مدرب الغرافة القطري: الهلال من أقوى الفرق .. لسنا خائفين!

أكد بيدرو مارتينز، مدرب فريق الغرافة القطري، أن مواجهة الهلال ستكون صعبة، مشيراً إلى أن الهلال يُعد أحد أقوى فرق البطولة، لكنه شدد على قدرة فريقه على المنافسة وتقديم مباراة كبيرة.

وقال مارتينز: «متأكد أنها ستكون مباراة صعبة، فالهلال يُعد أحد أقوى الفرق في البطولة، صحيح أن فريقنا لا يمر بأفضل مراحله، لكننا سنقدم كل ما لدينا، ونملك الإمكانات التي تساعدنا على المنافسة».

وأضاف عن تفوق الفرق السعودية: «هذا الاختلال طبيعي بالنظر إلى الإمكانات التي رُصدت للفرق السعودية، لكن لدينا الإمكانيات التي تساعدنا على خوض المباراة. لسنا خائفين، ونستطيع المنافسة، وكل شيء وارد في كرة القدم».

وتابع: «سندخل مباراة الغد بهدف تقديم مباراة كبيرة، وإذا لعب لاعبونا بإمكاناتهم الحقيقية فسنقدم مستوى مميزاً. صحيح أن بعض اللاعبين ليسوا في كامل جاهزيتهم البدنية، لكنني متأكد من أننا سننافس الهلال».

من جانبه، أكد آدم وناس، لاعب الغرافة، احترام فريقه للهلال وثقته بقدرات زملائه، مشيراً إلى أن الفريق حضر إلى الرياض لتقديم كل ما لديه.

وقال وناس: «هذه مباراة قوية أمام فريق قوي يملك لاعبين من طراز عالٍ، ونحن كذلك نملك لاعبين رائعين. نحترم نادي الهلال، ونحن واثقون بإمكاناتنا، وجئنا إلى هنا لتقديم كل ما لدينا».

وأضاف: «لدينا فريق متجانس، ويجب أن نتمسك بأسلوبنا، وندخل المباراة بصورة جيدة، مع استغلال الفرص التي تتاح لنا».