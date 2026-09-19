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عبد الواسع المطيري... قائد جيل يمني يسعى للتغيير

عبد الواسع المطيري يقود اليمن في «خليجي 27» (حساب اللاعب على «إنستغرام»)
عبد الواسع المطيري يقود اليمن في «خليجي 27» (حساب اللاعب على «إنستغرام»)
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عبد الواسع المطيري... قائد جيل يمني يسعى للتغيير

عبد الواسع المطيري يقود اليمن في «خليجي 27» (حساب اللاعب على «إنستغرام»)
عبد الواسع المطيري يقود اليمن في «خليجي 27» (حساب اللاعب على «إنستغرام»)

يُعدّ عبد الواسع المطيري واحداً من أبرز الأسماء في كرة القدم اليمنية خلال العقد الأخير، بعدما تحول من لاعب شاب بدأ مسيرته داخل الدوري المحلي إلى قائد للمنتخب اليمني وأحد أكثر لاعبيه خبرة وحضوراً على المستوى الدولي مع منتخب يأمل في أن يجد لنفسه مكاناً على الساحة الدولية وسط صعوبات عديدة.

ومع سنوات طويلة بقميص الفريق الملقب بـ«نسور سبأ»، أصبح المطيري من الوجوه التي ارتبط اسمها بمحاولات المنتخب اليمني الظهور بصورة أفضل في البطولات القارية والإقليمية.

وُلد عبد الواسع المطيري في 4 يوليو (تموز) 1994 في صنعاء، ويجيد اللعب في مركز الوسط الهجومي، كما يستطيع شغل مركزي الجناح الأيمن والأيسر.

ويتميز المطيري بالمهارة والسرعة في التحرك في المساحات، إلى جانب قدرته على تنفيذ الكرات الثابتة والتسديد وصناعة الفرص.

وخاض المطيري 70 مباراة مع منتخب اليمن وسجل 14 هدفاً، ليصبح أحد أكثر لاعبي الجيل الحالي خبرة دولية.

بدأ المطيري مسيرته مع نادي اليرموك، الذي لعب في صفوفه بين عامَي 2013 و2015، قبل أن ينتقل إلى نادي العروبة، حيث قضى ثلاث سنوات بين 2015 و2018، قبل أن يبدأ رحلة الاحتراف خارج اليمن.

وفي عام 2018 انتقل المطيري إلى نادي دبا الحصن الإماراتي، وخاض معه 18 مباراة سجل خلالها أربعة أهداف، لتكون تلك التجربة أولى محطاته خارج الملاعب اليمنية. وبعدها عاد إلى منطقة الخليج من بوابة نادي النهضة العُماني، الذي لعب له خلال موسم 2019-2020.

ثم انتقل المطيري إلى النصر العُماني في موسم 2020-2021، قبل أن يخوض تجربة أخرى مع فريق الاتحاد العُماني خلال موسم 2021-2022، حيث شارك في 20 مباراة، وسجل ثلاثة أهداف وفق بيانات مسيرته، وبعد ذلك انتقل إلى نادي سترة البحريني عام 2023، ليواصل تجربته الاحترافية في منطقة الخليج، وهو النادي الذي ارتبط اسمه به في السنوات الأخيرة.

لكن المحطة الأهم في مسيرة عبد الواسع المطيري ظلت مرتبطة بالمنتخب اليمني، إذ بدأ مشواره الدولي في عام 2013، عندما ظهر للمرة الأولى مع المنتخب الأول.

وتعود مباراته الدولية الأولى إلى مواجهة البحرين في تصفيات كأس آسيا 2015، قبل أن يتحول مع مرور السنوات إلى لاعب أساسي وقائد للمنتخب.

وجاء أول أهدافه الدولية في تصفيات كأس العالم 2018 أمام باكستان، في مباراة انتهت بفوز اليمن (3-1)، ومنذ ذلك الوقت بدأ المطيري تسجيل عدد من الأهداف المهمة، سواء في تصفيات كأس العالم أو كأس آسيا أو البطولات الإقليمية.

وعلى الرغم من أن المنتخب اليمني لم يحقق إنجازات كبيرة على مستوى كأس آسيا، فإن المطيري كان أحد أبرز لاعبي الجيل الذي نجح في قيادة المنتخب إلى الظهور في النهائيات القارية. وكانت «كأس آسيا 2019» في الإمارات واحدة من أهم المحطات في مسيرته، حيث شارك اليمن في البطولة لأول مرة، وحتى إن لم يتمكن من تجاوز دور المجموعات، فقد كانت المشاركة تاريخية في حد ذاتها.

