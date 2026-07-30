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البنتاغون يمنح «لوكهيد مارتن» أكبر عقد في تاريخه لإنتاج صواريخ باتريوت

أنظمة صواريخ «باتريوت» أميركية بقاعدة لواء وارسو الثالث لصواريخ الدفاع الجوي في سوتشاشيف ببولندا 18 ديسمبر 2025 (رويترز)
أنظمة صواريخ «باتريوت» أميركية بقاعدة لواء وارسو الثالث لصواريخ الدفاع الجوي في سوتشاشيف ببولندا 18 ديسمبر 2025 (رويترز)
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البنتاغون يمنح «لوكهيد مارتن» أكبر عقد في تاريخه لإنتاج صواريخ باتريوت

أنظمة صواريخ «باتريوت» أميركية بقاعدة لواء وارسو الثالث لصواريخ الدفاع الجوي في سوتشاشيف ببولندا 18 ديسمبر 2025 (رويترز)
أنظمة صواريخ «باتريوت» أميركية بقاعدة لواء وارسو الثالث لصواريخ الدفاع الجوي في سوتشاشيف ببولندا 18 ديسمبر 2025 (رويترز)

قالت وزارة الدفاع الأميركية يوم الأربعاء إن الجيش الأميركي أبرم مع شركة لوكهيد مارتن عقدا تصل قيمته إلى 58.62 مليار دولار لإنتاج صواريخ باتريوت الاعتراضية، وهو عقد قياسي يأتي تخصيصه في ظل تضاؤل مخزونات الأسلحة الأميركية جراء الصراعات الدائرة في أنحاء العالم.

وزودت الولايات المتحدة حلفاءها بكميات كبيرة من الأسلحة، في الوقت الذي استخدمت فيه ذخائر في عملياتها العسكرية في إيران، ما أثار مخاوف بشأن مخزونات أسلحة الدفاع الجوي الرئيسية والأسلحة دقيقة التوجيه.

وأوضح الجيش الأميركي أن هذا العقد يحول عقدا سابقا مدته عام واحد بقيمة 4.7 مليار دولار تم إبرامه في أبريل (نيسان) إلى مسودة اتفاق لسبع سنوات يغطي خطة شراء متعددة السنوات للصواريخ الاعتراضية من السنة المالية 2026 حتى 2032.

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