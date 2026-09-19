عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:7 دقيقه
الرياضة رياضة عربية

«خليجي 27»: الكويت لاستعادة لقب غائب منذ 16 سنة

منتخب الكويت يبحث عن المجد الغائب (رويترز)
منتخب الكويت يبحث عن المجد الغائب (رويترز)
TT
TT

«خليجي 27»: الكويت لاستعادة لقب غائب منذ 16 سنة

منتخب الكويت يبحث عن المجد الغائب (رويترز)
منتخب الكويت يبحث عن المجد الغائب (رويترز)

تبحث الكويت في كأس الخليج لكرة القدم التي تنطلق الأربعاء في السعودية، عن لقب جديد غائب عن خزائنها منذ 2010، لتعزيز رقمها القياسي في البطولة الإقليمية.

ويحمل «الأزرق» الرقم القياسي في عدد الألقاب برصيد 10 تتويجات، بينها 4 متتالية بين 1970 و1976، لكنه ابتعد عن منصة التتويج منذ لقبه الأخير في اليمن، قبل 16 سنة في «خليجي 20».

كما يحمل هدافه المعتزل جاسم يعقوب الرقم القياسي لهدافي البطولة برصيد 18 هدفاً.

وأوقعت القرعة الكويت في المجموعة الأولى إلى جانب السعودية وعُمان والعراق، وتستهل مشوارها أمام السعودية الأربعاء في جدة، قبل مواجهة العراق (26) وعمان (29).

وتعوّل الكويت في «خليجي 27» على المدرب البرتغالي هيليو سوزا الذي تولى المهمة في يوليو (تموز) 2025 خلفاً للإسباني خوان أنتونيو بيتزي.

وتُعيد هذه التجربة إلى البطولة مدرباً يعرف طريق اللقب، بعدما قاد البحرين إلى تتويجها الخليجي الأول عام 2019، كما أحرز معها لقب بطولة غرب آسيا في العام ذاته.

وعن سبب غيابها عن منصة التتويج، يرى جاسم يعقوب، الهدّاف التاريخي لكأس الخليج برصيد 18 هدفاً، في تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن «الرياضة الكويتية تفتقد استمرارية العمل والخطط طويلة الأمد».

وأكد يعقوب، المكنى بـ«المرعب»، صعوبة تحقيق النتائج المرجوة «ما دام استمر العمل بالصورة نفسها».

وعدّ يعقوب أن دورات الخليج «لها مذاق خاص، وهي بوابة الشهرة للاعب الخليجي، ومفتاح الوصول إلى كبرى البطولات، سواء كأس آسيا أو حتى كأس العالم».

ورشح يعقوب السعودية لإحراز اللقب «عطفاً على إقامة المنافسات في جدة، والدعم الجماهيري»، ولم يستبعد منتخبي عمان والبحرين من سباق اللقب، مشيراً إلى تطورهما «من مباراة إلى أخرى» في البطولات المجمعة.

كما يرى علي مروي، المتوج مع الكويت بلقب «خليجي 13» بعمان، أن السعودية والإمارات مرشحتان للمنافسة على اللقب، لكنه لم يقلل من فرص الكويت، وقال إن «(الأزرق) يملك فرصة للظهور بصورة جيدة، عطفاً على توليفة المدرب سوزا، التي تجمع بين الخبرة والشباب».

وحذّر فرج لهيب، الذي تألق في دورات الخليج مع المدرب التشيكي ميلان ماتشالا، من صعوبة المهمة الكويتية، في ظل مشاركة منتخبات قوية.

وقال لهيب لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن مهمة «(الأزرق) لن تكون سهلة، لكنها ليست مستحيلة»، مشدداً على أن مواجهة السعودية في الجولة الأولى «ستكون مهمة لرسم ملامح طريق الكويت في البطولة».

ويكتسي اللقاء الأول أمام السعودية أهمية خاصة بالنسبة إلى المنتخب الكويتي، ليس فقط لكونها بداية مشواره في البطولة، بل باعتبارها إحدى المواجهات الكلاسيكية المهمة في الكرة الخليجية.

وقال لاعب الكويت، محسن فلاح، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «الانطلاقة في (خليجي 27) ستكون من خلال المواجهة السعودية»، مشيداً بالمستوى الكبير الذي بلغته الكرة السعودية والتطور الذي تشهده مسابقاتها المحلية.

