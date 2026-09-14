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إنزاغي: هجوم الغرافة «سريع»... سندخل المواجهة بكل شراسة

الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب فريق الهلال (تصوير: سعد العنزي)
الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب فريق الهلال (تصوير: سعد العنزي)
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إنزاغي: هجوم الغرافة «سريع»... سندخل المواجهة بكل شراسة

الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب فريق الهلال (تصوير: سعد العنزي)
الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب فريق الهلال (تصوير: سعد العنزي)

أكد الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب فريق الهلال، أنه على دراية كاملة بفريق الغرافة القطري، الذي سيواجهه غداً في افتتاح مشوار الفريق في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال إنزاغي في المؤتمر الصحافي الذي يسبق اللقاء: نحن على دراية بالغرافة، قابلناهم العام الماضي، وتقريباً هم بنفس المدرب واللاعبين، لديهم مهاجمون سريعون، وسندخل المباراة بكل شراسة.

وتابع: الآسيوية بطولة كبيرة وعزيزة على قلوبنا، ونسعى في مران اليوم للتحضير جيداً لخوض أول مباراة فيها، وسيتقرر مشاركة واتكينز من عدمها بعد مران اليوم، أما سامرفيل ومارتينيلي فسيشاركان في اللقاء، كما سيكون بوابري متاحاً في المباراة، وسنسعى لاستخدام جميع اللاعبين المتاحين في هذه البطولة.

وأضاف: «كل مباراة نفكر فيها على حدة، وغداً أول مباراة لنا في البطولة، ونحن خرجنا من مواجهة التعاون منذ 48 ساعة، وسنسعى للفوز بالمباراة، واللاعبون معتادون على الضغط، لعبنا 3 مباريات متتالية، ومع ذلك ما زلنا في صدارة الترتيب في الدوري، ونحن أفضل فريق على الصعيدين الهجومي والدفاعي، وغداً سنفتح صفحة البطولة الآسيوية».

من جانبه، قال السنغالي خاليدو كوليبالي مدافع الفريق: «هي مباراة مهمة جداً كونها افتتاحية البطولة، سنواجه فيها فريقاً محترماً، ونأمل الفوز بالمباراة».

وأردف: «الضغط جزء من المباراة، لا توجد مباراة من دون ضغوط، والهلال قادر على التعامل مع الضغوطات، ونسعى دائماً لتقديم الأفضل وإسعاد جماهيرنا».

وعن المستوى الذي ظهر به في كأس العالم مع منتخب بلاده، وما بعده مع الهلال هذا الموسم، قال: «مررت بفترة صعبة في كأس العالم، وأنا راضٍ عما قدمته في الموسم الحالي، وما زال بإمكاني تقديم الكثير، حتى يعود كوليبالي لمستواه المعهود».

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مدرب الاتحاد: افتقدنا القرار الصحيح في الثلث الهجومي... التوقف جاء في وقته

الألماني ينز فيسينغ مدرب الاتحاد (الشرق الأوسط)
الألماني ينز فيسينغ مدرب الاتحاد (الشرق الأوسط)
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مدرب الاتحاد: افتقدنا القرار الصحيح في الثلث الهجومي... التوقف جاء في وقته

الألماني ينز فيسينغ مدرب الاتحاد (الشرق الأوسط)
الألماني ينز فيسينغ مدرب الاتحاد (الشرق الأوسط)

وصف الألماني ينز فيسينغ، مدرب الاتحاد، التعادل 1-1 أمام الشمال القطري في مستهل مشوار فريقه بدوري أبطال آسيا للنخبة بالمنصف، مشيراً إلى أن فريقه افتقد الحدة والقرار الصحيح في الثلث الهجومي، رغم نجاحه في العودة إلى المباراة وتجنب الخسارة.

وقال فيسينغ في المؤتمر الصحافي عقب المواجهة: «كانت مباراة صعبة أمام فريق صعب، كما أننا مررنا بأسابيع صعبة. المباراة كانت متفاوتة، سنحت لنا فرص وكذلك للمنافس، لكننا افتقدنا الحدة واتخاذ القرارات الصحيحة في الثلث الهجومي».

وأضاف: «سعيد بأننا لم نفقد الأمل حتى النهاية، ونجحنا في العودة. أعتقد أن التعادل منصف للفريقين، والمباراة لم تكن مفتوحة بصورة كبيرة».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول الاستفاقة المتأخرة للاتحاد وغياب حيوية الفريق المعتادة منذ بداية المواجهة، قال فيسينغ: «لم نوفق في قراراتنا بالثلث الأخير. كانت لدينا حالات جيدة عن طريق بيرغوين وأحمد الغامدي، وما كان ينقصنا هو التوفيق في التسجيل واتخاذ القرار الأخير بصورة أفضل. المنافس أيضاً كان جيداً، لكن مشكلتنا كانت في القرارات بالثلث الهجومي».

وعن فترة التوقف المقبلة وكيفية استثمارها بعد الفترة الماضية، قال مدرب الاتحاد رداً على سؤال آخر لـ«الشرق الأوسط»: «التوقف جاء في وقته بعد هذه الفترة. سنحصل أولاً على الراحة، ثم نعود إلى العمل، فلدينا العديد من الجوانب التي نرغب في تطويرها».

