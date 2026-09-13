نيويورك تبتسم لريباكينا وتزيد جراح سابالينكا

كتبت الكازاخية يلينا ريباكينا فصلاً جديداً في تاريخ التنس، بعدما توجت بلقب بطولة أميركا المفتوحة للمرة الأولى في مسيرتها، وأصبحت ثالث لاعبة منذ عام 2000 تجمع بين لقبي أستراليا المفتوحة وأميركا المفتوحة في العام نفسه، لتنضم إلى الألمانية أنجليك كيربر عام 2016 والبيلاروسية أرينا سابالينكا عام 2024.

النجمة الكازاخية تتحدث لوسائل الإعلام في المؤتمر الصحافي وبجانبها كأس «أميركا المفتوحة» (أ.ف.ب)

ولم يكن لقب نيويورك مجرد بطولة كبرى ثالثة في مسيرة اللاعبة الكازاخية، بل جاء ليقربها خطوة واحدة من إكمال ألقاب البطولات الأربع الكبرى، إذ لم يعد ينقصها سوى لقب «رولان غاروس» لتحقيق ما يعرف بالـ«غراند سلام» في مسيرتها. كما رفعت ريباكينا رصيدها إلى ثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى و14 لقباً في مسيرتها الاحترافية، مؤكدة أنها أصبحت أحد الأسماء الأبرز في قمة التنس العالمي.

ريباكينا تألقت بشكل لافت هذا الموسم (إ.ب.أ)

وجاء الإنجاز بعد فوزها على سابالينكا 6 / 4 و5 / 7 و6 / 2 في نهائي «فلاشينغ ميدوز» فجر اليوم (الأحد)، بعد مباراة استغرقت ساعتين و21 دقيقة على ملعب آرثر آش... وأكدت ريباكينا قدرتها على التعامل مع الضغط واستعادة السيطرة عندما احتاجت إلى ذلك، بعدما خسرت المجموعة الثانية.

سابالينكا غادرت نيويورك دون لقب «غراند سلام» للمرة الأولى منذ 2022

وبهذا الانتصار، أكَّدت ريباكينا استمرار تفوقها على سابالينكا في المواجهات الكبرى، بعدما حققت فوزها الثالث على التوالي عليها في نهائي بطولة كبرى. وكانت البداية في نهائي البطولة الختامية لموسم الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات العام الماضي، ثم كررت تفوقها في نهائي أستراليا المفتوحة في يناير (كانون الثاني)، قبل أن تضيف لقب «أميركا المفتوحة» إلى قائمة انتصاراتها.

ولم يكن طريق ريباكينا إلى اللقب سهلاً، خاصة أنها دخلت البطولة وسط مخاوف بشأن حالتها البدنية بعدما اضطرت إلى الانسحاب من مباراتها أمام إيغا شفيونتيك في دور الثمانية لبطولة سينسيناتي. لكنها عادت في نيويورك دون أن تبدو متأثرة، فتغلبت على اليابانية ناومي أوساكا في الدور الرابع، وبلغت دور الثمانية دون خسارة أي مجموعة، قبل أن تقلب تأخرها أمام الصينية تشنغ تشين وين والأميركية كوكو غوف في مباراتين متتاليتين وتحجز مكانها في النهائي.

ريباكينا تحتفل وسابالينكا تنظر بحسرة (رويترز)

وزادت قيمة إنجاز ريباكينا بعدما أصبحت أول لاعبة تهزم حاملة لقب فردي السيدات في نهائي أميركا المفتوحة منذ سيرينا ويليامز عام 2002، كما أصبحت أول لاعبة تهزم المصنفة الأولى عالمياً في نهائي البطولة منذ ويليامز أيضاً، عندما تغلبت على فيكتوريا أزارينكا عام 2012.

وقالت ريباكينا خلال مراسم التتويج إنها تجد صعوبة في العثور على الكلمات المناسبة لوصف ما حققته، مشيرة إلى أنها لم تتوقع أن تصل إلى هذه النهاية في نيويورك. وأضافت أن الإصابات أثَّرت عليها خلال الفترة الماضية، لكنَّ الأمور سارت هذه المرة في صالحها، بعدما ظلَّت تأتي إلى البطولة الأميركية على مدار عشرة أعوام دون أن تحقق نتائج قريبة من هذا الإنجاز.

وفي الوقت الذي كانت فيه ريباكينا تحتفل بأحد أكبر إنجازات مسيرتها، كانت سابالينكا تعيش الجانب الآخر من المشهد، بعدما خسرت فرصة الاحتفاظ بلقب «أميركا المفتوحة» للمرة الثالثة على التوالي، وأنهت موسم البطولات الأربع الكبرى للمرة الأولى منذ عام 2022 دون الفوز بأي لقب.

