«خليجي 27»: داليتش يعلن تشكيلة الإمارات

المنتخب الإماراتي من إحدى الحصص التدريبية (منتخب الإمارات)
أعلن الكرواتي زلاتكو داليتش تشكيلة من 26 لاعباً لمنتخب الإمارات لخوض منافسات كأس الخليج الـ27 لكرة القدم المقررة في مدينة جدة السعودية من 23 سبتمبر (أيلول) الحالي حتى السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وتلعب الإمارات بطلة نسختَي 2007 و2013 في المجموعة الثانية إلى جانب قطر والبحرين واليمن.
وتسلم داليتش، وصيف مونديال 2018 وثالث نسخة 2022 مع كرواتيا، مهامه مدرباً للإمارات في أغسطس (آب) بديلاً للروماني كوزمين أولاريو، لذلك فإن أول تشكيلة له لم تشهد مفاجآت تذكر وحافظت على معظم الأسماء السابقة التي خاضت تصفيات مونديال 2026.
وضمت القائمة 16 لاعباً مجنساً، بينهم 4 جدد، وهم يوري سيزار وبالا غويليرام من شباب الأهلي، ومامادو كوليبالي (الجزيرة) وعثمان كمارا (الشارقة). وهنا القائمة:
حراسة المرمى: خالد عيسى (العين)، وحمد المقبالي (شباب الأهلي)، وفهد الظنحاني (بني ياس).
غضب سابالينكا يتصدر المشهد بعد خسارتها نهائي «فلاشينغ ميدوز»
سابالينكا حطمت مضربها بعد نهاية المواجهة (رويترز)
أطاحت الكازاخية يلينا ريباكينا بالبيلاروسية أرينا سابالينكا من على عرش بطولة أميركا المفتوحة للتنس، بعدما تغلبت عليها 6 / 4 و5 / 7 و6 / 2 في النهائي فجر اليوم الأحد، لتحرمها من إحراز اللقب للمرة الثالثة على التوالي.
وبدت سابالينكا، التي توجت باللقب في النسختين الماضيتين، في حالة من التوتر والإحباط طوال المباراة التي استغرقت ساعتين و21 دقيقة، وارتكبت 35 خطأ غير مبرر، كما أفرغت غضبها في مضاربها أكثر من مرة، بعدما سددت إحدى الكرات إلى المدرجات وحصلت على تحذير، قبل أن تحطم مضرباً بعد انتهاء المباراة.
وقالت سابالينكا: «كنت أريد فقط أن أفرغ كل هذا الغضب والإحباط في الملعب. من الصعب جداً التحكم في مشاعرك عندما تخسر نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى، خاصة عندما كنت تسعى لتحقيق اللقب الثالث على التوالي، لذلك أردت فقط إخراج كل ذلك».
وخاضت سابالينكا، التي حافظت على صدارة التصنيف العالمي طوال 99 أسبوعاً متتالياً، النهائي الرابع على التوالي في «فلاشينغ ميدوز»، لكنها لم تتمكن من فرض أسلوبها أمام ريباكينا، التي حسمت المجموعة الأولى 6 / 4.
وردت سابالينكا بقوة في المجموعة الثانية وحسمتها 7 / 5، إلا أن ريباكينا استعادت السيطرة في المجموعة الفاصلة، وفازت بها 6 / 2 لتحسم اللقب.
وأقرت سابالينكا بأنها لم تقدم المستوى الذي كانت تنتظره من نفسها، وقالت: «كنت أتمنى أن أقدم أداء أفضل قليلاً، لكن ربما يكون ذلك في العام المقبل. لست سعيدة بالمستوى الذي قدمته».
ورغم الخسارة، حظيت سابالينكا بدعم كبير من الجماهير في ملعب «آرثر آش»، على عكس نهائي 2023 عندما خسرت أمام الأميركية كوكو غوف وسط مؤازرة جماهيرية كبيرة لمنافستها.
وقالت اللاعبة البيلاروسية: «في مرحلة ما شعرت وكأنني أميركية. كنت أتمنى فقط أن أفوز وأشعر بمزيد من الدعم».
