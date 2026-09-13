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الرياضة رياضة عالمية

مورينيو: ديوماند إمكاناته هائلة… وغولر يصنع الفارق مع الريال

كشف مورينيو عن قدرته على توظيف ديوماند في أكثر من موقع (رويترز)
كشف مورينيو عن قدرته على توظيف ديوماند في أكثر من موقع (رويترز)
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مورينيو: ديوماند إمكاناته هائلة… وغولر يصنع الفارق مع الريال

كشف مورينيو عن قدرته على توظيف ديوماند في أكثر من موقع (رويترز)
كشف مورينيو عن قدرته على توظيف ديوماند في أكثر من موقع (رويترز)

أشاد البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب ريال مدريد، بالإمكانات التي يمتلكها عدد من لاعبي فريقه، وفي مقدمتهم الإيفواري الشاب ديوماند، والتركي أردا غولر، وذلك عقب قيادة فريقه إلى الفوز على رايو فايكانو 4 - 1، السبت، ضمن منافسات الدوري الإسباني، في مباراة شهدت تبايناً واضحاً في أداء الفريق بين شوطيها.

وعاد ريال مدريد إلى طريق الانتصارات في الدوري بعد عرض قوي خلال الشوط الأول، قبل أن يتراجع مستواه بدنياً وذهنياً في النصف الثاني من اللقاء. وأقر مورينيو بأن فريقه لم يكن قادراً على الحفاظ على الإيقاع ذاته طوال المباراة، مشيراً إلى أن التراجع كان متوقعاً في ظل الظروف البدنية للاعبين.

وقال المدرب البرتغالي في المؤتمر الصحافي عقب المباراة، وفقاً لما نقلته صحيفة «ماركا» الإسبانية: «أستطيع وصف المباراة بأنها كانت من 45 دقيقة. خلال هذا الشوط، انتهى كل شيء. كنت أعلم أن الفريق لا يملك القوة البدنية والذهنية لخوض الشوط الثاني بالطريقة التي لعب بها الأول، وكنت أتوقع أن تسير الأمور على هذا النحو».

وضرب مورينيو مثالاً بالإنجليزي جود بيلينغهام، الذي عانى من تراجع الأداء في الدقائق الأخيرة، موضحاً أن اللاعب ارتكب أخطاء عدة في بناء اللعب، كما تراجعت قدرة الفريق على الضغط والتسديد على المرمى. وأضاف: «الصورة التي تلخص كل شيء هي الطريقة التي لعب بها بيلينغهام آخر عشر دقائق. تقريباً ارتكب أخطاء في كل محاولات البناء، وكانت هناك صعوبة في الضغط والتسديد على المرمى».

وفي حديثه عن المنافسة على مراكز التشكيلة الأساسية، أشاد مورينيو بالمستوى الذي يقدمه أردا غولر، مؤكداً أن اللاعب التركي يترك أثراً إيجابياً واضحاً عندما يكون داخل الملعب، وأن دخوله أمام رايو أسهم في استعادة استقرار أداء الفريق.

وقال مورينيو: «أردا يلعب كثيراً عندما يكون في الملعب. وسأقول بكل تأكيد إن ديوماند لو لم يبدأ أساسياً اليوم، لكان السؤال الأول الذي سأواجهه هو: لماذا لا يلعب ديوماند؟ على مقاعد البدلاء، لا ترى سوى الجودة». وأوضح أن التبديلات ستختلف من مباراة إلى أخرى، مشيراً إلى أن غولر «يملك تأثيراً إيجابياً جداً في طريقة لعب الفريق»، وأنه «عندما دخل، صنع الفارق في استقرار اللعب».

وحظي ديوماند بإشادة خاصة من المدرب البرتغالي، الذي أكد أن اللاعب لا يزال في مرحلة التطور، لكنه يمتلك إمكانات كبيرة تؤهله لشغل أكثر من مركز هجومي. وقال مورينيو: «أنا أكبر سناً بقليل من أن أشعر بالضغط. هناك تشكيلات مختلفة؛ أحياناً يتعين عليك أن تصلي كي لا يتعرض أحد للإصابة، وأحياناً تكون لديك حلول كثيرة».

وأضاف: «سيتحسن تدريجياً. لا يملك وقتاً طويلاً في المستوى العالي، ولا يزال أمامه الكثير ليتعلمه من الناحية التكتيكية، لكنه يمتلك إمكانات مذهلة. في المواجهات الفردية، والتمرير، والتسديد، يمنحنا خيارات كثيرة».