وختم فيسينغ: «سنفكر الآن في الراحة، وبعد التوقف تنتظرنا مواجهة كبيرة، وسنبدأ التفكير فيها والاستعداد لها في الوقت المناسب».

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رياضة سعودية نادي الاتحاد دوري أبطال آسيا السعودية
الرياضة رياضة سعودية

«أبطال آسيا للنخبة»: فينالدوم ينقذ الاتحاد من الخسارة أمام الشمال القطري

جانب من المواجهة التي جمعت بين الفريقين (الاتحاد السعودي لكرة القدم)
جانب من المواجهة التي جمعت بين الفريقين (الاتحاد السعودي لكرة القدم)
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«أبطال آسيا للنخبة»: فينالدوم ينقذ الاتحاد من الخسارة أمام الشمال القطري

جانب من المواجهة التي جمعت بين الفريقين (الاتحاد السعودي لكرة القدم)
جانب من المواجهة التي جمعت بين الفريقين (الاتحاد السعودي لكرة القدم)

سجل جورجينيو فينالدوم هدفاً في الوقت بدل الضائع ليجنب الاتحاد الهزيمة، وينتزع الفريق السعودي تعادلاً ثميناً 1 - 1 أمام مضيفه الشمال القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، الاثنين.

ومنح بغداد بونجاح التقدم للشمال، الذي يشارك للمرة الأولى في المسابقة القارية الأبرز للأندية، في الدقيقة 63، وبدا أن الفريق القطري سينتصر لكن هدف فينالدوم الوافد الجديد للاتحاد فرض التعادل.

وبدأ الشمال المباراة بقوة، وأطلق محمد علي بن رمضان تسديدة ارتدت من إطار المرمى في الدقيقة 16.

وبحث الاتحاد، الذي تأهل للبطولة عبر الملحق، عن فرض إيقاعه في المباراة، إلا أن حارس الشمال بابكر سيك وقف أمام محاولات الفريق الزائر ببراعة.

وأبعد الحارس سيك تسديدة ديون لوبي من مدى قريب، وأنقذ تسديدة خطيرة من الجناح الهولندي ستيفن بيرغوين، وحوّلها لركلة ركنية قرب الاستراحة بعدما أطلق لاعب الاتحاد تصويبة قوية من عند حافة منطقة الجزاء.

ومع بداية الشوط الثاني، حاول يوسف النصيري مهاجم الاتحاد منح فريقه التقدم، لكنه افتقر للدقة.

وبعد فترة من السيطرة للشمال، تمكن بن رمضان من التوغل من الجبهة اليمنى لمنطقة الجزاء، وأرسل تمريرة منخفضة نحو القائد بونجاح، الذي سدد الكرة مباشرة لتستقر في شباك الحارس بريدراج رايكوفيتش.

وظن صانع لعب تونس بن رمضان أنه عزز النتيجة، لكن هدفه لم يحتسب بداعي التسلل.

وضغط الاتحاد لإدراك التعادل، وبدا أن الفريق يفتقر للإتقان في اللمسة الأخيرة، حتى تمكن بيرغوين من التوغل من الجانب الأيسر، وأرسل تمريرة منخفضة استقبلها فينالدوم بتسديدة مباشرة خدعت الحارس سيك ليعود بطل المسابقة عامي 2004 و2005 بنقطة واحدة بعدما كان قريباً من الخسارة.

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غالتييه يمنح لاعبي نيوم إجازة 12 يوماً

الفرنسي كريستوف غالتييه (نادي نيوم)
الفرنسي كريستوف غالتييه (نادي نيوم)
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غالتييه يمنح لاعبي نيوم إجازة 12 يوماً

الفرنسي كريستوف غالتييه (نادي نيوم)
الفرنسي كريستوف غالتييه (نادي نيوم)

منح الفرنسي كريستوف غالتييه، مدرب فريق نيوم، لاعبيه إجازة لمدة 12 يوماً، مستفيداً من فترة التوقف الدولي، على أن يستأنف الفريق تدريباته استعداداً للمرحلة المقبلة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويعتزم نيوم خوض مباراة ودية أمام فريق الجندل في مدينة تبوك، ضمن تحضيراته لاستئناف منافسات الدوري، حيث يسعى الجهاز الفني للحفاظ على جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية، ومعالجة بعض الملحوظات التي ظهرت خلال الجولات الماضية.

تأتي هذه المواجهة الودية ضمن برنامج الإعداد لمباراة نيوم أمام الحزم، المقررة في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في إطار الجولة الثامنة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، إذ يأمل الفريق في مواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز موقعه في جدول الترتيب.

ويحتل نيوم المركز الخامس برصيد 15 نقطة، جمعها من خمسة انتصارات مقابل خسارتين، في بداية تعكس تطلعات الفريق للمنافسة بقوة خلال الموسم الحالي، وسط مساعٍ من الجهاز الفني والإدارة لمواصلة التطور وتحقيق أهداف النادي.

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