تشاكا قائد سويسرا يخضع للتحقيق بتهمة التزوير

أكدت شرطة مدينة لوزيرن لـ«وكالة الأنباء الألمانية» أن قائد المنتخب السويسري، غرانيت تشاكا، يخضع لتحقيق جنائي للاشتباه في حصوله على شهادات تطعيم مزورة ضد فيروس كورونا.

وذكرت تقارير إخبارية سويسرية، من بينها صحيفة «بليك»، أن تشاكا حصل على الشهادات من طبيبه دون أن يكون قد تلقى التطعيم. ويخضع الطبيب أيضاً للتحقيق بتهمة تقديم شهادات مزورة.

وقال المتحدث باسم النيابة العامة في لوزيرن، سيمون كوب، إن التحقيق سيحدد «ما إذا كان هناك سلوك ذو صلة بالقانون الجنائي فيما يتعلق باحتمالية الحصول على شهادة مزورة عن طريق الخداع أو تزوير الوثائق أو كلا الأمرين».

وأشارت صحيفة «بليك» إلى أن تشاكا، الذي يلعب حالياً في نادي سندرلاند الإنجليزي، أصيب بفيروس كورونا في عام 2021 وبداية عام 2022.

وأكد المتحدث باسم تشاكا، أندرياس بانتيل، لـ«وكالة الأنباء الألمانية» أن اللاعب لن يدلي بأي تصريح علني حتى يتم الاستماع إليه من قِبل النيابة العامة، وأنه يملك تأكيداً من الطبيب المعالج بأنه تلقى التطعيم في يناير (كانون الثاني) 2022 وفي نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه.