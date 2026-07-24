«دورة هامبورغ»: المجَرية بوندار تُطيح بالروسية شارايفا

تأهلت المجَرية آنا بوندار إلى الدور قبل النهائي من بطولة هامبورغ للتنس، بفوزها على نظيرتها الروسية ألينا شارايفا بمجموعتين دون مقابل، الجمعة.

وفازت بوندار بنتائج أشواط 6/ 1 و7/ 6 (7/ 3)، لتواصل التقدم في البطولة، وتتخطى دور الثمانية، بعدما كانت المجَرية المصنفة الرابعة على مستوى هذه البطولة قد فازت في دور الـ16 على الألمانية نوما نوها أكوغو بمجموعتين لواحدة.

وتستعدّ بوندار لمواجهة الأرمينية إيلينا أفليسيان، يوم السبت، في الدور قبل النهائي من البطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 2 مليون يورو.

وكانت أفليسيان قد تأهلت على حساب الأوكرانية أوليكساندرا أولينكوفا بانسحاب الأخيرة.