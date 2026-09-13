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الرياضة رياضة عالمية

للمرة الثالثة توالياً... تركي آل الشيخ يتصدر قائمة أكثر الشخصيات تأثيراً في عالم الملاكمة

تركي آل الشيخ (الهيئة العامة للترفيه)
تركي آل الشيخ (الهيئة العامة للترفيه)
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للمرة الثالثة توالياً... تركي آل الشيخ يتصدر قائمة أكثر الشخصيات تأثيراً في عالم الملاكمة

تركي آل الشيخ (الهيئة العامة للترفيه)
تركي آل الشيخ (الهيئة العامة للترفيه)

تصدّر تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، قائمة مجلة «بوكسينغ نيوز» لأكثر 50 شخصية تأثيراً في عالم الملاكمة لعام 2026، للعام الثالث على التوالي. ويعكس هذا التصنيف الحضور المؤثر له في المشهد العالمي للملاكمة خلال الأعوام الماضية، من خلال الإسهام في إقامة عدد من أبرز النزالات، وجمع كبار نجوم اللعبة في مواجهات عالمية، إلى جانب تعزيز التعاون مع أبرز مروّجي الملاكمة والجهات العاملة في المجال.

كما أسهم هذا الحضور في ترسيخ مكانة الرياض ضمن أبرز محطات الملاكمة العالمية، وجعلها وجهة تستقطب النزالات الكبرى والنجوم والجماهير من مختلف دول العالم، بالتوازي مع توسع حضور موسم الرياض في المشهد الرياضي الدولي. وتُعد «بوكسينغ نيوز» من أعرق المجلات المتخصصة في الملاكمة عالمياً، إذ تأسست في بريطانيا عام 1909، وتصدر قائمة «BN50» السنوية لأكثر الشخصيات تأثيراً في عالم الملاكمة.

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الرياضة رياضة عالمية

كييفو: لست محبطاً من الخسارة أمام ريال مدريد

الروماني كريستيان كييفو مدرب إنتر ميلان (د.ب.أ)
الروماني كريستيان كييفو مدرب إنتر ميلان (د.ب.أ)
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كييفو: لست محبطاً من الخسارة أمام ريال مدريد

الروماني كريستيان كييفو مدرب إنتر ميلان (د.ب.أ)
الروماني كريستيان كييفو مدرب إنتر ميلان (د.ب.أ)

شدّد الروماني كريستيان كييفو مدرب إنتر ميلان على ضرورة تجاوز فريقه للخسارة أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، لمواصلة سلسلة انتصاراته في الدوري الإيطالي عند مواجهة أودينيزي، الإثنين.

سقط إنتر ميلان أمام ريال مدريد بنتيجة 1 / 2 الأسبوع الماضي في دوري أبطال أوروبا، ليتجرّع الفريق مرارة الخسارة لأول مرة هذا الموسم، لكن كييفو أشاد بأداء لاعبيه أمام العملاق الإسباني.

قال كييفو في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «تقييم الفريق بناء على خسارة مباراة أمر سابق لأوانه، لأننا ما زلنا في بداية الموسم، وهدفنا مواصلة تحسين الأداء».

وأضاف: «إذا حكمنا بناء على النتائج فقط سنتعرض لانتقادات عديدة، لكننا لا نركز على النتيجة فقط بل الجوانب الإيجابية، وما نريد ترسيخه في عقلية الفريق حتى لا نفقد الثقة في الإيجابيات التي خرجنا بها من مباراتي نابولي وريال مدريد».

واصل: «أرى أن هناك رابطاً بين المباراتين، لأننا بذلنا مجهوداً مضاعفاً لقلب النتيجة أمام نابولي، وبعدها بـ 72 ساعة فقط واجهنا ريال مدريد في برنابيو».

واختتم كريستيان كييفو تصريحاته: «أنا معجب بشخصية اللاعبين وشجاعتهم ورد فعل الفريق بعد ارتكاب الأخطاء، سأركز على الإيجابيات لنسير في الاتجاه الذي نريده».

