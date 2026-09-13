عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:14 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

«فلاشينغ ميدوز»... ريباكينا: الاستيقاظ صباح الاثنين سيكون أمراً مذهلاً

إيلينا ريباكينا (أ.ف.ب)
إيلينا ريباكينا (أ.ف.ب)
TT
TT

«فلاشينغ ميدوز»... ريباكينا: الاستيقاظ صباح الاثنين سيكون أمراً مذهلاً

إيلينا ريباكينا (أ.ف.ب)
إيلينا ريباكينا (أ.ف.ب)

ترى الكازاخية إيلينا ريباكينا أنَّ الاستيقاظ صباح الاثنين، عندما ستعتلي للمرة الأولى صدارة التصنيف العالمي للاعبات المحترفات لكرة المضرب، سيكون «رائعاً»، وذلك بعد إحرازها، السبت، لقبها الأول في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الـ4 الكبرى، وثالث ألقابها في «غراند سلام».

بعد أكثر بقليل من 3 أسابيع على خشيتها من أن تجبرها الإصابة على الانسحاب من آخر البطولات الـ4 الكبرى لهذا العام، تغلبت ريباكينا على البيلاروسية أرينا سابالينكا، حاملة اللقب في النسختين الماضيتين، 6 - 4 و5 - 7 و6 - 2 وتُوِّجت باللقب.

وكانت الكازاخية ضمنت، الخميس، انتزاع المركز الأول عالمياً من البيلاروسية ببلوغها نصف النهائي.

وقالت ريباكينا: «إنه شعور بالارتياح. تلتزمين بكل هذه الروتينات منذ أسبوعين أو 3 أسابيع. إنه عمل شاق، وفيه كثير من التوتر أيضاً. أشعر بأن الاستيقاظ صباح الاثنين سيكون رائعاً بعد تحقيق أشياء كبيرة كهذه!».

وأضافت: «لا أجد الكلمات الآن، بصراحة. لم أكن أتوقع شيئاً كهذا عندما حضرت إلى هذه البطولة. كنت أتعامل مع إصابة بسيطة نوعاً ما، لكن بطريقة ما سارت كل الأمور في صالحي».

وكانت: «الإصابة البسيطة نوعاً ما» أجبرتها على مغادرة مباراتها في رُبع نهائي دورة سينسيناتي في 20 أغسطس (آب)، أي قبل 10 أيام من انطلاق بطولة «فلاشينغ ميدوز»، بعدما أصبحت غير قادرة على تحميل وزنها على كعب قدمها اليسرى.

وقالت ريباكينا: «لم يكن ذلك أفضل توقيت بالتأكيد، لأنني كنت منزعجة جداً. لم أكن أعلم كيف ستسير الأمور يوماً بعد يوم».

وأضافت: «وصلنا إلى نيويورك وأجرينا تصويراً بالرنين المغناطيسي. لم تبدُ النتائج جيدة كثيراً. كان علينا التشاور مع عدد كبير من الأطباء للحصول على آراء بشأن ما ينبغي القيام به».

وبمساعدة طبيب في أستراليا قدَّم نصائح قيّمة عن بُعد، وضعت ريباكينا وفريقها خطةً لإدارة تدريباتها وفترات الراحة والعلاج، ومنحها فرصةً للمنافسة على لقبها الكبير الثاني هذا العام، بعد فوزها على سابالينكا في نهائي «بطولة أستراليا المفتوحة».

وشهد مشوارها إلى النهائي فوزاً لافتاً في الدور الرابع على اليابانية ناومي أوساكا، المُتوَّجة باللقب مرتين، قبل أن تحقِّق انتصارين بعد العودة من التأخر أمام الصينية تشنغ تشينوين، الحائزة ذهبية الألعاب الأولمبية في باريس عام 2024، والأميركية كوكو غوف، بطلة 2023.

وقادها ذلك كله إلى المواجهة الـ18 مع سابالينكا في منافسة باتت تُعدُّ الأكثر حيوية وإثارة في منافسات رابطة اللاعبات المحترفات.