الروسية ماريا شارابوفا نجمة «غراند سلام» الكبيرة سابقاً تحتفل مع ريباكينا في التتويج باللقب (رويترز)

وكان الإحباط والغضب واضحين على سابالينكا بعد المباراة، خاصة أن الخسارة جاءت في بطولة كانت تمثل بالنسبة إليها فرصة لتأكيد هيمنتها على منافسات السيدات. كما أنها كانت على بعد أسبوع واحد فقط من الوصول إلى 100 أسبوع متتالي في صدارة التصنيف العالمي، لكنها توقفت عند 99 أسبوعاً بعدما انتزعت ريباكينا المركز الأول منها.

ولم يكن غضب سابالينكا مجرد نتيجة لخسارة مباراة نهائية، وإنما ارتبط بموسم كامل حمل الكثير من الضغوط بالنسبة إلى اللاعبة البيلاروسية. فقد كانت تدخل البطولة وهي حاملة اللقب للمرة الثانية، وتسعى إلى أن تصبح أول لاعبة منذ سيرينا ويليامز تحقق ثلاثة ألقاب متتالية في أميركا المفتوحة، إلى جانب رغبتها في مواصلة سيطرتها على قمة التصنيف.

النجمة الكازاخية أذهلت المتابعين بأدائها القوي هذا الموسم (أ.ف.ب)

لكن سابالينكا حاولت ألا تسمح للغضب بأن يطغى على تقييمها لما قدمته في البطولة. وقالت بعد المباراة إنها اختارت أن «تترك الأمر» داخل الملعب، وأن تنظر إلى الأسبوع بصورة أكثر إيجابية، مؤكدة أن مستواها بشكل عام يدعوها إلى الشعور بالسعادة، وأن هناك الكثير من الدروس التي يمكن استخلاصها من البطولة.

وتعكس هذه الكلمات جانباً آخر من الشخصية التنافسية لسابالينكا. فاللاعبة لم تُخْفِ خيبة أملها، لكنها رفضت في الوقت نفسه اعتبار الخسارة نقطة نهاية. وقالت إن تجاربها السابقة أثبتت أنها تعود دائماً بصورة أقوى، وإن الدروس التي تعلمتها خلال الموسم جعلتها أكثر قوة، مضيفة أن الخسارة ستمنحها دافعاً للعمل بصورة أفضل في العام المقبل.

ريباكينا تحيي الجماهير عقب الفوز (أ.ف.ب)

وفي النهائي نفسه، بدت سابالينكا قادرة على العودة بعد خسارة المجموعة الأولى. فقد كسرت ريباكينا إرسالها مبكراً لتفوز بالمجموعة الافتتاحية، قبل أن ترفع سابالينكا مستواها وتحسم المجموعة الثانية 7 / 5 وتفرض مجموعة فاصلة.

ريباكينا تحتفل مع حاملي الكرات (أ.ف.ب)

لكن ريباكينا لم تسمح للمباراة بالخروج من قبضتها مرة أخرى، حيث كسرت إرسال منافستها في المجموعة الثالثة مما منحها التقدم 2 / 1، قبل أن تضيف كسر إرسال آخر أثناء تقدمها 5 / 2، ثم حسمت اللقب بضربة إرسال ساحقة كانت رقم 12 لها في المباراة، في نهاية عكست قوة إرسالها وقدرتها على إنهاء المواجهة في اللحظة المناسبة.

وبالنسبة إلى سابالينكا، كانت الخسارة أكثر إيلاماً لأنها جاءت أمام منافسة باتت تمثل واحدة من أصعب العقبات في طريقها نحو الألقاب الكبرى. فريباكينا لم تكتفِ بإيقافها في نهائي أميركا المفتوحة، وإنما تغلبت عليها في ثلاث مباريات نهائية كبرى متتالية، وهو ما يمنح المنافسة بين اللاعبتين بُعداً جديداً مع دخولهما مرحلة جديدة من الصراع على صدارة التنس العالمي.

خيبة أمل كبيرة عاشتها سابالينكا عقب الخسارة (أ.ب)

ورغم أن سابالينكا غادرت نيويورك دون لقب «غراند سلام» للمرة الأولى منذ 2022، فإنها أكدت أنها لا تنظر إلى الموسم باعتباره فشلاً، وإن الأمر لا يتعلق بكونها المصنفة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، بل بمواصلة العمل وتحسين مستواها.

وأضافت أنها تأمل في الفوز بالمزيد من البطولات، في رسالة واضحة إلى منافساتها بأن خسارة اللقب والصدارة لن تدفعها إلى التراجع، وإنما قد تمنحها سبباً إضافياً للعودة بصورة أقوى.