاث التالية.

وفي المقابل، أخفقت الجزائر في تسجيل ركلتين من محاولاتها، قبل أن تنجح إيناس بلومو في تنفيذ الركلة الحاسمة، مانحة منتخب بلادها الميدالية البرونزية.

وكان المغرب قد تقدم في الوقت الأصلي عن طريق كوثر أزراف في الدقيقة 37، قبل أن تدرك لينا بوساحة التعادل للجزائر في الدقيقة 83، ليتم الاحتكام مباشرة إلى ركلات الترجيح من دون خوض شوطين إضافيين.

سيدات الجزائر يحتفلن بالمركز الثالث والتأهل إلى كأس العالم (الكاف)

وهذه النسخة الثالثة توالياً التي يستضيف فيها المغرب كأس أمم إفريقيا للسيدات من دون أن يتمكن من إحراز اللقب، بعدما حل وصيفاً في نسختي 2022 و2024.

ورغم خسارة المركز الثالث، ضمن منتخب «لبؤات الأطلس» التأهل إلى نهائيات كأس العالم للسيدات المقررة في البرازيل العام المقبل بمشاركة 32 منتخباً، بفضل بلوغه الدور نصف النهائي.

كما ضمنت الجزائر والكاميرون ومالاوي التأهل إلى كأس العالم، فيما تلتقي الكاميرون ومالاوي في المباراة النهائية، الأحد، في الرباط.

ولا تزال أمام جنوب إفريقيا وغانا فرصة للتأهل عبر الملحق القاري، ما قد يرفع عدد المنتخبات الإفريقية المشاركة في المونديال إلى ستة.

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قطر تتحدى الاتحاد الآسيوي بسبب خطاب مفتوح يهاجم إنفانتينو

الشيخ حمد بن ‌خليفة آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم (اللجنة الأولمبية القطرية)
الشيخ حمد بن ‌خليفة آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم (اللجنة الأولمبية القطرية)
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قطر تتحدى الاتحاد الآسيوي بسبب خطاب مفتوح يهاجم إنفانتينو

الشيخ حمد بن ‌خليفة آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم (اللجنة الأولمبية القطرية)
الشيخ حمد بن ‌خليفة آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم (اللجنة الأولمبية القطرية)

نشبت خلافات متزايدة داخل كرة القدم الآسيوية حول مستقبل الاتحاد الدولي للعبة «فيفا»، بعدما تحدت قطر الاتحاد الآسيوي بشأن قراره بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي «يويفا» واتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي «الكونكاكاف» في هجوم شامل على جياني إنفانتينو رئيس الفيفا المحاصر بالضغوط.

وكتب الشيخ حمد بن ‌خليفة آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم في خطاب موجه إلى الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي أنه لم يتم استشارته ولا الاتحاد القطري قبل أن تصدر الاتحادات القارية الثلاثة خطاباً مفتوحاً يوم الاثنين الماضي تزعم فيه التحدث بشكل جماعي نيابة عن أعضائها.

الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي (رويترز)

ويواجه إنفانتينو، الذي يسعى لإعادة انتخابه العام المقبل، تمرداً مفتوحاً بعدما هاجم اليويفا والاتحاد الآسيوي والكونكاكاف تصرفه وطالبوه بالاستقالة على خلفية ⁠محاولته الفاشلة لجلب استثمارات خاصة في بطولات الفيفا مثل كأس العالم.

وجاء في الخطاب الذي اطلعت عليه «رويترز» وكتبه آل ثاني، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي ومجلس الفيفا: «يجب أولاً التحقق من وجود رأي جماعي، فلا يمكن افتراضه، ولا يمكن إيجاده بمجرد الإعلان عنه». وطالب آل ثاني الاتحاد الآسيوي بتوضيح طبيعة الاستشارات التي جرت وعلى أي أساس اعتبر نفسه مخولاً للتحدث بشكل جماعي نيابة عن أعضائه البالغ عددهم 47 عضواً.

ورفض الاتحاد الآسيوي التعليق عندما تواصلت معه «رويترز». ويكشف هذا التدخل عن انقسامات داخل الاتحاد الآسيوي للعبة في لحظة حاسمة في الصراع على قيادة إنفانتينو.

جياني إنفانتينو رئيس الفيفا (رويترز)

وقال آل ثاني في رسالته إلى رئيس الاتحاد الآسيوي: «لم يتم التشاور مع الاتحاد القطري ولا معي شخصياً... ‌سواء ⁠بشكل رسمي أو غير رسمي، قبل إصدار البيان». وأضاف في رسالته: «لم يتم إرسال أي إشعار مسبق ولم يتم تداول أي مسودة ولم تُتح أي فرصة للتعليق على محتوى البيان أو المساهمة فيه قبل نشره علناً باسم الاتحاد الآسيوي ونيابة عن أعضائه».

ويأتي هذا التحدي بعد أن أيد ستة رؤساء لاتحادات عربية لكرة القدم تشمل قطر والمغرب، الذي يشارك في استضافة كأس العالم 2030، إنفانتينو، ⁠أمس الخميس، وسط أزمة الفيفا التي أعقبت فشل اقتراح الاستثمار الخاص. وأربعة من الموقعين الستة وهم آل ثاني وهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري وفوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وأحمد يحيى رئيس الاتحاد الموريتاني أعضاء في مجلس الفيفا أيضاً. وكانوا قد قالوا: «نقدر بشدة ⁠الجهود المستمرة التي يبذلها السيد إنفانتينو لتطوير كرة القدم عالمياً وتوسيع الفرص في جميع المناطق، وتعزيز دور هذه الرياضة في التقريب بين الناس والمجتمعات».

