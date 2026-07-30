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الرياضة رياضة عالمية

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم منفتح على مشروع إنفانتينو

كاف قال إنه تسلم مقترح فيفا (الاتحاد الإفريقي)
كاف قال إنه تسلم مقترح فيفا (الاتحاد الإفريقي)
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الاتحاد الأفريقي لكرة القدم منفتح على مشروع إنفانتينو

كاف قال إنه تسلم مقترح فيفا (الاتحاد الإفريقي)
كاف قال إنه تسلم مقترح فيفا (الاتحاد الإفريقي)

أبدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) انفتاحاً على دراسة مشروع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الرامي إلى بيع حصة من الحقوق التجارية لكأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص، ليصبح أول اتحاد قاري لا يعلن معارضته للمقترح الذي أثار انتقادات واسعة في أوروبا وأميركا الشمالية والوسطى.

وأكد «كاف» في بيان نشرته صحيفة «ليكيب الفرنسية»، أنه تسلم المقترح الرسمي من «فيفا»، مشيراً إلى أن لجنته التنفيذية ستناقش الأسبوع المقبل مبادرة «فيفا فوروارد إنتربرايز» بهدف دراستها وتقييمها قبل اتخاذ أي موقف.

ودعا الاتحاد الأفريقي أيضاً الاتحادات الوطنية الأعضاء إلى دراسة المشروع والمشاركة في المشاورات الجارية، مؤكداً رغبته في مواصلة الحوار والعمل مع جميع الأطراف المعنية.

وأوضح «كاف» أن أولويته تتمثل في دعم أي مبادرة من شأنها زيادة الموارد المالية المخصصة لتطوير كرة القدم في أفريقيا والعالم، وهو ما يتماشى مع الهدف المعلن للمشروع الذي يسعى إلى رفع حجم التمويل المقدم للاتحادات الوطنية.

ويعد موقف الاتحاد الأفريقي مختلفاً عن مواقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) واتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، اللذين أعلنا اعتراضهما على المشروع، ولا سيما بسبب طريقة طرحه وغياب المشاورات المسبقة مع الاتحادات القارية والوطنية.

وكان رئيس «فيفا» جياني إنفانتينو قد دافع عن المشروع، مؤكداً أنه يمثل «فرصة وليس التزاماً»، وأن القرار النهائي بشأنه يعود إلى الاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الدولي.

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كأس الأمم الأفريقية كأس العالم فيفا كرة القدم الرياضة فرنسا

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