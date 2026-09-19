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الرياضة رياضة عالمية

أموريم مستعد لتغيير طريقة اللعب لتحسين نتائج ميلان

روبن أموريم المدير الفني لفريق ميلان الإيطالي (رويترز)
روبن أموريم المدير الفني لفريق ميلان الإيطالي (رويترز)
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أموريم مستعد لتغيير طريقة اللعب لتحسين نتائج ميلان

روبن أموريم المدير الفني لفريق ميلان الإيطالي (رويترز)
روبن أموريم المدير الفني لفريق ميلان الإيطالي (رويترز)

أكد روبن أموريم، المدير الفني لفريق ميلان الإيطالي، أنه قد يحتاج إلى تغيير طريقة اللعب التي يفضلها لتحقيق نتائج أفضل وذلك بعد خسارة الفريق لمباراته الافتتاحية في بطولة الدوري الأوروبي على ملعب سان سييرو الأسبوع الماضي.

وذكرت «وكالة الأنباء البريطانية» أن المدرب البرتغالي حقق انتصارين وتعادلين في الدوري الإيطالي، ليضمن عدم خسارة الفريق قبل مواجهة ليتشي الأحد، ولكن مساعي الفريق الحديثة نحو حصد لقب قاري بدأت بهزيمة أمام بنفيكا بهدفين نظيفين.

وكان أموريم قد تعرض لانتقادات متكررة خلال فترته مدرباً لمانشستر يونايتد بسبب افتقاره إلى المرونة، لكنه دافع عن نفسه بالإشارة إلى أن مشواره مع ميلان لا يزال في بدايته، مع إقراره بأهمية «التكيف» سريعاً.

وقال أموريم لشبكة «سكاي سبورتس» الإيطالية: «أجري تعديلات طوال الوقت. نحتاج إلى الانطلاق من قاعدة أساسية، ولم يمضِ على عملنا معاً سوى شهرين».

وأضاف: «سنجد حلولاً للتكيف مع هذه المباريات، لأننا بحاجة إلى ابتكار أفكار، لكننا بحاجة أيضاً إلى الفوز، ولذلك يمكننا بالطبع التكيف».

وأكمل: «عندما تكون الكرة بحوزتنا، يجب أن نكون مستعدين للخطر، لأننا نفقدها في مواقف خطيرة».

ولا يعاني أموريم من أي غيابات في صفوف فريقه، بينما يفتقد أوزيبيو دي فرانشيسكو، مدرب ليتشي، خدمات المهاجم الفرنسي ويليم جيوبلز ولاعبي الوسط أومري جانلمان وميدون بيريشا.

واستعاد الفريق القادم من جنوب إيطاليا توازنه بعد خسارتين متتاليتين أمام روما وكالياري، بفوزه على مونزا 3-2 على ملعبه، لكنه خسر مبارياته الخمس الأخيرة أمام ميلان في سان سيرو دون أن يسجل أي هدف.

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روفن شرودر المدير الرياضي لنادي بوروسيا مونشنغلادباخ (نادي بوروسيا مونشنغلادباخ)
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غلادباخ الألماني يقترب من التعاقد مع مدرب جديد

روفن شرودر المدير الرياضي لنادي بوروسيا مونشنغلادباخ (نادي بوروسيا مونشنغلادباخ)
روفن شرودر المدير الرياضي لنادي بوروسيا مونشنغلادباخ (نادي بوروسيا مونشنغلادباخ)

اقترب نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني من التعاقد مع مدرب جديد خلفاً لإويجين بولانسكي.

وقال المدير الرياضي روفن شرودر لشبكة «سكاي سبورتس» التلفزيونية، قبل مباراة الفريق أمام ماينز السبت، إن أحد المرشحين بات الأقرب لتولي قيادة الفريق، لكنه رفض الكشف عن هويته.

وأوضح شرودر أن المدرب الجديد يجب أن يكون «شخصاً يتمتع بقدر معين من الخبرة، وأثبت قدرته على التعامل مع المواقف الصعبة»، مضيفا: «مونشنغلادباخ نادٍ كبير للغاية، وله تاريخ عريق».