وتوّجت الكويت بألقاب النسخ الأربع الأولى أعوام 1970 و1972 و1974 و1976، قبل أن تُضيف 6 ألقاب أخرى سنوات 1982، و1986 و1990 و1996 و1998 و2010.

وبلغ «الأزرق» في آخر مشاركة له نصف النهائي في النسخة الماضية التي استضافها.

مواضيع
الرياضة كرة القدم كأس الخليج أخبار الكويت السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«آسياد 2026»: المسلّم يدعو الراغبين في الاستضافة للاقتداء باليابان

رياضة عالمية حسين المسلّم مدير المجلس الأولمبي الآسيوي (دورة الألعاب الاسيوية)

«آسياد 2026»: المسلّم يدعو الراغبين في الاستضافة للاقتداء باليابان

أكد حسين المسلّم، مدير المجلس الأولمبي الآسيوي، السبت، أن احتضان اليابان للألعاب الآسيوية عن طريق إيواء الرياضيين في أكواخ وسفينة سياحية، مثال يحتذى به.

«الشرق الأوسط» (ناغويا (اليابان))
رياضة عالمية الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي (رويترز)
رياضة عالمية

رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي يعترف: السياسة دخلت إلى الألعاب الآسيوية

اعترف الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، بأن السياسة دخلت بالفعل إلى دورة الألعاب الآسيوية.

«الشرق الأوسط» (ناغويا (اليابان))
رياضة عربية منتخب العراق شارك في المونديال ويستعد للمنافسة على لقب الخليج (رويترز)
رياضة عربية

«خليجي 27»: العراق لتعويض إخفاق النسخة الماضية

يسعى العراق، الحائز كأس الخليج لكرة القدم 4 مرات، إلى تدارك خروجه من دور المجموعات في «خليجي 26»، عندما يخوض غمار النسخة السابعة والعشرين.

«الشرق الأوسط» (جدة)
رياضة عالمية الكوري كوون سون وو يحتفل بالفوز على الهندي سوميت نيجال (أ.ب)
رياضة عالمية

«كأس ديفيز»: كوريا الجنوبية أول دولة آسيوية تتأهل للنهائيات

أصبحت كوريا الجنوبية أول دولة آسيوية تتأهل لدور الثمانية ببطولة كأس ديفيز للتنس بعدما فازت في مباراتها على الهند 3 - 1 السبت.

«الشرق الأوسط» (سول)
رياضة عالمية حفل افتتاح مميز لدورة الألعاب الآسيوية في ناغويا (أ.ب)
رياضة عالمية

الألعاب الآسيوية تنطلق في ناغويا بعد تحضيرات مضطربة

انطلقت الدورة العشرون للألعاب الآسيوية في ناغويا، السبت، فيما يجد المنظمون أنفسهم في موقف دفاعي بعد سلسلة من المشكلات التشغيلية واللوجستية.

«الشرق الأوسط» (ناغويا (اليابان))
الرياضة رياضة عربية

«خليجي 27»: العراق لتعويض إخفاق النسخة الماضية

منتخب العراق شارك في المونديال ويستعد للمنافسة على لقب الخليج (رويترز)
منتخب العراق شارك في المونديال ويستعد للمنافسة على لقب الخليج (رويترز)
TT
TT

«خليجي 27»: العراق لتعويض إخفاق النسخة الماضية

منتخب العراق شارك في المونديال ويستعد للمنافسة على لقب الخليج (رويترز)
منتخب العراق شارك في المونديال ويستعد للمنافسة على لقب الخليج (رويترز)

يسعى العراق، الحائز كأس الخليج لكرة القدم 4 مرات، إلى تدارك خروجه من دور المجموعات في «خليجي 26»، عندما يخوض غمار النسخة السابعة والعشرين من المسابقة في جدة بالسعودية.

ويرغب منتخب «أسود الرافدين» في تعويض مشاركته المخيبة في آخر نسخة بالكويت عام 2024، بقيادة المدرب الإسباني خيسوس كاساس عندما خرج من دور المجموعات بعد احتلاله المركز الثالث، من فوز على اليمن وخسارتين أمام البحرين والسعودية.

