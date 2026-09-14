إنزاغي: هجوم الغرافة «سريع»... سندخل المواجهة بكل شراسة

أكد الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب فريق الهلال، أنه على دراية كاملة بفريق الغرافة القطري، الذي سيواجهه غداً في افتتاح مشوار الفريق في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال إنزاغي في المؤتمر الصحافي الذي يسبق اللقاء: نحن على دراية بالغرافة، قابلناهم العام الماضي، وتقريباً هم بنفس المدرب واللاعبين، لديهم مهاجمون سريعون، وسندخل المباراة بكل شراسة.

وتابع: الآسيوية بطولة كبيرة وعزيزة على قلوبنا، ونسعى في مران اليوم للتحضير جيداً لخوض أول مباراة فيها، وسيتقرر مشاركة واتكينز من عدمها بعد مران اليوم، أما سامرفيل ومارتينيلي فسيشاركان في اللقاء، كما سيكون بوابري متاحاً في المباراة، وسنسعى لاستخدام جميع اللاعبين المتاحين في هذه البطولة.

وأضاف: «كل مباراة نفكر فيها على حدة، وغداً أول مباراة لنا في البطولة، ونحن خرجنا من مواجهة التعاون منذ 48 ساعة، وسنسعى للفوز بالمباراة، واللاعبون معتادون على الضغط، لعبنا 3 مباريات متتالية، ومع ذلك ما زلنا في صدارة الترتيب في الدوري، ونحن أفضل فريق على الصعيدين الهجومي والدفاعي، وغداً سنفتح صفحة البطولة الآسيوية».

من جانبه، قال السنغالي خاليدو كوليبالي مدافع الفريق: «هي مباراة مهمة جداً كونها افتتاحية البطولة، سنواجه فيها فريقاً محترماً، ونأمل الفوز بالمباراة».

وأردف: «الضغط جزء من المباراة، لا توجد مباراة من دون ضغوط، والهلال قادر على التعامل مع الضغوطات، ونسعى دائماً لتقديم الأفضل وإسعاد جماهيرنا».

وعن المستوى الذي ظهر به في كأس العالم مع منتخب بلاده، وما بعده مع الهلال هذا الموسم، قال: «مررت بفترة صعبة في كأس العالم، وأنا راضٍ عما قدمته في الموسم الحالي، وما زال بإمكاني تقديم الكثير، حتى يعود كوليبالي لمستواه المعهود».