وكشف مورينيو عن قدرته على توظيف ديوماند في أكثر من موقع، موضحاً: «يمكنه اللعب في مركز فينيسيوس، أو في الجهة اليمنى، كما يستطيع أردا اللعب هناك أو في مكان بيلينغهام. في الوقت الحالي، أريد أن أساعده على التطور».

وفيما يتعلق بالبرازيلي فينيسيوس جونيور، أبدى مورينيو ثقته بقدرة اللاعب على استعادة أفضل مستوياته التهديفية، مؤكداً أن حالته البدنية باتت أفضل من أي وقت مضى، رغم حاجته إلى استعادة جزء بسيط من سرعته القصوى.

وقال: «بدنياً، فينيسيوس أفضل من أي وقت مضى. ينقصه ملليمتر واحد للوصول إلى سرعته القصوى. قدرته على تكرار المجهودات هائلة، وهو يمر بمرحلة استيعاب ذلك». وأردف: «إنه قوي ذهنياً جداً، ويعرف ريال مدريد أكثر من أي شخص آخر. يلعب بمسؤولية كبيرة، وهي مسؤولية اللعب لريال مدريد والمنتخب البرازيلي. إنه هادئ، وستأتي الأهداف».

وعن رضاه عن العمل الذي يقدمه الفريق منذ توليه المهمة، أكد مورينيو أن هناك جوانب إيجابية كثيرة، مشيراً إلى أن الانسجام يحتاج إلى الوقت، خصوصاً أن المجموعة لم تكتمل إلا قبل فترة قصيرة.

وقال: «أنا سعيد، لأننا نعمل معاً منذ ثلاثة أشهر، رغم أننا لا نستطيع احتساب الفترة إلا منذ اكتمال المجموعة. ما نقوم به يحمل كثيراً من الأمور الإيجابية، ونحن نتقدم خطوة بخطوة، ونحاول التحسن دائماً».

وتطرق المدرب البرتغالي إلى قراره إنهاء المباراة بصورة أكثر تحفظاً بعد تقدم ريال مدريد 3 - 1، موضحاً أنه فضّل تأمين النتيجة بدلاً من البحث عن مزيد من الاستعراض الهجومي، قبل أن ينجح فريقه في تسجيل الهدف الرابع.

وقال مورينيو: «الأمر بسيط. أريد الفوز، وأريد الفوز بأكبر عدد ممكن من الأهداف. لكن عندما تكون متقدماً 3 - 1، ولا يتبقى سوى خمس دقائق، ويكون لديك ظهير قوي جداً في رايو وقادر على تشكيل الخطورة، شعرت بأن الأفضل هو إغلاق الباب».

واختتم بالحديث عن الهدف الأخير الذي سجله الفريق: «بالنسبة لي، انتهى وقت المراوغات وتسجيل الأهداف. وبعد ذلك سجلنا الهدف الرابع، وكان ذلك أفضل».

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كييفو: لست محبطاً من الخسارة أمام ريال مدريد

الروماني كريستيان كييفو مدرب إنتر ميلان (د.ب.أ)
الروماني كريستيان كييفو مدرب إنتر ميلان (د.ب.أ)
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كييفو: لست محبطاً من الخسارة أمام ريال مدريد

الروماني كريستيان كييفو مدرب إنتر ميلان (د.ب.أ)
الروماني كريستيان كييفو مدرب إنتر ميلان (د.ب.أ)

شدّد الروماني كريستيان كييفو مدرب إنتر ميلان على ضرورة تجاوز فريقه للخسارة أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، لمواصلة سلسلة انتصاراته في الدوري الإيطالي عند مواجهة أودينيزي، الإثنين.

سقط إنتر ميلان أمام ريال مدريد بنتيجة 1 / 2 الأسبوع الماضي في دوري أبطال أوروبا، ليتجرّع الفريق مرارة الخسارة لأول مرة هذا الموسم، لكن كييفو أشاد بأداء لاعبيه أمام العملاق الإسباني.

قال كييفو في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «تقييم الفريق بناء على خسارة مباراة أمر سابق لأوانه، لأننا ما زلنا في بداية الموسم، وهدفنا مواصلة تحسين الأداء».

وأضاف: «إذا حكمنا بناء على النتائج فقط سنتعرض لانتقادات عديدة، لكننا لا نركز على النتيجة فقط بل الجوانب الإيجابية، وما نريد ترسيخه في عقلية الفريق حتى لا نفقد الثقة في الإيجابيات التي خرجنا بها من مباراتي نابولي وريال مدريد».

واصل: «أرى أن هناك رابطاً بين المباراتين، لأننا بذلنا مجهوداً مضاعفاً لقلب النتيجة أمام نابولي، وبعدها بـ 72 ساعة فقط واجهنا ريال مدريد في برنابيو».

