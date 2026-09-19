بيغولا تنسحب من بطولة سنغافورة

انسحبت الأميركية جيسيكا بيغولا من بطولة سنغافورة المفتوحة للتنس ذات الـ500 نقطة، التي تقام الأسبوع المقبل، بسبب كثافة المباريات في الفترة الأخيرة.

وقالت بيغولا على وسائل التواصل الاجتماعي: «بعد أسابيع طويلة وشاقة بدنياً في بطولة أميركا المفتوحة، لست مستعدة للعودة إلى الملعب والمنافسة بالمستوى الذي أتوقعه من نفسي».

وتقدمت بيغولا مؤخراً للمركز الثالث في التصنيف العالي التابع للرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات، وهو أعلى مركز تصل له في مسيرتها.

ووصلت بيغولا للمباريات النهائية في بطولتَي واشنطن وسينسيناتي، قبل أن تصل للدور قبل النهائي في بطولة أميركا المفتوحة للعام الثاني على التوالي.

وحققت بيغولا (32 عاماً) 15 انتصاراً مقابل 4 هزائم خلال البطولات التي تقام على الملاعب الصلبة في أميركا، كما تتصدر قائمة الأكثر تحقيقاً للانتصارات هذا العام برصيد 50 فوزاً في منافسات الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات.

وتبدأ بطولة سنغافورة الاثنين. وكان ينتظر أن تصبح بيغولا المصنفة الأولى في تلك البطولة، ولكن بعد انسحابها ستتصدر الروسية ميرا أندريفا، المصنفة الخامسة على العالم، تصنيف البطولة.