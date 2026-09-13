السائق الشاب أوغوتشوكو يصبح أول أميركي يفوز بلقب «فورمولا 3»

أصبح السائق الشاب أوغو أوغوتشوكو أول أميركي يُتوّج بلقب بطولة «فورمولا 3» التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، وذلك خلال سباق جائزة إسبانيا الكبرى، اليوم (الأحد).
وحل الأميركي طويل القامة (19 عاماً)، السائق الناشئ السابق في مكلارين، في المركز الثاني خلال الجولة الأخيرة من الموسم مع فريق كامبوس ريسنج على حلبة مادرينج، ليتفوق بفارق 14 نقطة على البريطاني، فريدي سلاتر، السائق الناشئ في أودي.
وشارك سلاتر (18 عاماً) في منافسات مطلع الأسبوع، وهو متقدِّم بفارق 15 نقطة عن منافسه الأميركي.
وتعد سلسلة سباقات الناشئين درجة واحدة أدنى من «فورمولا 2» في ترتيب الترقي إلى «فورمولا 1».
ويحذو أوغوتشوكو، المولود في نيويورك، حذو أبطال «فورمولا 3» السابقين أوسكار بياستري وغابرييل بورتوليتو اللذين ينافسان حالياً في «فورمولا 1» مع فريقي مكلارين وأودي.
وقال: «كنا نعلم أنه يتعين علينا فقط القيادة بحذر لضمان الفوز باللقب، وهذا ما فعلناه. لم نرتكب أي أخطاء، وحققنا الفوز، ونحن سعداء للغاية».