وتابعوا: «نتطلع إلى مواصلة تعاوننا الوثيق معه من أجل مستقبل أقوى وأكثر ازدهاراً لكرة ⁠القدم العالمية، وتوسيع الفرص وتعزيز مساهمة كرة القدم العربية في اللعبة على الصعيد العالمي».

واقترح إنفانتينو فصل الحقوق التجارية لكأس العالم وبيع 20 في المائة منها لمستثمرين من القطاع الخاص لجمع نحو 4.2 مليار دولار، قبل أن يتراجع عن اقتراحه في أعقاب الضجة التي أثارها.

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الرياضة رياضة عربية

الإفريقي بطل تونس يضم المدافع المالي سيمبارا

المالي إسماعيل سيمبارا (النادي الإفريقي)
المالي إسماعيل سيمبارا (النادي الإفريقي)
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الإفريقي بطل تونس يضم المدافع المالي سيمبارا

المالي إسماعيل سيمبارا (النادي الإفريقي)
المالي إسماعيل سيمبارا (النادي الإفريقي)

أعلن النادي الإفريقي، بطل الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم، الجمعة، تعاقده مع المدافع المالي إسماعيل سيمبارا بموجب عقد يمتد موسمين.

وقال الإفريقي في بيان مقتضب مرفق بصورة اللاعب: «مرحباً بك في نادي الشعب»، ليعلن بذلك إتمام صفقة التعاقد مع المدافع المالي.

ويلعب سيمبارا (28 عاماً) في قلب الدفاع، وسبق له خوض تجارب مع عدد من الأندية كان آخرها استاد مالي، الذي شارك معه في دوري أبطال أفريقيا، ما أكسبه خبرة على المستوى القاري.

ويأتي التعاقد مع المدافع المالي في وقت يستعد فيه الإفريقي للدفاع عن لقب الدوري التونسي الذي أحرزه الموسم الماضي، إذ يواصل الفريق تحضيراته للموسم الجديد تحت قيادة المدرب ماهر الكنزاري.

ويسعى الإفريقي إلى الحفاظ على استقراره، وتعزيز تشكيلته قبل انطلاق منافسات الدوري، في حملة الدفاع عن اللقب ومواصلة المنافسة على البطولات المحلية والقارية.

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«الترجي» يتعاقد مع البرازيلي ريبيرو حتى 2029

البرازيلي لوكاس ريبيرو (نادي الترجي)
البرازيلي لوكاس ريبيرو (نادي الترجي)
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«الترجي» يتعاقد مع البرازيلي ريبيرو حتى 2029

البرازيلي لوكاس ريبيرو (نادي الترجي)
البرازيلي لوكاس ريبيرو (نادي الترجي)

أعلن نادي الترجي، وصيف بطل الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم، التعاقد مع البرازيلي لوكاس ريبيرو لمدة 3 مواسم حتى يونيو (حزيران) 2029.

وقال «الترجي»، في بيان مقتضب عبر صفحته على «فيسبوك»: «أتم الترجي الرياضي التونسي إجراءات التعاقد مع البرازيلي لوكاس ريبيرو لـ3 مواسم، حتى يونيو 2029».

ولم يكشف «الترجي» عن الإجراءات المتعلقة بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي، ولم يكشف عن تفاصيل إضافية بشأن الصفقة.

جاء التعاقد مع ريبيرو (27 عاماً)، الذي يجيد اللعب في مركز المهاجم والجناح الأيمن، في صفقة مجانية بعد نهاية عقده مع «ليونيسا» الإسباني.

وغادر ريبيرو البرازيل مبكراً إلى أوروبا، وكانت بدايته هناك مع «فالنسيان» الفرنسي عام 2017، ثم انتقل إلى بلجيكا وخاض تجارب مع موكرون وشارلروا وبيفيرين. وفي دوري الدرجة الثانية البلجيكي تحديداً، لعب 66 مباراة، وأسهم في 29 هدفاً بين التسجيل والصناعة. المحطة الأهم في مسيرته جاءت عندما انتقل إلى «ماميلودي صن داونز» الجنوب أفريقي في عام 2023. وفي «الدوري» خلال موسمين، سجل 28 هدفاً، وصنع 13 في 44 مباراة: 12 هدفاً و4 تمريرات حاسمة في موسم 2023-2024، ثم انفجر في الموسم التالي مسجلاً 16 هدفاً، وصانعاً 9 خلال 26 مباراة. وكان موسم 2024-2025 الأفضل في مسيرته؛ أنهى «الدوري» الجنوب أفريقي هدافاً بـ16 هدفاً، وحصد 4 جوائز دفعة واحدة: أفضل لاعب في الموسم، أفضل لاعب باختيار اللاعبين، هداف «الدوري»، وصاحب أفضل هدف في الموسم.

وبعد رحيله عن «صن داونز» في صيف 2025 انتقل إلى «كولتورال ليونيسا» الإسباني في الدرجة الثانية، وخاض معه 27 مباراة في «الدوري»، سجل 5 أهداف، وصنع هدفين، قبل أن تنتهي تجربته الإسبانية، ويتجه إلى «الترجي». ومع «صن داونز» حقق ريبيرو أبرز ألقابه الجماعية: الدوري الجنوب أفريقي مرتين في موسمي 2023-2024 و2024-2025، بالإضافة إلى «الدوري الأفريقي لكرة القدم» في موسم 2023-2024، كما شارك مع «صن داونز» في «كأس العالم للأندية 2025»، وسجل هدفاً خلال البطولة.

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