المصرية أمينة عرفي أصغر لاعبة تتصدر تصنيف سيدات الأسكواش

ستصبح المصرية أمينة عرفي أصغر لاعبة سناً في تاريخ الأسكواش تتصدر التصنيف العالمي للسيدات عند صدور التصنيف الجديد الاثنين، محطمة الرقم القياسي الذي احتفظت به النيوزيلندية سوزان ديفوي منذ عام 1984.

وستعتلي عرفي صدارة التصنيف العالمي وهي في التاسعة عشرة من عمرها وشهرين، متجاوزة الرقم القياسي السابق الذي سجلته ديفوي عندما بلغت القمة بعمر 20 عاماً وشهرين. وحققت أمينة، التي كانت تحتل المركز الثاني في التصنيف العالمي، هذا الإنجاز التاريخي بعدما أحرزت لقب بطولة قطر كلاسيك في الدوحة الجمعة، مضيفة محطة بارزة جديدة إلى عام استثنائي شهد أيضاً تتويجها بلقب بطولة العالم، لتصبح أصغر لاعبة تحرز هذا اللقب.

ويعكس إنجازها الأخير تحولاً في قمة الأسكواش النسائي، إذ ينهي هيمنة مواطنتها هانيا الحمامي (26 عاماً) على صدارة التصنيف العالمي خلال الأشهر الـ11 الماضية، ويؤكد استمرار هيمنة المصريين على اللعبة.

وجاء صعود أمينة السريع بفضل مزيج من النضج الذهني، والصلابة النفسية، والطموح الكبير، وهي صفات لفتت أنظار المنافسات والمتابعين رغم صغر سنها.

وقالت اللاعبة عقب تتويجها في الدوحة: «إنه شعور رائع أن أصبح بطلة للعالم، والمصنفة الأولى عالمياً في العام نفسه. إنه أمر مذهل».

وأضافت: «كان ذلك حلماً يراودني منذ الصغر، والسعادة لا تسعني الآن».

ويزداد هذا الإنجاز أهمية بالنظر إلى أن أمينة تنظر بالفعل إلى أهداف أكبر. وكانت قد كشفت مؤخراً أن الوصول إلى صدارة التصنيف العالمي لم يكن سوى واحد من ثلاثة أهداف وضعتها لنفسها هذا الموسم.

وقالت لموقع الألعاب الأولمبية الرسمي (أولمبيكس دوت كوم): «مع انطلاق الموسم الجديد، وضعت ثلاثة أهداف: الوصول إلى المركز الأول عالمياً، والفوز ببطولة العالم مجدداً، ثم التأهل إلى الألعاب الأولمبية».

ومع تحقيق الهدف الأول، من المتوقع أن يتحول تركيز اللاعبة المصرية إلى الاحتفاظ بلقب بطولة العالم، وحجز مكان في أولمبياد لوس أنجليس 2028، الذي سيشهد الظهور الأول لرياضة الأسكواش في الألعاب الأولمبية.

وسبق لأمينة أن تحدثت عن حلمها بإحراز الميدالية الذهبية الأولمبية لمصر، مؤكدة أن النجاحات الأخيرة زادت من رغبتها في مواصلة التطور، وتحقيق المزيد من الإنجازات.

كما أكدت أن بعض الهزائم المؤلمة التي تعرضت لها في وقت سابق من مسيرتها أسهمت في تسريع تطورها، إذ تعلمت منها كيفية التعامل مع الضغوط، وتحسين جوانب مختلفة من مستواها الفني، والذهني.

وبعد اعتلاء صدارة التصنيف العالمي، تبدو أمينة في موقع مثالي لقيادة الجيل الجديد من نجمات الأسكواش المصريات، وربما تصبح إحدى أبرز واجهات اللعبة مع دخولها الحقبة الأولمبية.