ولم يسبق لريباكينا تخطي ثُمن النهائي في «فلاشينغ ميدوز». وقالت: «أتيت إلى هنا للمرة الأولى قبل 10 أعوام عندما كنت لاعبة ناشئة، وكان المكان بالنسبة إليّ مذهلاً بالفعل. كان صاخباً جداً ومختلفاً تماماً عن بقية الأماكن. لسبب لا أعرفه، لم تكن نيويورك المكان الذي أحقِّق فيه أفضل نتائجي خلال السنوات الماضية، لكن ذلك تغيَّر الآن بشكل واضح. آمل أن أذهب إلى النهاية مرة أخرى في المرة المقبلة التي أعود فيها إلى هنا».

وبعد أن قلصت تأخرها في المواجهات المباشرة إلى 8 انتصارات مقابل 10، تتطلع ريباكينا إلى مزيد من الفرص لمواجهة منافستها الشرسة التي يُشكِّل حضورها الحماسي داخل الملعب نقيضاً مثالياً لأسلوب ريباكينا الهادئ.

وقالت: «لا أعلم ما الذي يخبئه المستقبل، لكن المباريات أمام أرينا تكون دائماً صعبة جداً. أشعر بأننا ندفع بعضنا بعضاً إلى أن نصبح أفضل بعد مثل هذه المعارك القوية».

ويبدو أن اللاعبتين مرشحتان للاستمرار في الصراع على الصدارة لبعض الوقت. لكن لاعبات أخريات، مثل غوف ومواطنتها جيسيكا بيغولا، كانت لديهن أيضاً فرصة لاعتلاء التصنيف العالمي الأول في نيويورك، ولذلك تدرك ريباكينا أن سابالينكا ليست المنافِسة الوحيدة التي ينبغي الحذر منها، وهي ترحِّب بهذا التحدي.

وقالت: «أشعر بأنه ليس معها فقط، بل أيضاً مع اللاعبات الأخريات من الصف الأول، تكونين دائماً راغبة في تجربة أشياء جديدة وإجراء تغييرات على أسلوب لعبك لكي تصبحي أفضل».

وأضافت: «لا أعلم ما الذي سيحمله المستقبل، لكنني آمل في مزيد من النجاح وبعض الانتصارات الإضافية».

مواضيع
غراند سلام رياضة تنس أميركا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

سابالينكا بعد موسم بلا لقب كبير: «سأعود أقوى» العام المقبل

رياضة عالمية أرينا سابالينكا تتعهد بالعودة أقوى بعد موسم مخيب للآمال أنهته دون لقب كبير (أ.ب)

سابالينكا بعد موسم بلا لقب كبير: «سأعود أقوى» العام المقبل

تعهدت البيلاروسية أرينا سابالينكا بالعودة أقوى بعد موسم مخيب للآمال أنهته دون لقب كبير بعدما حرمتها الكازاخستانية ريباكينا من التتويج بلقب «فلاشينغ ميدوز».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
رياضة عالمية سابالينكا حطمت مضربها بعد نهاية المواجهة (رويترز)
رياضة عالمية

غضب سابالينكا يتصدر المشهد بعد خسارتها نهائي «فلاشينغ ميدوز»

أطاحت الكازاخية يلينا ريباكينا بالبيلاروسية أرينا سابالينكا من على عرش بطولة أميركا المفتوحة للتنس، بعدما تغلبت عليها 6 / 4 و5 / 7 و6 / 2 في النهائي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
رياضة عالمية عدسات المصورين تلتقت صوراً لن تنسى لريباكينا (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

نيويورك تبتسم لريباكينا وتزيد جراح سابالينكا

كتبت الكازاخية يلينا ريباكينا فصلاً جديداً في تاريخ التنس، بعدما توجت بلقب بطولة أميركا المفتوحة للمرة الأولى في مسيرتها.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
رياضة عالمية إيلينا ريباكينا تتغلب على أرينا سابالينكا حاملة اللقب مرتين (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

