للمرة الثالثة توالياً... تركي آل الشيخ يتصدر قائمة أكثر الشخصيات تأثيراً في عالم الملاكمة

تصدّر تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، قائمة مجلة «بوكسينغ نيوز» لأكثر 50 شخصية تأثيراً في عالم الملاكمة لعام 2026، للعام الثالث على التوالي. ويعكس هذا التصنيف الحضور المؤثر له في المشهد العالمي للملاكمة خلال الأعوام الماضية، من خلال الإسهام في إقامة عدد من أبرز النزالات، وجمع كبار نجوم اللعبة في مواجهات عالمية، إلى جانب تعزيز التعاون مع أبرز مروّجي الملاكمة والجهات العاملة في المجال.
كما أسهم هذا الحضور في ترسيخ مكانة الرياض ضمن أبرز محطات الملاكمة العالمية، وجعلها وجهة تستقطب النزالات الكبرى والنجوم والجماهير من مختلف دول العالم، بالتوازي مع توسع حضور موسم الرياض في المشهد الرياضي الدولي. وتُعد «بوكسينغ نيوز» من أعرق المجلات المتخصصة في الملاكمة عالمياً، إذ تأسست في بريطانيا عام 1909، وتصدر قائمة «BN50» السنوية لأكثر الشخصيات تأثيراً في عالم الملاكمة.