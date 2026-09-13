فيرستابن: كنت قريباً من اعتزال «فورمولا 1» قبل تجديد عقدي مع ريد بول

أكد الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم 4 مرات في بطولة العالم لسباقات سيارات «فورمولا 1»، أنه فكَّر بجدية في اعتزال سباقات السيارات، قبل أن يقرر تمديد عقده مع فريق ريد بول في أغسطس (آب) الماضي.

وقال فيرستابن، في مقابلة مع صحيفة «بيلد إم زونتاج»، يوم الأحد: «فكرت بجدية في الاعتزال. لكن في النهاية، أنا أحب السباقات».

وأضاف أنه قبل الموافقة على عقده الجديد مع ريد بول، والذي يمتد حتى عام 2030، كان «أقرب إلى الاعتزال منه إلى الانتقال لفريق آخر».

وأجرى فيرستابن بالفعل محادثات مع فرق أخرى، لكنه قرر البقاء مع ريد بول؛ حيث كان عقده السابق يمتد حتى نهاية عام 2028.

وتحدث السائق الهولندي بشكل علني في وقت سابق من العام الحالي عن إمكانية الاعتزال، عقب تطبيق اللوائح الجديدة في «فورمولا 1» هذا الموسم، وقال إنه قد سيقرر التوقف عن السباقات في نهاية 2026 إذا لم يستمتع بالقواعد الجديدة.

كما انتقد فيرستابن بشكل علني اللوائح الفنية الجديدة، وقواعد وحدات الطاقة لموسم 2026، وشبه أسلوب السباقات الناتج عنها بلعبة الفيديو «ماريو كارت».

ورغم قراره مواصلة مسيرته، لا يزال فيرستابن يبحث عن فوزه الأول هذا الموسم، كما أنه خارج حسابات المنافسة على اللقب.

وقبل سباق جائزة إسبانيا الكبرى المقرر في وقت لاحق يوم الأحد، يحتل فيرستابن المركز السادس في ترتيب فئة السائقين، بفارق 140 نقطة خلف المتصدر كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس.

وقال فيرستابن: «بالطبع، سيكون الأمر أكثر متعة لو فزت في كل عطلة أسبوع، لكن السيارة ليست بالمستوى المطلوب حالياً. ومع ذلك، لا بأس، لأننا نسير في الاتجاه الصحيح، ونشكل فريقاً جيداً».

وعندما سُئل عن رأيه في الانتقادات التي تقول إنه مدّد عقده فقط من أجل الحصول على زيادة في الراتب، ردّ فيرستابن قائلاً: «لا أهتم بما يعتقده الآخرون عني».