«فلاشينغ ميدوز»: ريباكينا تقول إن «جميع الظروف تضافرت لصالحها»

تضافرت الظروف لصالح إيلينا ريباكينا للفوز بلقب «أميركا المفتوحة» للتنس الذي لم تكن اللاعبة القادمة من كازاخستان تتوقعه أبداً.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
رياضة عالمية الألماني ألكسندر زفيريف يستعد لنهائي فلاشينغ ميدوز (رويترز)
رياضة عالمية

زفيريف... من بداية «عديمة الجدوى» إلى نهائي فلاشينغ ميدوز

انتقل ألكسندر زفيريف من التساؤل عما إذا كانت مشاركته في بطولة أميركا المفتوحة للتنس «عديمة الجدوى» إلى الاستعداد لخوض نهائي ثان في فلاشينغ ميدوز.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الرياضة رياضة عالمية

فيرستابن: كنت قريباً من اعتزال «فورمولا 1» قبل تجديد عقدي مع ريد بول

ماكس فيرستابن (أ.ف.ب)
ماكس فيرستابن (أ.ف.ب)
TT
TT

فيرستابن: كنت قريباً من اعتزال «فورمولا 1» قبل تجديد عقدي مع ريد بول

ماكس فيرستابن (أ.ف.ب)
ماكس فيرستابن (أ.ف.ب)

أكد الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم 4 مرات في بطولة العالم لسباقات سيارات «فورمولا 1»، أنه فكَّر بجدية في اعتزال سباقات السيارات، قبل أن يقرر تمديد عقده مع فريق ريد بول في أغسطس (آب) الماضي.

وقال فيرستابن، في مقابلة مع صحيفة «بيلد إم زونتاج»، يوم الأحد: «فكرت بجدية في الاعتزال. لكن في النهاية، أنا أحب السباقات».

وأضاف أنه قبل الموافقة على عقده الجديد مع ريد بول، والذي يمتد حتى عام 2030، كان «أقرب إلى الاعتزال منه إلى الانتقال لفريق آخر».

وأجرى فيرستابن بالفعل محادثات مع فرق أخرى، لكنه قرر البقاء مع ريد بول؛ حيث كان عقده السابق يمتد حتى نهاية عام 2028.

وتحدث السائق الهولندي بشكل علني في وقت سابق من العام الحالي عن إمكانية الاعتزال، عقب تطبيق اللوائح الجديدة في «فورمولا 1» هذا الموسم، وقال إنه قد سيقرر التوقف عن السباقات في نهاية 2026 إذا لم يستمتع بالقواعد الجديدة.

كما انتقد فيرستابن بشكل علني اللوائح الفنية الجديدة، وقواعد وحدات الطاقة لموسم 2026، وشبه أسلوب السباقات الناتج عنها بلعبة الفيديو «ماريو كارت».

ورغم قراره مواصلة مسيرته، لا يزال فيرستابن يبحث عن فوزه الأول هذا الموسم، كما أنه خارج حسابات المنافسة على اللقب.

وقبل سباق جائزة إسبانيا الكبرى المقرر في وقت لاحق يوم الأحد، يحتل فيرستابن المركز السادس في ترتيب فئة السائقين، بفارق 140 نقطة خلف المتصدر كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس.

وقال فيرستابن: «بالطبع، سيكون الأمر أكثر متعة لو فزت في كل عطلة أسبوع، لكن السيارة ليست بالمستوى المطلوب حالياً. ومع ذلك، لا بأس، لأننا نسير في الاتجاه الصحيح، ونشكل فريقاً جيداً».

وعندما سُئل عن رأيه في الانتقادات التي تقول إنه مدّد عقده فقط من أجل الحصول على زيادة في الراتب، ردّ فيرستابن قائلاً: «لا أهتم بما يعتقده الآخرون عني».

