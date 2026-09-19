«البريميرليغ»: توتنهام يسجل أخيراً... ويواصل الانهيار

واصل فريق توتنهام هوتسبير النتائج السلبية بالخسارة على أرضه ووسط جماهيره أمام أستون فيلا بنتيجة 2-3 ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، السبت.

فشل الفريق اللندني في مصالحة جماهيره بعد الخسارة 1-3 أمام ليفربول الثلاثاء الماضي ليودع بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية (كاراباو)، لتزداد الضغوط على المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي، المدير الفني لتوتنهام.

من خطأ دفاعي ساذج لأندرو روبرتسون ظهير أيسر توتنهام في إبعاد كرة ضالة داخل منطقة الجزاء، ليمررها أبو بكر كامارا إلى يوهان مانزامبي ليسدد بسهولة في الشباك، ويتقدم أستون فيلا بهدف في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، هز توتنهام شباك منافسه بهدف للغاني محمد قدوس في الدقيقة 60 لكن تقنية حكم الفيديو المساعد «فار» تدخلت بإلغاء الهدف لوجود تسلل ضد أندرو روبرتسون.

وزادت الأمور تعقيداً على توتنهام باستقبال مرماه هدفاً ثانياً سجله السنغالي نيكولاس جاكسون في الدقيقة 67 بعد هجمة مرتدة.

وأضاف إيمي بوينديا الهدف الثالث للضيوف بتسديدة قوية من مسافة بعيدة، استقرت في المقص الأيسر في الدقيقة 79.

ومن تمريرة لقدوس، قلص كونور غالاغر الفارق لتوتنهام في الدقيقة 86، ليسجل أول أهداف الفريق اللندني في الدوري هذا الموسم، تزامناً مع مغادرة جماهير «السبيرز» للمدرجات من شدة الحسرة على خسارة جديدة.

وأضاف المدافع الهولندي، يان بول فان هيكي هدفاً ثانياً لتوتنهام بعد فوات الأوان في الدقيقة 98.

بهذه النتيجة، يتلقى توتنهام خسارته الثالثة ليتجمد رصيده عند نقطتين في المركز الثامن عشر، بينما حقق أستون فيلا فوزه الأول في مشواره بالدوري هذا الموسم ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، ويقفز للمركز الخامس عشر في آخر جولة قبل التوقف الدولي.

وفي الجولة القادمة سيخوض توتنهام اختباراً صعباً خارج ملعبه أمام مانشستر يونايتد يوم 10 أكتوبر (تشرين الأول) على ملعب «أولد ترافورد»، بينما سيلتقي أستون فيلا في اليوم نفسه مع ضيفه برينتفورد الذي اكتسح تشيلسي بثلاثية دون رد، الجمعة.