وفي بطولة كأس الخليج، ارتبط اسم المطيري بعدد من المشاركات المهمة مع اليمن، وكانت نسخة «خليجي 25» في العراق عام 2023 إحدى أبرز محطاته، بعدما سجل هدفاً في مباراة المنتخب اليمني أمام العراق، التي انتهت بفوز أصحاب الأرض (5-صفر)، ورغم صعوبة البطولة بالنسبة إلى اليمن، فإن مشاركة المطيري أكدت مكانته بوصفه أحد اللاعبين الأساسيين في تشكيلة المنتخب.

كما حمل المطيري شارة قيادة المنتخب اليمني في «خليجي 26» التي أُقيمت في الكويت أواخر عام 2024، في بطولة دخلها المنتخب بحثاً عن أول انتصار له في تاريخ مشاركاته بكأس الخليج.

وتطورت مهمة المطيري مع المنتخب اليمني، لتتجاوز كونها مجرد مهمة على أرض الملعب، وتحول إلى قائد لجيل يحاول تغيير الصورة التاريخية لليمن في البطولة.

وحتى ذلك الوقت، كان المنتخب قد خاض 33 مباراة في كأس الخليج دون تحقيق أي انتصار، مقابل 6 تعادلات و27 هزيمة.

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أكرم عفيف... من «أسباير» إلى قيادة طموحات قطر في «خليجي 27»

أكرم عفيف يأمل في نقل تألقه الآسيوي خليجياً (الاتحاد القطري)
أكرم عفيف يأمل في نقل تألقه الآسيوي خليجياً (الاتحاد القطري)
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أكرم عفيف... من «أسباير» إلى قيادة طموحات قطر في «خليجي 27»

أكرم عفيف يأمل في نقل تألقه الآسيوي خليجياً (الاتحاد القطري)
أكرم عفيف يأمل في نقل تألقه الآسيوي خليجياً (الاتحاد القطري)

لم تكن أكاديمية أسباير مجرد محطة في مسيرة أكرم عفيف، بل كانت البوابة التي قادته من ملاعب قطر إلى تجربة أوروبية مبكرة، قبل أن يعود إلى بلاده ليصبح أحد أبرز رموز الجيل الذي كتب أهم صفحات تاريخ كرة القدم القطرية. وبعد سنوات من الألقاب والإنجازات الفردية، يستعد الجناح الموهوب لخوض تحدٍّ جديد مع المنتخب القطري في «خليجي 27» بالسعودية، واضعاً خبرته الكبيرة أمام اختبار جديد بقميص «العنابي».

وُلد أكرم حسن عفيف يحيى عفيف في الدوحة يوم 18 نوفمبر (تشرين الثاني) 1996، وبدأ خطواته الأولى مع كرة القدم في فرق الناشئين بنادي المرخية، قبل الانتقال إلى السد، ثم الالتحاق بـ«أكاديمية أسباير» عام 2009، في خطوة شكَّلت نقطة تحول مهمة في مسيرته.

وفي أسباير، لم يكتفِ عفيف بالتدريب داخل قطر، بل حصل على فرصة خوض تجربة تعليمية ورياضية في إسبانيا، حيث لعب مع فرق الشباب في إشبيلية وفياريال، وبدأ في التَّعرُّف مبكراً على أجواء كرة القدم الأوروبية. وكان ظهوره مع إشبيلية في بطولة الكأس الدولية عام 2013 لافتاً، بعدما سجَّل هدفين وصنع آخر في المباراة الأولى لفريقه أمام أسباير.

وبعد هذه التجربة، انتقل عفيف إلى أوروبا بصورة أكثر جدية، عندما انضم إلى أوبين البلجيكي في يناير (كانون الثاني) 2015، وسجَّل هدفاً في ظهوره الأول، ثم صنع 3 أهداف في المباراة التالية، ليؤكد سريعاً أنه لا يخشى خوض تجربة الاحتراف خارج بلاده رغم صغر سنه.

وفي مايو (أيار) 2016، انتقل عفيف إلى فياريال بعقد دائم، ليصبح أول لاعب قطري مولود في قطر ينضم إلى أحد أندية الدوري الإسباني. وبعدها أُعير إلى سبورتنغ خيخون، حيث ظهر للمرة الأولى في دوري الدرجة الأولى الإسباني في أغسطس (آب) 2016 أمام أتلتيك بيلباو، قبل أن يعود إلى أوبين على سبيل الإعارة في الموسم التالي.

