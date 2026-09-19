«خليجي 27»: الكويت لاستعادة لقب غائب منذ 16 سنة

تبحث الكويت في كأس الخليج لكرة القدم التي تنطلق الأربعاء في السعودية، عن لقب جديد غائب عن خزائنها منذ 2010، لتعزيز رقمها القياسي في البطولة الإقليمية.

ويحمل «الأزرق» الرقم القياسي في عدد الألقاب برصيد 10 تتويجات، بينها 4 متتالية بين 1970 و1976، لكنه ابتعد عن منصة التتويج منذ لقبه الأخير في اليمن، قبل 16 سنة في «خليجي 20».

كما يحمل هدافه المعتزل جاسم يعقوب الرقم القياسي لهدافي البطولة برصيد 18 هدفاً.

وأوقعت القرعة الكويت في المجموعة الأولى إلى جانب السعودية وعُمان والعراق، وتستهل مشوارها أمام السعودية الأربعاء في جدة، قبل مواجهة العراق (26) وعمان (29).

وتعوّل الكويت في «خليجي 27» على المدرب البرتغالي هيليو سوزا الذي تولى المهمة في يوليو (تموز) 2025 خلفاً للإسباني خوان أنتونيو بيتزي.

وتُعيد هذه التجربة إلى البطولة مدرباً يعرف طريق اللقب، بعدما قاد البحرين إلى تتويجها الخليجي الأول عام 2019، كما أحرز معها لقب بطولة غرب آسيا في العام ذاته.

وعن سبب غيابها عن منصة التتويج، يرى جاسم يعقوب، الهدّاف التاريخي لكأس الخليج برصيد 18 هدفاً، في تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن «الرياضة الكويتية تفتقد استمرارية العمل والخطط طويلة الأمد».

وأكد يعقوب، المكنى بـ«المرعب»، صعوبة تحقيق النتائج المرجوة «ما دام استمر العمل بالصورة نفسها».

وعدّ يعقوب أن دورات الخليج «لها مذاق خاص، وهي بوابة الشهرة للاعب الخليجي، ومفتاح الوصول إلى كبرى البطولات، سواء كأس آسيا أو حتى كأس العالم».

ورشح يعقوب السعودية لإحراز اللقب «عطفاً على إقامة المنافسات في جدة، والدعم الجماهيري»، ولم يستبعد منتخبي عمان والبحرين من سباق اللقب، مشيراً إلى تطورهما «من مباراة إلى أخرى» في البطولات المجمعة.

كما يرى علي مروي، المتوج مع الكويت بلقب «خليجي 13» بعمان، أن السعودية والإمارات مرشحتان للمنافسة على اللقب، لكنه لم يقلل من فرص الكويت، وقال إن «(الأزرق) يملك فرصة للظهور بصورة جيدة، عطفاً على توليفة المدرب سوزا، التي تجمع بين الخبرة والشباب».

وحذّر فرج لهيب، الذي تألق في دورات الخليج مع المدرب التشيكي ميلان ماتشالا، من صعوبة المهمة الكويتية، في ظل مشاركة منتخبات قوية.

وقال لهيب لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن مهمة «(الأزرق) لن تكون سهلة، لكنها ليست مستحيلة»، مشدداً على أن مواجهة السعودية في الجولة الأولى «ستكون مهمة لرسم ملامح طريق الكويت في البطولة».

ويكتسي اللقاء الأول أمام السعودية أهمية خاصة بالنسبة إلى المنتخب الكويتي، ليس فقط لكونها بداية مشواره في البطولة، بل باعتبارها إحدى المواجهات الكلاسيكية المهمة في الكرة الخليجية.

وقال لاعب الكويت، محسن فلاح، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «الانطلاقة في (خليجي 27) ستكون من خلال المواجهة السعودية»، مشيداً بالمستوى الكبير الذي بلغته الكرة السعودية والتطور الذي تشهده مسابقاتها المحلية.

وتوّجت الكويت بألقاب النسخ الأربع الأولى أعوام 1970 و1972 و1974 و1976، قبل أن تُضيف 6 ألقاب أخرى سنوات 1982، و1986 و1990 و1996 و1998 و2010.

وبلغ «الأزرق» في آخر مشاركة له نصف النهائي في النسخة الماضية التي استضافها.