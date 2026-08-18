سفيتولينا تنسحب من دورة سينسناتي بسبب إصابة في الكاحل

انسحبت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، المصنفة التاسعة عالميا، من بطولة سينسناتي المفتوحة للتنس اليوم الثلاثاء، قبل مباراتها في الدور الثالث ضد الصينية وانغ شي يو، بسبب إصابة في كاحلها الأيمن.

وستتأهل الصينية وانغ إلى دور الـ16 دون خوض المباراة، لتواجه الأميركية ماديسون كيز.

وقالت سفيتولينا في بيان: «لسوء الحظ، بذلت قصارى جهدي للتعافي، لكن الإصابة التي تعرضت لها في تورونتو، بالإضافة إلى الضغط الذي تعرضت له خلال مباراة الدور الثاني، لم يسمحا لي بالتعافي كما كنت أتمنى لأكون جاهزة للدور التالي».

وأضافت: «لدي بالطبع ذكريات رائعة عن اللعب هنا والوصول إلى مراحل متقدمة في البطولة. خضت مباراة رائعة هنا قبل ليلتين. أشعر بحزن شديد للانسحاب من هذا الدور».

وطلبت اللاعبة الأوكرانية استراحة طبية لعلاج قدمها اليمنى خلال المجموعة الثانية من مباراتها في الدور الثاني ضد تيريزا فالنتوفا يوم الأحد، لكنها واصلت اللعب لتفوز 3-6 و7-6 و6-صفر.

ومن المقرر أن تشارك سفيتولينا بعد ذلك في بطولة أميركا المفتوحة، التي تبدأ في وقت لاحق من هذا الشهر.