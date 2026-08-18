الهلال يقدم 45 مليون يورو لضم أولي واتكينز

اختار الهلال أولي واتكينز، مهاجم أستون فيلا، ليكون مهاجمه الجديد، وقدم النادي السعودي خلال الساعات الأخيرة عرضًا رسميًا للتعاقد مع الدولي الإنجليزي.

ووفقًا لصحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، بلغت قيمة عرض الهلال 40 مليون جنيه إسترليني، أي ما يقارب 45 مليون يورو، إلى جانب عقد مالي كبير قدمه النادي للاعب من أجل إقناعه بالانتقال إلى صفوفه.

وأشارت إلى أن واتكينز بات الخيار الذي استقر عليه الهلال لتدعيم مركز رأس الحربة، دون أن تكشف عن مدة العقد المقترح أو التفاصيل المالية الخاصة براتب اللاعب، كما لم توضح حتى الآن موقف أستون فيلا من العرض السعودي.

ويسارع الهلال الخطى لتصريف بعض لاعبيه الأجانب أمثال البرازيلي مالكوم الذي تراجع عن اتفاقه مع الدرعية بسبب مطالبه المالية العالية ويقترب حالياً من إبرام اتفاق مع نادي الجزيرة الإماراتي، فيما يبدو الأوروغوياني نونيز من الاتفاق مع نادي الدرعية.

فيما لم تتضح الصورة بعد تجاه الفرنسي كريم بنزيمة الذي يطالب بحقوق عاماً كاملاً في حال رغب الهلال في إنهاء عقده.