وأوقعت القرعة العراق ضمن المجموعة الأولى؛ حيث يستهل مشواره أمام عُمان الأربعاء، قبل أن يلاقي الكويت في 26 سبتمبر (أيلول) الحالي، ثم السعودية في 29 منه.

ويعوِّل العراق على تجربة مدربه الأسترالي غراهام أرنولد لإعادة الروح إلى «الأسود»، وتكرار سيناريو «خليجي 25» على أرضه بالبصرة عام 2023، حين استعاد مجده الغابر بالتتويج باللقب بعد أن غاب عنه منذ 35 عاماً.

وقاد الأسترالي المنتخب لبلوغ مونديال أميركا الشمالية هذا الصيف، بعد غياب 40 عاماً عن المسابقة.

وسيخوض أرنولد غمار البطولة دون أن يلعب أي مباراة استعدادية، وسيكتفي بإجراء تجمع قصير لمعاينة جاهزية لاعبيه.

وقال صاحب الـ63 عاماً، بعد قرار اتحاد الكرة العراقي في أغسطس (آب) الماضي تمديد عقده حتى نهائيات كأس آسيا 2027: «أنا متحمسٌ لبدء رحلة جديدة مع العراق بعد استراحة كأس العالم. لن أذهب إلى أي بطولة من أجل المشاركة والمتعة فقط».

وتابع: «تعلمنا كثيراً من كأس العالم، وعلينا الآن أن نبني مستقبلاً جيداً للكرة العراقية. 50 في المائة من تشكيلة كأس العالم خارج القائمة (في خليجي 27)، وقد حرصتُ على منح الفرصة للاعبين الجدد من أجل رؤيتهم مباشرة على أرضية الميدان».

واعتبر المهاجم الدولي السابق مصطفى كريم أن الاستقرار الفني مطلوب، وأن تجديد التعاقد مع المدرب يعتبر أمراً ممتازاً.

وأضاف في تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «أرنولد عمل المنتخب في كأس العالم، وسيستمر في منصبه في كأس الخليج المقبلة، وهذا مهم جداً، وربما سيكون دافعاً إلى تحقيق نتيجة جيدة».

وأضاف: «أتمنى أن تكون مشاركتنا نافعة وجدِّية، وأن نظهر في النسخة الجديدة ببطولة الخليج بشكل مختلف عن النسخة السابقة».

وواصل: «على ظهورنا أمام منتخبات المنطقة أن يعكس الفائدة الفنية ومكتسبات مشاركتنا في المونديال».

واستطرد: «هناك كثير من اللاعبين الذين لعبوا في نهائيات كأس العالم يمكنهم تقديم إضافة حقيقية للمنتخب في مجموعتنا الأولى ببطولة كاس الخليج، وهذا يعني أن حضورهم سيكون مؤثراً وإيجابياً».

وقال: «كل شيء في المنتخب الوطني مُهيأ لتقديم مستوى مميز. أتمنى أن يكون هناك دور إيجابي للمحترفين الذين سيوجدون في قائمة أسود الرافدين، وتكون إضافتهم الفنية داخل الميدان مهمة جداً».

وستفتقد تشكيلة العراق في «خليجي 27» كثيراً من اللاعبين المهمين الذين شاركوا في مونديال 2026، بداعي الإصابة، وهم: حارس المرمى كميل سعدي، والمهاجم مهند علي، والظهير الأيمن حسين علي حيدر، ولاعب الوسط يوسف الأمين، وكيفن يعقوب.

من جهته، قال المدافع الدولي السابق عباس عطية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «تقييم حظوظ المنتخب العراقي يجب أن يكون على شكل (مستوى) المنتخب الحالي مع المدرب غراهام أرنولد، وليس بناءً على تاريخ المشاركات السابقة».

وأضاف أن «مباراة العراق الأولى في المجموعة مع عُمان ستكون مفتاح البطولة بالنسبة للعراق».

وتابع: «يجب ألا يُتعامل مع المجموعة على أن هناك منتخبات مضمونة يسهل تجاوزها».

وشارك العراق في كأس الخليج في 15 نسخة، وكانت أبرزها تحقيقه 4 ألقاب في نسخ أعوام 1979 ببغداد، و1984 بمسقط، و1988 بالرياض، و2023 بالبصرة.