مواضيع
الرياضة الفورمولا 1 رياضة سباق السيارات إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

برناردو وكاريراس يشيدان بقوة ريال مدريد الهجومية بعد الفوز على فايكانو

لاعبو ريال مدريد يشيدون بالمستوى الذي قدمه الفريق خلال الفوز على رايو فايكانو (أ.ب)
لاعبو ريال مدريد يشيدون بالمستوى الذي قدمه الفريق خلال الفوز على رايو فايكانو (أ.ب)
TT
TT

برناردو وكاريراس يشيدان بقوة ريال مدريد الهجومية بعد الفوز على فايكانو

لاعبو ريال مدريد يشيدون بالمستوى الذي قدمه الفريق خلال الفوز على رايو فايكانو (أ.ب)
لاعبو ريال مدريد يشيدون بالمستوى الذي قدمه الفريق خلال الفوز على رايو فايكانو (أ.ب)

أشاد لاعبو ريال مدريد بالمستوى الذي قدمه الفريق خلال الفوز على رايو فايكانو 4 / 1 مساء السبت بالدوري الإسباني لكرة القدم، مؤكدين قوة الفريق الهجومية والروح الجماعية التي ظهر بها منذ بداية المباراة.

وتقدم ريال مدريد في الدقيقة 14 عن طريق كيليان مبابي من ضربة جزاء، ثم أضاف زميله ألفارو كاريراس الهدف الثاني في الدقيقة 17.

وفي الدقيقة 35 سجل جود بيلينغهام الهدف الثالث للريال، فيما سجل رايو فاييكانو هدفه الوحيد عن طريق سيرخيو كاميلو في الدقيقة 51.

واختتم مبابي رباعية فريقه في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، مسجلاً هدفه الشخصي الثاني في المباراة.

وقال البرتغالي برناردو سيلفا، الذي شارك أساسياً قبل استبداله في الدقيقة 69، إن الفريق كان سعيداً بالحصول على النقاط الثلاث، مشيراً إلى أن تسجيل أربعة أهداف يعكس القوة الهجومية لريال مدريد وقدرته على صناعة الفرص.

وأضاف: «لا توجد أي شكوك بشأن القوة الهجومية لهذا الفريق وقدرته على تسجيل الأهداف. واليوم تمكنا مرة أخرى من صناعة الكثير من الفرص، ونحن سعداء جداً بالنقاط الثلاث».

وأوضح سيلفا أن تجربته مع الفريق لا تزال جديدة، وأنه يعمل على التأقلم مع زملائه وأسلوب اللعب، مشيراً إلى أن المدرب يطالبه بالمساعدة في بناء الهجمات ومنح الفريق المزيد من السلاسة، حتى تصل الكرة إلى فينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام وكيليان مبابي وديوماندي بأفضل صورة ممكنة، إلى جانب القيام بدوره في الضغط والدفاع.

من جانبه، أكد ألفارو كاريراس أن ريال مدريد دخل المباراة بتركيز كبير منذ الدقيقة الأولى، وقال إن الفريق أراد التأكيد على قوته على ملعبه والسعي لحصد النقاط الثلاث.

وأعرب كاريراس عن سعادته بتسجيل هدفه الأول هذا الموسم، موضحا أن بيلينغهام مرر له الكرة، قبل أن يمررها إلى مبابي الذي أعادها إليه داخل منطقة الجزاء، ليتمكن من إنهاء الهجمة بنجاح.

وأكد كاريراس أن اللعب لريال مدريد يمثل حلماً بالنسبة له، مشيراً إلى أنه سيواصل الاستمتاع بهذه التجربة والعمل من أجل تحقيق أهداف الفريق. وأضاف أن المدرب جوزيه مورينيو يطالب المدافعين بتقديم مستوى مرتفع من الالتزام، وهو ما يصعب الحفاظ عليه طوال 90 دقيقة، موضحاً أن دخول مارك كوكوريا في الدقائق الأخيرة ساعده والفريق دفاعياً في ظل بعض الصعوبات التي واجهها ريال مدريد.

