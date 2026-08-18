كانساس سيتي يضم البرازيلي أندريه لويز

أعلن نادي كانساس سيتي الأميركي عن صفقة تاريخية بتعاقده مع المهاجم البرازيلي أندريه لويز بعقد يمتد لخمس سنوات، قادماً من نادي أولمبياكوس اليوناني.

لم يتم الكشف عن القيمة المالية للصفقة، لكن الرقم القياسي السابق مسجلاً بانتقال آلان بوليدو قادماً من شيفاز المكسيكي مقابل 5.‏7 مليون دولار.

ويتبقى على إتمام هذه الصفقة استكمال إجراءات تأشيرة لويز وشهادة انتقاله الدولية.

انضم لويز لصفوف كانساس سيتي بعد أداء مميز في الموسم الماضي الذي بدأه في البرتغال بتسجيله 7 أهداف وصناعة 6 بقميص ريو آفي قبل انتقاله إلى أولمبياكوس في يناير (كانون الثاني)، ليساهم في حصوله على المركز الثاني.

بدأ لويز مسيرته الكروية في نادي أميركا لكرة القدم في مسقط رأسه ريو دي جانيرو، ثم لعب في أكاديمية نادي فلامنغو، وتم تصعيده للفريق الأول.

وانتقل اللاعب البرازيلي معاراً إلى إستريلا دا أمادورا البرتغالي خلال موسم 2023 – 2024، ثم انضم إلى ريو آفي في يناير 2025.