لكن المسيرة التي بدأت في أوروبا اتخذت مساراً مختلفاً في يناير 2018، عندما عاد عفيف إلى قطر وانضم إلى السد على سبيل الإعارة، لتبدأ المرحلة التي شهدت تحوله من موهبة واعدة إلى نجم أول في الكرة القطرية. وبعد فترة الإعارة، أصبح انتقاله إلى السد دائماً في يوليو (تموز) 2020، ليواصل كتابة قصته مع النادي الذي بدأ معه خطواته الأولى.

وفي موسم 2018 - 2019، قدَّم عفيف واحداً من أكثر مواسمه تأثيراً، إذ سجَّل 26 هدفاً وصنع 15 في 22 مباراة بالدوري، ليسهم بقوة في تتويج السد باللقب، ويحصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري القطري.

ولم يكن ذلك الموسم مجرد إنجاز عابر، فقد تحوَّل عفيف مع مرور السنوات إلى أحد أهم عناصر السد، وواصل حصد البطولات المحلية، قبل أن يقدِّم موسماً استثنائياً جديداً في 2023 - 2024، سجَّل خلاله 26 هدفاً وصنع 11 في 22 مباراة بالدوري، ليُتوَّج هدافاً للمسابقة ويسهم في قيادة السد إلى لقبه الـ17، ويحصل مجدداً على جائزة أفضل لاعب.

وعلى المستوى الدولي، بدأت قصة عفيف مع المنتخب القطري في الفئات السنية، وكان من أبرز فصولها مشاركته مع منتخب تحت 19 عاماً في بطولة آسيا 2014، حيث سجَّل 4 أهداف، بينها هدف الفوز في المباراة النهائية أمام كوريا الشمالية، ليمنح قطر اللقب القاري.

وفي سبتمبر (أيلول) 2015، تلقى عفيف أول استدعاء إلى المنتخب الأول من المدرب دانيال كارينيو، ولم ينتظر طويلاً لترك بصمته، إذ سجَّل هدفاً وصنع آخر خلال الفوز الكاسح على بوتان 15 - صفر في تصفيات كأس العالم 2018، لتبدأ مسيرة دولية تحوَّلت لاحقاً إلى واحدة من أبرز قصص النجاح في تاريخ المنتخب القطري.

وكانت بطولة كأس آسيا 2019 نقطة التحول الأكبر في مسيرته الدولية؛ حيث لعب عفيف دوراً محورياً في تتويج قطر باللقب للمرة الأولى، وصنع 10 أهداف خلال البطولة، وهو رقم قياسي في تاريخ المسابقة، ليؤكد أنه ليس مجرد هداف أو جناح قادر على التسجيل، وإنما لاعب يستطيع صناعة الفارق لزملائه أيضاً.

وبعد 4 سنوات، عاد عفيف ليكون أحد أبرز نجوم كأس آسيا 2023 التي أُقيمت في قطر، فقاد المنتخب إلى الاحتفاظ باللقب للمرة الثانية على التوالي، وسجَّل 8 أهداف، بينها 3 أهداف من ركلات جزاء في المباراة النهائية أمام الأردن، ليصبح أول لاعب يسجِّل ثلاثية في نهائي كأس آسيا، ويُتوَّج هدافاً للبطولة وأفضل لاعب فيها.

ومع تتويجه القاري الثاني، رسَّخ عفيف مكانته بوصفه أحد أبرز لاعبي آسيا، بعدما سبق له الفوز بجائزة أفضل لاعب في القارة عام 2019، ثم عاد للحصول عليها في 2023، ليصبح أحد الأسماء القطرية القليلة التي تركت بصمةً واضحةً على المستوى القاري.

ولم تقتصر إنجازاته على المنتخب، إذ جمع عفيف عدداً كبيراً من الألقاب مع السد، من بينها الدوري القطري وكأس الأمير وكأس قطر، كما تُوِّج هدافاً للدوري في أكثر من مناسبة، واختير ضمن فريق الموسم، وحصل على جوائز فردية كثيرة عزَّزت مكانته بين أبرز لاعبي الكرة الآسيوية.

