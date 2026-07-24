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«كاس» تحدد 8 أكتوبر للنظر في استئناف السنغال على لقب أمم أفريقيا

السنغال توّجت بلقب كأس أمم أفريقيا قبل سحبه لمصلحة المغرب (رويترز)
السنغال توّجت بلقب كأس أمم أفريقيا قبل سحبه لمصلحة المغرب (رويترز)
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«كاس» تحدد 8 أكتوبر للنظر في استئناف السنغال على لقب أمم أفريقيا

السنغال توّجت بلقب كأس أمم أفريقيا قبل سحبه لمصلحة المغرب (رويترز)
السنغال توّجت بلقب كأس أمم أفريقيا قبل سحبه لمصلحة المغرب (رويترز)

من المقرر أن يتم النظر في الاستئناف الذي تقدمت به السنغال لاستعادة لقب بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، الذي توّجت به بعد نهائي فوضوي أمام الدولة المضيفة المغرب في يناير (كانون الثاني) الماضي، أمام أعلى محكمة رياضية في العالم يوم 8 أكتوبر (تشرين الأول).

وقالت المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس)، الجمعة، إن جلسة الاستماع ستعقد خلف أبواب مغلقة في مقرها بمدينة لوزان، من دون تحديد موعد لإصدار الحكم.

وعادة ما يستغرق قضاة محكمة التحكيم الرياضي عدة أشهر للإعلان عن قراراتهم.

وكانت إجراءات التحضير لجلسة الاستئناف مستمرة طوال فترة إقامة كأس العالم 2026، التي بلغ خلالها المنتخب المغربي دور الثمانية، بينما ودّعت السنغال البطولة من دور الـ32 أمام بلجيكا.

وتغلب المنتخب السنغالي على نظيره المغربي بهدف نظيف بعد اللجوء إلى الوقت الإضافي في نهائي استثنائي أُقيم في الرباط.

وغادر لاعبو السنغال أرض الملعب وأخروا استئناف اللعب لمدة 15 دقيقة، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء للمغرب في الوقت بدل الضائع، قبل أن يتمكن الحارس من التصدي لها.

وحصل المغرب على اللقب بعد عدة أسابيع، عندما قرر قضاة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اعتبار المنتخب السنغالي منسحباً من المباراة بسبب مغادرته أرض الملعب.

وبدا أن هذا القرار يتجاهل قوانين كرة القدم، التي تنص على أن قرارات الحكم داخل أرض الملعب تكون نهائية.

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