وتنهي سابالينكا الموسم دون إحراز أي لقب في البطولات الأربع الكبرى للمرة الأولى منذ 2022، لكنها أكدت أنها ستستفيد من تجربتها في البطولة وستواصل العمل من أجل العودة بشكل أقوى.
وقالت: «سأواصل العمل الجاد وتطوير مستواي. هناك الكثير من الأمور التي يمكن استخلاصها من هذه البطولة. وكما تظهر التجربة، فإنني أعود دائماً أقوى، وكل هذه الدروس التي تعلمتها هذا الموسم جعلتني بالفعل أقوى، وستحفزني بالتأكيد على تقديم أداء أفضل في العام المقبل».
عدسات المصورين تلتقت صوراً لن تنسى لريباكينا (أ.ف.ب)
كتبت الكازاخية يلينا ريباكينا فصلاً جديداً في تاريخ التنس، بعدما توجت بلقب بطولة أميركا المفتوحة للمرة الأولى في مسيرتها، وأصبحت ثالث لاعبة منذ عام 2000 تجمع بين لقبي أستراليا المفتوحة وأميركا المفتوحة في العام نفسه، لتنضم إلى الألمانية أنجليك كيربر عام 2016 والبيلاروسية أرينا سابالينكا عام 2024.
ولم يكن لقب نيويورك مجرد بطولة كبرى ثالثة في مسيرة اللاعبة الكازاخية، بل جاء ليقربها خطوة واحدة من إكمال ألقاب البطولات الأربع الكبرى، إذ لم يعد ينقصها سوى لقب «رولان غاروس» لتحقيق ما يعرف بالـ«غراند سلام» في مسيرتها. كما رفعت ريباكينا رصيدها إلى ثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى و14 لقباً في مسيرتها الاحترافية، مؤكدة أنها أصبحت أحد الأسماء الأبرز في قمة التنس العالمي.
وجاء الإنجاز بعد فوزها على سابالينكا 6 / 4 و5 / 7 و6 / 2 في نهائي «فلاشينغ ميدوز» فجر اليوم (الأحد)، بعد مباراة استغرقت ساعتين و21 دقيقة على ملعب آرثر آش... وأكدت ريباكينا قدرتها على التعامل مع الضغط واستعادة السيطرة عندما احتاجت إلى ذلك، بعدما خسرت المجموعة الثانية.
وبهذا الانتصار، أكَّدت ريباكينا استمرار تفوقها على سابالينكا في المواجهات الكبرى، بعدما حققت فوزها الثالث على التوالي عليها في نهائي بطولة كبرى. وكانت البداية في نهائي البطولة الختامية لموسم الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات العام الماضي، ثم كررت تفوقها في نهائي أستراليا المفتوحة في يناير (كانون الثاني)، قبل أن تضيف لقب «أميركا المفتوحة» إلى قائمة انتصاراتها.
ولم يكن طريق ريباكينا إلى اللقب سهلاً، خاصة أنها دخلت البطولة وسط مخاوف بشأن حالتها البدنية بعدما اضطرت إلى الانسحاب من مباراتها أمام إيغا شفيونتيك في دور الثمانية لبطولة سينسيناتي. لكنها عادت في نيويورك دون أن تبدو متأثرة، فتغلبت على اليابانية ناومي أوساكا في الدور الرابع، وبلغت دور الثمانية دون خسارة أي مجموعة، قبل أن تقلب تأخرها أمام الصينية تشنغ تشين وين والأميركية كوكو غوف في مباراتين متتاليتين وتحجز مكانها في النهائي.
وزادت قيمة إنجاز ريباكينا بعدما أصبحت أول لاعبة تهزم حاملة لقب فردي السيدات في نهائي أميركا المفتوحة منذ سيرينا ويليامز عام 2002، كما أصبحت أول لاعبة تهزم المصنفة الأولى عالمياً في نهائي البطولة منذ ويليامز أيضاً، عندما تغلبت على فيكتوريا أزارينكا عام 2012.