وبحلول عام 2026، لم يعد عفيف مجرد أحد نجوم المنتخب القطري، وإنما أصبح من أصحاب الخبرة الأكبر في صفوفه، بعدما خاض أكثر من 130 مباراة دولية وسجَّل أكثر من 40 هدفاً، ليصبح حضوره جزءاً أساسياً من هوية «العنابي» وطريقة لعبه.

وتمنح هذه الخبرة عفيف دوراً مختلفاً في المرحلة المقبلة، خصوصاً أن المنتخب القطري يدخل «خليجي 27» بعد محطة كأس العالم 2026، التي شهدت خوضه مبارياته الـ3 أمام سويسرا وكندا والبوسنة والهرسك، في أول مشاركة له في المونديال عبر التصفيات بعد ظهوره في نسخة 2022 بصفته منتخب البلد المستضيف.

وبعد سنوات كان فيها عفيف أحد الوجوه الشابة التي تصنع طريقها داخل المنتخب، أصبح الآن واحداً من اللاعبين الذين تقع عليهم مسؤولية قيادة الجيل الجديد، في وقت يسعى فيه «العنابي» إلى الحفاظ على شخصيته التنافسية، وإعادة بناء فريق قادر على مواصلة المنافسة قارياً وإقليمياً.

وفي «خليجي 27»، ستكون خبرة عفيف في البطولات الكبرى إحدى الأوراق التي يعول عليها المنتخب القطري، ليس فقط لما يملكه من قدرة على التسجيل وصناعة الأهداف، وإنما أيضاً لما اكتسبه من تجارب طويلة في المباريات الحاسمة، بداية من نهائي كأس آسيا تحت 19 عاماً، مروراً بنهائيَي كأس آسيا 2019 و2023، وصولاً إلى مشاركته في كأس العالم.

وبين «أسباير» التي فتحت له الطريق إلى أوروبا، والسد الذي تحوَّل فيه إلى نجم محلي وقاري، ومنتخب قطر الذي عاش معه أهم إنجازاته الدولية، تبدو مسيرة أكرم عفيف أشبه برحلة لاعب أصبح جزءاً من التحول الذي شهدته كرة القدم القطرية.

والآن، مع «خليجي 27»، يواجه عفيف تحدياً جديداً في مسيرته، لكن هذه المرة من موقع مختلف؛ فالجناح الذي بدأ رحلته بحثاً عن فرصة لإثبات نفسه في أوروبا أصبح قائداً لمنتخب يحمل طموحات كبيرة، ونجماً تنتظر منه الجماهير القطرية أن يواصل صناعة الفارق في مرحلة جديدة من تاريخ «العنابي».

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نهاية الأزمة... بيزيرا رسمياً من الزمالك إلى شباب الأهلي

البرازيلي خوان بيزيرا رسمياً إلى شباب الأهلي دبي (نادي شباب الأهلي دبي)
البرازيلي خوان بيزيرا رسمياً إلى شباب الأهلي دبي (نادي شباب الأهلي دبي)
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نهاية الأزمة... بيزيرا رسمياً من الزمالك إلى شباب الأهلي

البرازيلي خوان بيزيرا رسمياً إلى شباب الأهلي دبي (نادي شباب الأهلي دبي)
البرازيلي خوان بيزيرا رسمياً إلى شباب الأهلي دبي (نادي شباب الأهلي دبي)

أعلن نادي الزمالك المصري لكرة القدم، السبت، انتقال لاعبه البرازيلي خوان بيزيرا إلى نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي بصورة رسمية.

وقال الزمالك، في بيان رسمي السبت، إن مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب توصل إلى اتفاق بشأن انتقال بيزيرا إلى شباب الأهلي دبي، بعد تحقيق المطالب التي حددها النادي المصري منذ بدء المفاوضات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضاف النادي أن الاتفاق جاء بعد انتهاء المفاوضات بين الطرفين بشأن انتقال اللاعب إلى صفوف الفريق الإماراتي.

ولم يعلن الناديان عن مدة أو قيمة التعاقد.

واستمر مسلسل تمرد اللاعب البرازيلي عدة أسابيع، حيث امتنع عن الانضمام إلى تدريبات الزمالك ولم يحضر في قائمة بطل الدوري المصري في مستهل رحلته للحفاظ على لقبه، حتى حضر مؤخراً إلى العاصمة القاهرة وأصدر بياناً يعتذر فيه لجماهير الزمالك ويصف انتقاله إلى الفريق الإماراتي بأنه فرصة لا تعوض.