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النمساوي سابيتزر يحصل على «استراحة من اللعب الدولي»

لاعب الوسط النمساوي مارسيل سابيتزر «يمين» (إ.ب.أ)
لاعب الوسط النمساوي مارسيل سابيتزر «يمين» (إ.ب.أ)
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النمساوي سابيتزر يحصل على «استراحة من اللعب الدولي»

لاعب الوسط النمساوي مارسيل سابيتزر «يمين» (إ.ب.أ)
لاعب الوسط النمساوي مارسيل سابيتزر «يمين» (إ.ب.أ)

أعلن الاتحاد النمساوي لكرة القدم، الأحد، أن لاعب الوسط مارسيل سابيتزر سيحصل على استراحة من اللعب مع المنتخب الوطني ولن يشارك في مباريات دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية هذا العام.

وسيعيد سابيتزر (32 عاماً)، الذي يلعب في صفوف بروسيا دورتموند وسجل 27 هدفا في 102 مباراة مع منتخب بلاده، تقييم مستقبله قبل انطلاق تصفيات بطولة أوروبا 2028 في مارس (آذار) المقبل.

وقال سابيتزر في بيان صادر عن الاتحاد النمساوي: «شهد العامان الماضيان نشاطاً مكثفاً جداً. منذ بطولة أوروبا 2024، لعبت فعلياً ثلاثة مواسم بسبب كأس العالم للأندية وكأس العالم».

وأضاف: «هذا الموسم حافل أيضاً في ظل المشاركة في الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا. أبلغ 32 عاماً وما زلت أرغب في لعب كرة القدم على أعلى مستوى لعدة سنوات أخرى ويتعين علي إدارة طاقتي بعناية».

وتابع: «لذا اتفقت مع المدرب، في مناقشات صريحة ومبنية على الثقة، على أن آخذ استراحة الآن، وأننا سنناقش في بداية العام المقبل ما إذا كنت سأعود إلى المنتخب الوطني للمشاركة في تصفيات بطولة أوروبا».

وقال المدرب رالف رانجنيك، في البيان ذاته، إنه من المؤسف أن يضطر إلى الاستغناء عن سابيتزر لكنه يتفهم أسباب قراره.

وأوضح: «سنتخذ قرارا مشتركا في الوقت المناسب قبل انطلاق مباريات تصفيات بطولة أوروبا 2028 بشأن كيفية المضي قدماً. وعلى أي حال، يسعدني أن مارسيل سيكون جاهزاً مرة أخرى بشكل أساسي إذا احتجنا إليه. وهذا يوضح لي كيف أن المنتخب الوطني لا يزال مهماً بالنسبة له».

سيعلن رانجنيك، الاثنين، تشكيلة فريقه لمباراتي دوري الأمم اللتين ستقامان على أرضه أمام إسرائيل في لينز يوم 24 سبتمبر (أيلول) وأمام كوسوفو في فيينا يوم 29 سبتمبر (أيلول).

وستواجه النمسا في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) آيرلندا في دبلن وكوسوفو بعدها بأربعة أيام في بريشتينا.

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«لا ليغا»: مالاغا يخطف التعادل من سيلتا فيغو

مالاغا خطف التعادل من مضيّفه سيلتا فيغو (إ.ب.أ)
مالاغا خطف التعادل من مضيّفه سيلتا فيغو (إ.ب.أ)
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«لا ليغا»: مالاغا يخطف التعادل من سيلتا فيغو

مالاغا خطف التعادل من مضيّفه سيلتا فيغو (إ.ب.أ)
مالاغا خطف التعادل من مضيّفه سيلتا فيغو (إ.ب.أ)

تعادل مالاغا في الدقائق الأخيرة مع مضيّفه سيلتا فيغو 1 - 1، الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع سيلتا فيغو رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع عشر، بفارق نقطة خلف ليفانتي صاحب المركز الثالث عشر، وبفارق 3 نقاط خلف أوساسونا في المركز الثاني عشر.

على الجانب الآخر، رفع مالاغا رصيده إلى 3 نقاط في المركز السابع عشر، بفارق نقطة خلف رايو فاييكانو صاحب المركز السادس عشر.

وتقدم سيلتا فيغو عن طريق فيران غوتلغا في الدقيقة 14، بينما أدرك مالاغا التعادل عن طريق أدريان نينيو في الدقيقة 83.

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