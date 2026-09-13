أرتيتا ينتقد حكم مباراة آرسنال وسندرلاند بالدوري الإنجليزي

انتقد ميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، بشدة قرار احتساب ركلة جزاء لصالح سندرلاند صاحب الأرض خلال فوز فريقه 2 - صفر، أمس (السبت)، بالدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكداً أن مثل هذه القرارات يمكن أن تغيِّر مسار الموسم.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لسندرلاند في الشوط الثاني من المباراة التي أُقيمت على ملعب «ستاديوم أوف لايت»، بعدما أسقط إزري كونسا لاعب آرسنال دان بالارد داخل منطقة الجزاء.

وكانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي في ذلك الوقت، لكن حارس آرسنال ديفيد رايا تصدَّى لركلة الجزاء التي سدَّدها إنزو لو في.

ورغم أن آرسنال تمكَّن في النهاية من تحقيق الفوز، فإن أرتيتا ظلَّ غاضباً من قرار احتساب الركلة، وقال لشبكة «تي إن تي سبورتس» بعد المباراة: «هذا أمر غير مقبول، وقد يغيِّر مسار الموسم والبطولة».

ويأتي القرار في ظلِّ تعليمات جديدة للحكام بالتشدُّد في التعامل مع المخالفات داخل منطقة الجزاء، بينما أكدت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أن ركلة الجزاء احتُسبت بسبب قيام كونسا بإمساك بالارد.

وقال أرتيتا إنه شاهد الواقعة 10 مرات للتأكد من صحة انطباعه، مضيفاً: «شاهدتها مباشرة، وقلت إنه لا يمكن على هذا المستوى أن تكون هناك ركلة جزاء. لقد أمضيت نحو 27 أو 28 عاماً في كرة القدم، وليست ركلة جزاء بأي حال، في أي مباراة أو أي سياق أو أي دوري».

وبعد دقيقتين فقط من تصدِّي رايا لركلة لو في، وضع برونو غيمارايش آرسنال في المقدِّمة، قبل أن يحسم بوكايو ساكا الفوز بهدف من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.