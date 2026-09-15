سافيتش: لقب «نخبة آسيا» هو ما ينقصني مع الهلال

عَبَّر الصربي سيرجي سافيتش، لاعب فريق الهلال، عن سعادته البالغة عقب تدشين المشوار القاري بالفوز على الغرافة القطري (2-1).

وقال سافيتش خلال المؤتمر الصحافي عقب المواجهة: بداية جيدة لنا في البطولة؛ حققنا فوزاً مهماً، وخلقنا فرصاً كثيرة على مدار المباراة، ورغم استقبالنا لهدف في الدقيقة الأخيرة، إلا أنني سعيد جداً بالحصول على النقاط الثلاث.

وأضاف نجم الوسط الهلالي عن طموحه القاري مع الفريق: خلال مسيرتي مع الفريق لم ننجح في تحقيق اللقب الآسيوي، وفي هذا العام سنسعى بكل قوة واجتهاد للفوز به.

واختتم سافيتش تصريحاته بالحديث عن ارتياحه مع النادي قائلًا: أنا سعيد جداً بتواجدي في نادي الهلال، وبخطوة تجديد عقدي مع النادي خلال الفترة الماضية.