كما احتل الوصافة مرتين في نسختي 1976 في مشاركته الأولى بالدوحة، و2013 بالمنامة.

ويعد الراحل عمو بابا المدرب الوحيد الذي خطف مع منتخب العراق لقب كأس الخليج 3 نسخ (1979، و1984، و1988).

مواضيع
الرياضة كرة القدم كأس الخليج أخبار العراق السعودية
الرياضة رياضة عربية

مدرب لبنان لـ«الشرق الأوسط»: نعمل على بناء منتخب شاب استعداداً لتصفيات كأس العالم 2030

المدير الفني لمنتخب لبنان لكرة القدم الجزائري مجيد بوقرّة (الشرق الأوسط)
المدير الفني لمنتخب لبنان لكرة القدم الجزائري مجيد بوقرّة (الشرق الأوسط)
TT
TT

مدرب لبنان لـ«الشرق الأوسط»: نعمل على بناء منتخب شاب استعداداً لتصفيات كأس العالم 2030

المدير الفني لمنتخب لبنان لكرة القدم الجزائري مجيد بوقرّة (الشرق الأوسط)
المدير الفني لمنتخب لبنان لكرة القدم الجزائري مجيد بوقرّة (الشرق الأوسط)

أطلق المدير الفني لمنتخب لبنان لكرة القدم الجزائري مجيد بوقرّة مشروعاً جديداً يهدف إلى بناء منتخب شاب ومنافس خلال السنوات المقبلة، مع إجراء تغييرات واسعة على التشكيلة وخفض معدل أعمار اللاعبين، استعداداً لتصفيات كأس العالم المقبلة.

واستدعى بوقرّة 23 لاعباً للوقفة الدولية المقبلة، التي تتضمن معسكراً تدريبياً في العاصمة القطرية الدوحة، إضافة إلى مباراة ودية أمام السد القطري، قبل التوجه إلى قرغيزستان لخوض مباراتين وديتين أمام منتخبها ومنتخب المالديف.

وقال بوقرّة في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»: «أرى المستقبل بشكل إيجابي، إن شاء الله، خصوصاً أننا بدأنا في استدعاء لاعبين شبان. إذا أردت أن تنظر إلى المستقبل، فعليك أن تبدأ من مكان ما. بدأت مع لاعبين شبان أومن بهم وأثق بقدراتهم، ومنحتهم الفرصة لاكتساب الخبرة واللعب على هذا المستوى والاستعداد للتصفيات المقبلة لكأس العالم، إن شاء الله».

وكان بوقرّة قد أكد خلال مؤتمر صحافي عقده الاتحاد اللبناني أن هدفه هو «تأسيس فريق منافس خلال السنوات الخمس المقبلة»، مشيراً إلى أن العمل الفني والتكتيكي سيركز على الوصول إلى الجاهزية المطلوبة قبل انطلاق تصفيات كأس العالم في سبتمبر (أيلول) المقبل.

وأضاف: «كان لدينا فريق أعطى كل ما عنده، وأريد أن أعطي أولئك اللاعبين حقهم لناحية ما قدموه. الآن نقلب الصفحة، فقد قدمت من أجل هذا المشروع وتأسيس فريق منافس».

بوقرّة في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط)

وشهدت التشكيلة الجديدة استدعاء عدد من اللاعبين للمرة الأولى، بينهم علي الرضا إسماعيل، بدر قوام، حسن قعفراني، جواو غابريال مخلوف، محمود زبيب ورالف خوري، إلى جانب عودة سامي مرهج وحسين شكرون.

وأكد بوقرّة أن الباب لن يكون مغلقاً أمام أي لاعب، موضحاً أن الاختيارات المستقبلية ستعتمد على أداء كل لاعب في الفترة المقبلة.

وعن توقعاته لكأس آسيا 2027، قال بوقرّة: «ستكون المنافسة صعبة جداً، لأن آسيا لا يمكن التنبؤ بها. هناك منتخبات قوية جداً من شرق آسيا، وكذلك هناك منتخبات قوية جداً في منطقتنا».

وأضاف: «السعودية تستضيف البطولة، لذلك أعتقد أنها ستكون من بين المنتخبات المرشحة، وكذلك اليابان. لا أعرف، لكن ربما السعودية».