وخسر مونشنغلادباخ مبارياته الثلاث الأولى في الدوري الألماني، ما أدى إلى رحيل بولانسكي قبل أسبوع. ويتولى يان موريتس فيشته المسؤولية مؤقتاً خلال مواجهة ماينز، قبل فترة التوقف الدولي التي تستمر ثلاثة أسابيع.

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الرياضة رياضة عالمية

«لا ليغا»: رايو فايكانو يتعادل مع أوساسونا

أوساسونا تعادل على ملعبه مع ضيفه رايو فايكانو (إ.ب.أ)
أوساسونا تعادل على ملعبه مع ضيفه رايو فايكانو (إ.ب.أ)
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«لا ليغا»: رايو فايكانو يتعادل مع أوساسونا

أوساسونا تعادل على ملعبه مع ضيفه رايو فايكانو (إ.ب.أ)
أوساسونا تعادل على ملعبه مع ضيفه رايو فايكانو (إ.ب.أ)

اكتفى فريق أوساسونا بالتعادل على ملعبه مع ضيفه رايو فايكانو بنتيجة 1-1، السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم أوساسونا أولاً عن طريق المهاجم الكرواتي أنتي بودمير في الدقيقة السادسة عشرة، ثم تعادل المتألق سرخيو كاميلو لفايكانو في الدقيقة 50، مُسجلاً هدفه السابع هذا الموسم.

رفع هذا التعادل رصيد رايو فايكانو إلى 8 نقاط في المركز الثامن، وهو نفس رصيد أوساسونا أيضاً، الذي يحتل المركز التاسع بفارق الأهداف.

ويلعب أوساسونا بعد العطلة الدولية في الجولة الثامنة مع أتلتيك بلباو، أما رايو فايكانو فيحل ضيفاً على ريال بيتيس.

وكان فايكانو قد فاز الجولة الماضية على إسبانيول 2-1، أما أوساسونا فقد تعرض لخسارة ثقيلة ضد مضيفه أتلتيكو مدريد صفر-4.

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تشاكا قائد سويسرا يخضع للتحقيق بتهمة التزوير

قائد المنتخب السويسري لاعب نادي سندرلاند غرانيت تشاكا (رويترز)
قائد المنتخب السويسري لاعب نادي سندرلاند غرانيت تشاكا (رويترز)
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تشاكا قائد سويسرا يخضع للتحقيق بتهمة التزوير

قائد المنتخب السويسري لاعب نادي سندرلاند غرانيت تشاكا (رويترز)
قائد المنتخب السويسري لاعب نادي سندرلاند غرانيت تشاكا (رويترز)

أكدت شرطة مدينة لوزيرن لـ«وكالة الأنباء الألمانية» أن قائد المنتخب السويسري، غرانيت تشاكا، يخضع لتحقيق جنائي للاشتباه في حصوله على شهادات تطعيم مزورة ضد فيروس كورونا.

وذكرت تقارير إخبارية سويسرية، من بينها صحيفة «بليك»، أن تشاكا حصل على الشهادات من طبيبه دون أن يكون قد تلقى التطعيم. ويخضع الطبيب أيضاً للتحقيق بتهمة تقديم شهادات مزورة.

وقال المتحدث باسم النيابة العامة في لوزيرن، سيمون كوب، إن التحقيق سيحدد «ما إذا كان هناك سلوك ذو صلة بالقانون الجنائي فيما يتعلق باحتمالية الحصول على شهادة مزورة عن طريق الخداع أو تزوير الوثائق أو كلا الأمرين».

وأشارت صحيفة «بليك» إلى أن تشاكا، الذي يلعب حالياً في نادي سندرلاند الإنجليزي، أصيب بفيروس كورونا في عام 2021 وبداية عام 2022.

وأكد المتحدث باسم تشاكا، أندرياس بانتيل، لـ«وكالة الأنباء الألمانية» أن اللاعب لن يدلي بأي تصريح علني حتى يتم الاستماع إليه من قِبل النيابة العامة، وأنه يملك تأكيداً من الطبيب المعالج بأنه تلقى التطعيم في يناير (كانون الثاني) 2022 وفي نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه.

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