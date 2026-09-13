للمرة الثالثة توالياً... تركي آل الشيخ يتصدر قائمة أكثر الشخصيات تأثيراً في عالم الملاكمة

شدّد الروماني كريستيان كييفو مدرب إنتر ميلان على ضرورة تجاوز فريقه للخسارة أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، لمواصلة سلسلة انتصاراته في الدوري الإيطالي عند مواجهة أودينيزي، الإثنين.

سقط إنتر ميلان أمام ريال مدريد بنتيجة 1 / 2 الأسبوع الماضي في دوري أبطال أوروبا، ليتجرّع الفريق مرارة الخسارة لأول مرة هذا الموسم، لكن كييفو أشاد بأداء لاعبيه أمام العملاق الإسباني.

قال كييفو في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «تقييم الفريق بناء على خسارة مباراة أمر سابق لأوانه، لأننا ما زلنا في بداية الموسم، وهدفنا مواصلة تحسين الأداء».

وأضاف: «إذا حكمنا بناء على النتائج فقط سنتعرض لانتقادات عديدة، لكننا لا نركز على النتيجة فقط بل الجوانب الإيجابية، وما نريد ترسيخه في عقلية الفريق حتى لا نفقد الثقة في الإيجابيات التي خرجنا بها من مباراتي نابولي وريال مدريد».

واصل: «أرى أن هناك رابطاً بين المباراتين، لأننا بذلنا مجهوداً مضاعفاً لقلب النتيجة أمام نابولي، وبعدها بـ 72 ساعة فقط واجهنا ريال مدريد في برنابيو».

واختتم كريستيان كييفو تصريحاته: «أنا معجب بشخصية اللاعبين وشجاعتهم ورد فعل الفريق بعد ارتكاب الأخطاء، سأركز على الإيجابيات لنسير في الاتجاه الذي نريده».