وشدد كاريراس على أن الفريق يركز على أهدافه ويسعى للفوز في كل مباراة، مع مواصلة الضغط وإنهاء الهجمات، مؤكداً أن ريال مدريد يملك القدرة على تسجيل الكثير من الأهداف ويثبت ذلك في مبارياته.

مواضيع
كرة القدم الدوري الإسباني رياضة ريال مدريد إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

مورينيو: ريال مدريد لعب مباراة من شوط واحد أمام فايكانو

جوزيه مورينيو (إ.ب.أ)
جوزيه مورينيو (إ.ب.أ)
TT
TT

مورينيو: ريال مدريد لعب مباراة من شوط واحد أمام فايكانو

جوزيه مورينيو (إ.ب.أ)
جوزيه مورينيو (إ.ب.أ)

قال البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، إن فريقه حقَّق الهدف الذي وضعه قبل مواجهة رايو فايكانو، والمتمثل في البداية بقوة وحسم المباراة مبكراً، وذلك عقب الفوز الكبير في الجولة الـ5 من الدوري الإسباني.

وتقدَّم ريال مدريد في الدقيقة 14 عن طريق كيليان مبابي من ضربة جزاء، ثم أضاف زميله ألفارو كاريراس الهدف الثاني في الدقيقة 17.

وفي الدقيقة 35 سجَّل جود بيلينغهام الهدف الثالث للريال، في حين سجَّل رايو فايكانو هدفه الوحيد عن طريق سيرخيو كاميلو في الدقيقة 51.

واختتم مبابي رباعية فريقه في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، مُسجلِّاً هدفه الثاني الشخصي في المباراة.

وقال مورينيو خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة التي انتهت بفوز النادي الملكي 4 - 1: «كانت مباراة من 45 دقيقة. انتهت الأمور عند هذا الحد، ولا يوجد شيء آخر يمكن قوله. كنت أعلم أن الفريق لا يملك القوة البدنية أو الذهنية لخوض الشوط الثاني بمستوى الشوط الأول».

وأضاف: «أفضل صورة توضِّح ما أقصده هي طريقة لعب جود بيلينغهام في الدقائق الـ10 الأخيرة. الطاقة ليست بدنية فقط، وإنما ذهنية أيضاً. تراجعنا في درجة التركيز والحدة، وارتكبنا أخطاء وفقدنا الكرة خلال بناء الهجمات. كما واجهنا صعوبةً في الضغط، ورايو، الذي لم يصنع كثيراً من الفرص في الشوط الأول، سدَّد أكثر على المرمى».

وتابع مورينيو: «كنت أتوقع أن تسير المباراة بهذه الطريقة، بالنظر إلى خبرتنا في دوري أبطال أوروبا. كان الهدف أن نبدأ بقوة وننهي المباراة سريعاً، وقد نجحنا في ذلك».

وأعرب المدرب البرتغالي عن رضاه عن تطوُّر الفريق، قائلاً: «سعيد لأننا نعمل معاً منذ 3 أشهر، رغم أننا لم نجتمع بشكل كامل إلا بعد عودة اللاعبين الذين شاركوا في قبل نهائي ونهائي كأس العالم. لكن لا يمكن بناء فريق شبه مثالي خلال 3 أيام أو 3 أشهر أو حتى 3 أعوام. ما نقوم به حتى الآن يحمل كثيراً من الجوانب الإيجابية، ونحن نحاول التطور تدريجياً».

وحول المنافسة على المراكز الأساسية، قال مورينيو إن جودة قائمة ريال مدريد تفرض عليه اتخاذ قرارات صعبة، مشيراً إلى أن الأسئلة ستتكرر في كل مباراة بشأن سبب مشاركة لاعب وعدم مشاركة آخر.

مواضيع
كرة القدم رياضة ريال مدريد الدوري الإسباني إسبانيا