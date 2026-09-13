أليسون: ليفربول عليه الوصول إلى العقلية الصحيحة إذا أراد المنافسة

اعترف البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول، بأن فريقه بحاجة للوصول إلى «العقلية الصحيحة» إذا أراد تحقيق شيء استثنائي هذا الموسم.

وفشل ليفربول في إظهار القوة نفسها والحدة التي ظهر بها خلال فوزه على أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا قبل أيام، بعدما اكتفى بالتعادل السلبي مع ضيفه فولهام في مباراة محبطة على ملعب «أنفيلد»، السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ورغم أن النتيجة أبقت ليفربول دون هزيمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، فإنها لم تكن تعويضاً عن الأداء الباهت، وأكد الحارس البرازيلي أن الفريق مطالب برفع مستواه للتعامل مع ضغط المباريات المتلاحقة.

وقال أليسون للموقع الرسمي للنادي: «من الواضح أن اللعب مساء الأربعاء ثم مساء السبت يمثل تحدياً كبيراً، ولدينا مباراة أخرى يوم الثلاثاء».

ونقلت وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية عن أليسون قوله: «علينا أن نتحلى بالعقلية المناسبة للتعامل مع ذلك، وأعتقد أن هذا لم يكن موجوداً اليوم. علينا أن نتحسن في المباراة المقبلة».

وتابع: «هذا هو التحدي الذي تواجهه كل الفرق الكبيرة التي تشارك في جميع المسابقات. إذا أردنا تحقيق شيء استثنائي هذا الموسم فعلينا أن نتعامل مع هذا الأمر».

وأوضح: «هذا ما نريده، لكننا بحاجة إلى العقلية الصحيحة. أعتقد أنها لم تكن موجودة فيما قدمناه أمس. هي موجودة في أعماقنا، ونحتاج فقط إلى إظهارها. لدينا الجودة، ولدينا عدد من اللاعبين المميزين، لكن علينا أن نبذل مزيداً من الطاقة في الملعب خلال المباريات المقبلة».

وشارك ليفربول لأول مرة في مباراة بالدوري الإنجليزي بخط هجوم مكون من 3 لاعبين، تبلغ قيمة كل لاعب منه نحو 100 مليون جنيه إسترليني، والمكون من برادلي باركولا، وألكسندر إيزاك، وفلوريان فيرتز، لكن الثلاثي لم يقدم تأثيراً كبيراً.

وفي المقابل، كان فولهام، الذي دخل المباراة دون أي نقطة من مبارياته الثلاث الأولى، الفريق الأكثر نشاطاً، واستحق الحصول على نقطة التعادل.

وكان فولهام قريباً حتى من تحقيق الفوز، بعدما تسبب خطأ من أليسون في حالة ارتباك داخل منطقة الجزاء، لكن جيريمي جاكيه أبعد الكرة من فوق خط المرمى بعد تسديدة غونزالو غارسيا.

وقال أليسون: «كان أداءً سيئاً، وفي بعض اللحظات كان الأمر كذلك بالنسبة لي أيضاً. بشكل جماعي، لم نلعب بشكل جيد. حاولنا القيام بأشياء كثيرة، لكننا لم نتمكن من تنفيذها بصورة جيدة».

وقد يجد ليفربول بعض المبررات في أن الموسم لا يزال في بدايته، وأن المدرب أندوني إيراولا لم يمضِ وقتاً طويلاً في منصبه، فيما لا تزال أفكاره وأساليبه بحاجة إلى مزيد من الوقت لترسخ داخل الفريق، لكن أليسون حذّر من ضرورة الوصول إلى الانسجام سريعاً.

وأوضح الحارس البرازيلي: «قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى نتأقلم مع ذلك، لكن علينا القيام بهذا في أسرع وقت ممكن، لأننا لا نملك وقتاً لإهداره».

وأكد: «لسنا سعداء على الإطلاق بالتعادل، فهذا ليس شيئاً ينبغي أن يحدث مع ليفربول. عدم الهزيمة مع 3 تعادلات ليس أمراً يستحق الاحتفال كثيراً بهذا القميص».

وختم أليسون قائلاً: «نحتفظ بشباكنا نظيفة، لكننا لسنا سعداء. كنا نريد النقاط الثلاث، وعلينا أن نطمح إلى تحقيق أشياء كبيرة».