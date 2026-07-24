عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:7 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

«دورة هامبورغ»: المجَرية بوندار تُطيح بالروسية شارايفا

المجَرية آنا بوندار إلى نصف نهائي هامبورغ (رويترز)
المجَرية آنا بوندار إلى نصف نهائي هامبورغ (رويترز)
TT
TT

«دورة هامبورغ»: المجَرية بوندار تُطيح بالروسية شارايفا

المجَرية آنا بوندار إلى نصف نهائي هامبورغ (رويترز)
المجَرية آنا بوندار إلى نصف نهائي هامبورغ (رويترز)

تأهلت المجَرية آنا بوندار إلى الدور قبل النهائي من بطولة هامبورغ للتنس، بفوزها على نظيرتها الروسية ألينا شارايفا بمجموعتين دون مقابل، الجمعة.

وفازت بوندار بنتائج أشواط 6/ 1 و7/ 6 (7/ 3)، لتواصل التقدم في البطولة، وتتخطى دور الثمانية، بعدما كانت المجَرية المصنفة الرابعة على مستوى هذه البطولة قد فازت في دور الـ16 على الألمانية نوما نوها أكوغو بمجموعتين لواحدة.

وتستعدّ بوندار لمواجهة الأرمينية إيلينا أفليسيان، يوم السبت، في الدور قبل النهائي من البطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 2 مليون يورو.

وكانت أفليسيان قد تأهلت على حساب الأوكرانية أوليكساندرا أولينكوفا بانسحاب الأخيرة.

مواضيع
الرياضة تنس ألمانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

7 إشعارات تضع مونديال 2026 تحت مجهر نزاهة المراهنات

رياضة عالمية فيفا أكد نزاهة مباريات كأس العالم (د.ب.أ)

7 إشعارات تضع مونديال 2026 تحت مجهر نزاهة المراهنات

أثار تقرير دولي جديد جدلاً حول نزاهة بعض الوقائع التي شهدتها نهائيات كأس العالم 2026

The Athletic (كوبنهاغن )
رياضة عالمية لاعب وسط مانشستر سيتي الإسباني روردي على رادار ريال مدريد (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

ريال مدريد يعمل على إتمام صفقة ضم رودري من مانشستر سيتي

يعمل ريال مدريد على التوصل إلى اتفاق للتعاقد مع لاعب وسط مانشستر سيتي الإسباني روردي، وذلك وفقاً لشبكة «The Athletic».

The Athletic (مدريد)
رياضة عالمية بطل العالم مرتين فرناندو ألونسو (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

«فورمولا 1»: هل يستمر ألونسو مع أستون مارتن؟

رأى أدريان نيوي، رئيس فريق أستون مارتن، نهاية «كابوس» وبداية عودة إلى المنافسة بعد ظهور سيارتي فريقه لأول مرة على الحلبة خلال جائزة المجر الكبرى.

«الشرق الأوسط» (بودابست)
رياضة عالمية الكوري الجنوبي لي كانغ يقترب من أتلتيكو مدريد (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

أتلتيكو مدريد يقترب من ضم لي كانغ إن

اقترب الإعلان الرسمي عن صفقة انتقال الكوري الجنوبي لي كانغ إن إلى صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني، قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
رياضة عالمية فرناندو توريس وبيدري نجما برشلونة يحتفلان بكأس العالم (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

برشلونة يقود العصر الذهبي لإسبانيا... وهيمنة «لاماسيا» مرشحة للازدياد

لم يكن تتويج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2026 مجرد إنجاز جديد في تاريخ «لا روخا»، بل حمل أيضاً مؤشرات واضحة على بداية حقبة ذهبية جديدة لكرة القدم الإسبانية.

The Athletic (برشلونة)