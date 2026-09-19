أموريم مستعد لتغيير طريقة اللعب لتحسين نتائج ميلان

أكد روبن أموريم، المدير الفني لفريق ميلان الإيطالي، أنه قد يحتاج إلى تغيير طريقة اللعب التي يفضلها لتحقيق نتائج أفضل وذلك بعد خسارة الفريق لمباراته الافتتاحية في بطولة الدوري الأوروبي على ملعب سان سييرو الأسبوع الماضي.

وذكرت «وكالة الأنباء البريطانية» أن المدرب البرتغالي حقق انتصارين وتعادلين في الدوري الإيطالي، ليضمن عدم خسارة الفريق قبل مواجهة ليتشي الأحد، ولكن مساعي الفريق الحديثة نحو حصد لقب قاري بدأت بهزيمة أمام بنفيكا بهدفين نظيفين.

وكان أموريم قد تعرض لانتقادات متكررة خلال فترته مدرباً لمانشستر يونايتد بسبب افتقاره إلى المرونة، لكنه دافع عن نفسه بالإشارة إلى أن مشواره مع ميلان لا يزال في بدايته، مع إقراره بأهمية «التكيف» سريعاً.

وقال أموريم لشبكة «سكاي سبورتس» الإيطالية: «أجري تعديلات طوال الوقت. نحتاج إلى الانطلاق من قاعدة أساسية، ولم يمضِ على عملنا معاً سوى شهرين».

وأضاف: «سنجد حلولاً للتكيف مع هذه المباريات، لأننا بحاجة إلى ابتكار أفكار، لكننا بحاجة أيضاً إلى الفوز، ولذلك يمكننا بالطبع التكيف».

وأكمل: «عندما تكون الكرة بحوزتنا، يجب أن نكون مستعدين للخطر، لأننا نفقدها في مواقف خطيرة».

ولا يعاني أموريم من أي غيابات في صفوف فريقه، بينما يفتقد أوزيبيو دي فرانشيسكو، مدرب ليتشي، خدمات المهاجم الفرنسي ويليم جيوبلز ولاعبي الوسط أومري جانلمان وميدون بيريشا.

واستعاد الفريق القادم من جنوب إيطاليا توازنه بعد خسارتين متتاليتين أمام روما وكالياري، بفوزه على مونزا 3-2 على ملعبه، لكنه خسر مبارياته الخمس الأخيرة أمام ميلان في سان سيرو دون أن يسجل أي هدف.