وضمت التشكيلة اللبنانية؛ حراسة المرمى: مصطفى مطر، علي السبع، أنطوان دويهي.

الدفاع: خليل خميس، علي الرضا إسماعيل، محمد الحايك، بدر قوام، حسن قعفراني، جاد سميرة، جواو غابريال مخلوف، بدرو بو ديب.

الوسط: أحمد خير الدين، علي الفضل، حسن سرور، وليد شور، محمود زبيب.

الهجوم: علي قصاص، جيمي قازان، خليل بدر، ليوناردو شاهين، سامي مرهج، حسين شكرون، رالف خوري.

مواضيع
كأس آسيا لبنان
الرياضة رياضة عربية

سالم واليحيائي ومهند... أسماء لامعة سيفتقدها جمهور «خليجي 27»

سالم الدوسري في مشاركة سابقة بـ«كأس الخليج» (الشرق الأوسط)
سالم الدوسري في مشاركة سابقة بـ«كأس الخليج» (الشرق الأوسط)
TT
TT

سالم واليحيائي ومهند... أسماء لامعة سيفتقدها جمهور «خليجي 27»

سالم الدوسري في مشاركة سابقة بـ«كأس الخليج» (الشرق الأوسط)
سالم الدوسري في مشاركة سابقة بـ«كأس الخليج» (الشرق الأوسط)

ستفتقد بطولة كأس الخليج السابعة والعشرون، المقرر انطلاقها الأربعاء في جدة، أسماء أثرت نُسخها السابقة حضوراً وأداء، وفي مقدمتها قائد المنتخب السعودي سالم الدوسري، والذي أبعدته الإصابة عن الملاعب في الفترة الماضية، وكذلك المهاجم صالح الشهري، وهما اللذان ارتبط حضورهما في مشاركات «الأخضر» الماضية، وترك هذا الثنائي فراغاً كبيراً في خط الهجوم، ليفقد «الأخضر» ورقتين هجوميتين، ناهيك بأدائها المميز.

وفي منتخب البحرين لن تكون حراسة المرمى كما اعتادها الجمهور مع غياب سيد محمد جعفر، الذي أعلن اعتزاله الدولي، إلى جانب المهاجم إسماعيل عبد اللطيف الذي حسم مسيرته الكروية بالاعتزال النهائي، ليغيب بذلك اثنان من أقدم وأبرز نجوم الكرة البحرينية.

ولم تقتصر الغيابات على ظروف الاعتزال، بل امتدت لتشمل قرارات فنية حرمت المتابعين من مشاهدة أسماء عمانية بارزة، بعدما قرر المدرب طارق السكتيوي استبعاد عناصر أساسية اعتادت الجماهير رؤيتها، وجاء في مقدمة هؤلاء اللاعبين المدافع أحمد الخميسي وصانع الألعاب صلاح اليحيائي والمهاجم المنذر العلوي، ليشكل غياب هذا الثلاثي مفاجأة للمشجع العماني والخليجي الذي طالما استمتع بأدائهم العالي وانسجامهم الكبير داخل الملعب خلال الاستحقاقات السابقة.

وفي المعسكر العراقي، سيفقد الجمهور الرياضي حضور أسماء بارزة كانت حاضرة في المحفل المونديالي الأخير وتملك شعبية كبيرة لدى عشاق المنتخب العراقي، يتصدر هذه القائمة حارس المرمى جلال حسن، والمُدافع ريبين سولاقا، بالإضافة إلى الثنائي الهجومي يوسف الأمين ومهند علي، وشكّل هذا الغياب الجماعي صدمة للمتابعين الذين اعتادوا رؤية هذه الأسماء تقود خطوط المنتخب العراقي وتضفي بوجودها طابعاً من القوة والإثارة على مواجهات أسود الرافدين.

إن غياب هذه الكوكبة من النجوم بمختلف الأسباب؛ سواء فنية أم لظروف الإصابات والاعتزال، ربما يظهر أثره على «خليجي 27»، ويبقى السؤال يدور حول ما إذا كانت البطولة قادرة على تعويض هذا الغياب ببروز نجوم جدد يخطفون أنظار الجمهور، أم أن مكانة هؤلاء الغائبين ستظل شاغرة في قلوب المشجعين وذاكرة البطولة.

مواضيع
كأس الخليج السعودية