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المصرية أمينة عرفي أصغر لاعبة تتصدر تصنيف سيدات الأسكواش

المصرية أمينة عرفي تتصدر تصنيف سيدات الأسكواش (موقع الألعاب الأولمبية الرسمي)
المصرية أمينة عرفي تتصدر تصنيف سيدات الأسكواش (موقع الألعاب الأولمبية الرسمي)
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المصرية أمينة عرفي أصغر لاعبة تتصدر تصنيف سيدات الأسكواش

المصرية أمينة عرفي تتصدر تصنيف سيدات الأسكواش (موقع الألعاب الأولمبية الرسمي)
المصرية أمينة عرفي تتصدر تصنيف سيدات الأسكواش (موقع الألعاب الأولمبية الرسمي)

ستصبح المصرية أمينة عرفي أصغر لاعبة سناً في تاريخ الأسكواش تتصدر التصنيف العالمي للسيدات عند صدور التصنيف الجديد الاثنين، محطمة الرقم القياسي الذي احتفظت به النيوزيلندية سوزان ديفوي منذ عام 1984.

وستعتلي عرفي صدارة التصنيف العالمي وهي في التاسعة عشرة من عمرها وشهرين، متجاوزة الرقم القياسي السابق الذي سجلته ديفوي عندما بلغت القمة بعمر 20 عاماً وشهرين. وحققت أمينة، التي كانت تحتل المركز الثاني في التصنيف العالمي، هذا الإنجاز التاريخي بعدما أحرزت لقب بطولة قطر كلاسيك في الدوحة الجمعة، مضيفة محطة بارزة جديدة إلى عام استثنائي شهد أيضاً تتويجها بلقب بطولة العالم، لتصبح أصغر لاعبة تحرز هذا اللقب.

ويعكس إنجازها الأخير تحولاً في قمة الأسكواش النسائي، إذ ينهي هيمنة مواطنتها هانيا الحمامي (26 عاماً) على صدارة التصنيف العالمي خلال الأشهر الـ11 الماضية، ويؤكد استمرار هيمنة المصريين على اللعبة.

وجاء صعود أمينة السريع بفضل مزيج من النضج الذهني، والصلابة النفسية، والطموح الكبير، وهي صفات لفتت أنظار المنافسات والمتابعين رغم صغر سنها.

وقالت اللاعبة عقب تتويجها في الدوحة: «إنه شعور رائع أن أصبح بطلة للعالم، والمصنفة الأولى عالمياً في العام نفسه. إنه أمر مذهل».

وأضافت: «كان ذلك حلماً يراودني منذ الصغر، والسعادة لا تسعني الآن».

ويزداد هذا الإنجاز أهمية بالنظر إلى أن أمينة تنظر بالفعل إلى أهداف أكبر. وكانت قد كشفت مؤخراً أن الوصول إلى صدارة التصنيف العالمي لم يكن سوى واحد من ثلاثة أهداف وضعتها لنفسها هذا الموسم.

وقالت لموقع الألعاب الأولمبية الرسمي (أولمبيكس دوت كوم): «مع انطلاق الموسم الجديد، وضعت ثلاثة أهداف: الوصول إلى المركز الأول عالمياً، والفوز ببطولة العالم مجدداً، ثم التأهل إلى الألعاب الأولمبية».

ومع تحقيق الهدف الأول، من المتوقع أن يتحول تركيز اللاعبة المصرية إلى الاحتفاظ بلقب بطولة العالم، وحجز مكان في أولمبياد لوس أنجليس 2028، الذي سيشهد الظهور الأول لرياضة الأسكواش في الألعاب الأولمبية.

وسبق لأمينة أن تحدثت عن حلمها بإحراز الميدالية الذهبية الأولمبية لمصر، مؤكدة أن النجاحات الأخيرة زادت من رغبتها في مواصلة التطور، وتحقيق المزيد من الإنجازات.

كما أكدت أن بعض الهزائم المؤلمة التي تعرضت لها في وقت سابق من مسيرتها أسهمت في تسريع تطورها، إذ تعلمت منها كيفية التعامل مع الضغوط، وتحسين جوانب مختلفة من مستواها الفني، والذهني.

وبعد اعتلاء صدارة التصنيف العالمي، تبدو أمينة في موقع مثالي لقيادة الجيل الجديد من نجمات الأسكواش المصريات، وربما تصبح إحدى أبرز واجهات اللعبة مع دخولها الحقبة الأولمبية.

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