وقالت ريباكينا خلال مراسم التتويج إنها تجد صعوبة في العثور على الكلمات المناسبة لوصف ما حققته، مشيرة إلى أنها لم تتوقع أن تصل إلى هذه النهاية في نيويورك. وأضافت أن الإصابات أثَّرت عليها خلال الفترة الماضية، لكنَّ الأمور سارت هذه المرة في صالحها، بعدما ظلَّت تأتي إلى البطولة الأميركية على مدار عشرة أعوام دون أن تحقق نتائج قريبة من هذا الإنجاز.
وفي الوقت الذي كانت فيه ريباكينا تحتفل بأحد أكبر إنجازات مسيرتها، كانت سابالينكا تعيش الجانب الآخر من المشهد، بعدما خسرت فرصة الاحتفاظ بلقب «أميركا المفتوحة» للمرة الثالثة على التوالي، وأنهت موسم البطولات الأربع الكبرى للمرة الأولى منذ عام 2022 دون الفوز بأي لقب.
وكان الإحباط والغضب واضحين على سابالينكا بعد المباراة، خاصة أن الخسارة جاءت في بطولة كانت تمثل بالنسبة إليها فرصة لتأكيد هيمنتها على منافسات السيدات. كما أنها كانت على بعد أسبوع واحد فقط من الوصول إلى 100 أسبوع متتالي في صدارة التصنيف العالمي، لكنها توقفت عند 99 أسبوعاً بعدما انتزعت ريباكينا المركز الأول منها.
ولم يكن غضب سابالينكا مجرد نتيجة لخسارة مباراة نهائية، وإنما ارتبط بموسم كامل حمل الكثير من الضغوط بالنسبة إلى اللاعبة البيلاروسية. فقد كانت تدخل البطولة وهي حاملة اللقب للمرة الثانية، وتسعى إلى أن تصبح أول لاعبة منذ سيرينا ويليامز تحقق ثلاثة ألقاب متتالية في أميركا المفتوحة، إلى جانب رغبتها في مواصلة سيطرتها على قمة التصنيف.
لكن سابالينكا حاولت ألا تسمح للغضب بأن يطغى على تقييمها لما قدمته في البطولة. وقالت بعد المباراة إنها اختارت أن «تترك الأمر» داخل الملعب، وأن تنظر إلى الأسبوع بصورة أكثر إيجابية، مؤكدة أن مستواها بشكل عام يدعوها إلى الشعور بالسعادة، وأن هناك الكثير من الدروس التي يمكن استخلاصها من البطولة.
وتعكس هذه الكلمات جانباً آخر من الشخصية التنافسية لسابالينكا. فاللاعبة لم تُخْفِ خيبة أملها، لكنها رفضت في الوقت نفسه اعتبار الخسارة نقطة نهاية. وقالت إن تجاربها السابقة أثبتت أنها تعود دائماً بصورة أقوى، وإن الدروس التي تعلمتها خلال الموسم جعلتها أكثر قوة، مضيفة أن الخسارة ستمنحها دافعاً للعمل بصورة أفضل في العام المقبل.
وفي النهائي نفسه، بدت سابالينكا قادرة على العودة بعد خسارة المجموعة الأولى. فقد كسرت ريباكينا إرسالها مبكراً لتفوز بالمجموعة الافتتاحية، قبل أن ترفع سابالينكا مستواها وتحسم المجموعة الثانية 7 / 5 وتفرض مجموعة فاصلة.
لكن ريباكينا لم تسمح للمباراة بالخروج من قبضتها مرة أخرى، حيث كسرت إرسال منافستها في المجموعة الثالثة مما منحها التقدم 2 / 1، قبل أن تضيف كسر إرسال آخر أثناء تقدمها 5 / 2، ثم حسمت اللقب بضربة إرسال ساحقة كانت رقم 12 لها في المباراة، في نهاية عكست قوة إرسالها وقدرتها على إنهاء المواجهة في اللحظة المناسبة.
وبالنسبة إلى سابالينكا، كانت الخسارة أكثر إيلاماً لأنها جاءت أمام منافسة باتت تمثل واحدة من أصعب العقبات في طريقها نحو الألقاب الكبرى. فريباكينا لم تكتفِ بإيقافها في نهائي أميركا المفتوحة، وإنما تغلبت عليها في ثلاث مباريات نهائية كبرى متتالية، وهو ما يمنح المنافسة بين اللاعبتين بُعداً جديداً مع دخولهما مرحلة جديدة من الصراع على صدارة التنس العالمي.