واختتم كريستيان كييفو تصريحاته: «أنا معجب بشخصية اللاعبين وشجاعتهم ورد فعل الفريق بعد ارتكاب الأخطاء، سأركز على الإيجابيات لنسير في الاتجاه الذي نريده».

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الرياضة رياضة عالمية

النمساوي سابيتزر يحصل على «استراحة من اللعب الدولي»

لاعب الوسط النمساوي مارسيل سابيتزر «يمين» (إ.ب.أ)
لاعب الوسط النمساوي مارسيل سابيتزر «يمين» (إ.ب.أ)
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النمساوي سابيتزر يحصل على «استراحة من اللعب الدولي»

لاعب الوسط النمساوي مارسيل سابيتزر «يمين» (إ.ب.أ)
لاعب الوسط النمساوي مارسيل سابيتزر «يمين» (إ.ب.أ)

أعلن الاتحاد النمساوي لكرة القدم، الأحد، أن لاعب الوسط مارسيل سابيتزر سيحصل على استراحة من اللعب مع المنتخب الوطني ولن يشارك في مباريات دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية هذا العام.

وسيعيد سابيتزر (32 عاماً)، الذي يلعب في صفوف بروسيا دورتموند وسجل 27 هدفا في 102 مباراة مع منتخب بلاده، تقييم مستقبله قبل انطلاق تصفيات بطولة أوروبا 2028 في مارس (آذار) المقبل.

وقال سابيتزر في بيان صادر عن الاتحاد النمساوي: «شهد العامان الماضيان نشاطاً مكثفاً جداً. منذ بطولة أوروبا 2024، لعبت فعلياً ثلاثة مواسم بسبب كأس العالم للأندية وكأس العالم».

وأضاف: «هذا الموسم حافل أيضاً في ظل المشاركة في الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا. أبلغ 32 عاماً وما زلت أرغب في لعب كرة القدم على أعلى مستوى لعدة سنوات أخرى ويتعين علي إدارة طاقتي بعناية».

وتابع: «لذا اتفقت مع المدرب، في مناقشات صريحة ومبنية على الثقة، على أن آخذ استراحة الآن، وأننا سنناقش في بداية العام المقبل ما إذا كنت سأعود إلى المنتخب الوطني للمشاركة في تصفيات بطولة أوروبا».

وقال المدرب رالف رانجنيك، في البيان ذاته، إنه من المؤسف أن يضطر إلى الاستغناء عن سابيتزر لكنه يتفهم أسباب قراره.

وأوضح: «سنتخذ قرارا مشتركا في الوقت المناسب قبل انطلاق مباريات تصفيات بطولة أوروبا 2028 بشأن كيفية المضي قدماً. وعلى أي حال، يسعدني أن مارسيل سيكون جاهزاً مرة أخرى بشكل أساسي إذا احتجنا إليه. وهذا يوضح لي كيف أن المنتخب الوطني لا يزال مهماً بالنسبة له».

سيعلن رانجنيك، الاثنين، تشكيلة فريقه لمباراتي دوري الأمم اللتين ستقامان على أرضه أمام إسرائيل في لينز يوم 24 سبتمبر (أيلول) وأمام كوسوفو في فيينا يوم 29 سبتمبر (أيلول).

وستواجه النمسا في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) آيرلندا في دبلن وكوسوفو بعدها بأربعة أيام في بريشتينا.

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«لا ليغا»: مالاغا يخطف التعادل من سيلتا فيغو

مالاغا خطف التعادل من مضيّفه سيلتا فيغو (إ.ب.أ)
مالاغا خطف التعادل من مضيّفه سيلتا فيغو (إ.ب.أ)
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«لا ليغا»: مالاغا يخطف التعادل من سيلتا فيغو

مالاغا خطف التعادل من مضيّفه سيلتا فيغو (إ.ب.أ)
مالاغا خطف التعادل من مضيّفه سيلتا فيغو (إ.ب.أ)

تعادل مالاغا في الدقائق الأخيرة مع مضيّفه سيلتا فيغو 1 - 1، الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع سيلتا فيغو رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع عشر، بفارق نقطة خلف ليفانتي صاحب المركز الثالث عشر، وبفارق 3 نقاط خلف أوساسونا في المركز الثاني عشر.

على الجانب الآخر، رفع مالاغا رصيده إلى 3 نقاط في المركز السابع عشر، بفارق نقطة خلف رايو فاييكانو صاحب المركز السادس عشر.

وتقدم سيلتا فيغو عن طريق فيران غوتلغا في الدقيقة 14، بينما أدرك مالاغا التعادل عن طريق أدريان نينيو في الدقيقة 83.

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