ورغم أن سابالينكا غادرت نيويورك دون لقب «غراند سلام» للمرة الأولى منذ 2022، فإنها أكدت أنها لا تنظر إلى الموسم باعتباره فشلاً، وإن الأمر لا يتعلق بكونها المصنفة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، بل بمواصلة العمل وتحسين مستواها.
وأضافت أنها تأمل في الفوز بالمزيد من البطولات، في رسالة واضحة إلى منافساتها بأن خسارة اللقب والصدارة لن تدفعها إلى التراجع، وإنما قد تمنحها سبباً إضافياً للعودة بصورة أقوى.
شعلة أولمبياد الشباب تصل دكار إيذاناً بانطلاق أول حدث أولمبي في أفريقياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5317698-%D8%B4%D8%B9%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%AF%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D9%8A%D8%B0%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A
شعلة أولمبياد الشباب تصل دكار إيذاناً بانطلاق أول حدث أولمبي في أفريقيا
شعلة أولمبياد الشباب تصل دكار إيذاناً بانطلاق أول حدث أولمبي في أفريقيا (أ.ب)
استقبلت العاصمة السنغالية دكار مساء السبت الشعلة الأولمبية بالموسيقى والرقص، بالتزامن مع مسيرة شاركت فيها 100 امرأة، في إطار العد التنازلي لانطلاق أول حدث رياضي أولمبي يقام في أفريقيا، وهي دورة الألعاب الأولمبية للشباب.
وتجمع أكثر من 100 شخص في ساحة بلاس دو سوفونير أفريكان، المطلة على المحيط الأطلسي في داكار، والتي تحيط بها صور لشخصيات بارزة من أفريقيا وجالياتها حول العالم، لاستقبال الشعلة قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية للشباب الشهر المقبل.
وتقام الدورة الأولمبية خلال الفترة من 31 أكتوبر (تشرين الأول) إلى 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، بمشاركة نحو 2700 رياضي شاب يتنافسون في 35 رياضة في دكار ومدينتي ديامنياديو وسالي القريبتين.
وأقيمت النسخة الأولى من الألعاب الأولمبية للشباب في سنغافورة عام 2010، وهي نسخة مصغرة من الألعاب الأولمبية المخصصة للرياضيين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاماً.
وحملت الشعلة أمس السبت 100 امرأة سنغالية يعرفن باسم لينجير، وهو لقب يطلق على الملكات أو النساء من العائلة المالكة بلغة الولوف، إحدى اللغات الرئيسية في السنغال. وضمت المجموعة شخصيات مؤثرة من مجالات الثقافة والرياضة والاقتصاد.
وارتدت المشاركات فساتين تقليدية فضفاضة باللونين البرتقالي والذهبي مع أغطية رأس صفراء، وحملن الشعلة إلى ساحة بلاس دو سوفونير أفريكان.
وأشعلت أسطورة كرة السلة السنغالية مامي ماتي مبينج الشعلة الأولمبية خلال مراسم الاستقبال.
وقالت كيرستي كوفنتري، رئيسة اللجنة الأولمبية الدولية، من زيمبابوي، إن استضافة الأولمبياد «لحظة فخر» للسنغال والقارة.
وأضافت كوفنتري أمام الحاضرين: «كل من يأتي إلى السنغال خلال بضعة أسابيع سيغادر وهو يعرف أن أفريقيا والسنغال قادرتان ولا يمكن إيقافهما، وأن جيلنا الشاب سيغير العالم».
وغادرت الشعلة العاصمة اليونانية أثينا يوم الخميس الماضي، بعدما أضيئت بأشعة الشمس باستخدام مرآة مكافئة وفقاً للتقاليد الأولمبية، قبل تسليمها إلى السنغال في ملعب باناثينايك.
وتبدأ الشعلة يوم الاثنين رحلة لمسافة 3600 كم عبر السنغال، تمر خلالها بالأقاليم الـ14 في البلاد، ويحملها أكثر من 400 عداء سنغالي، قبل أن تعود إلى العاصمة لحضور مراسم الافتتاح الرسمية.