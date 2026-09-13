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الرياضة رياضة عالمية

أليسون: ليفربول عليه الوصول إلى العقلية الصحيحة إذا أراد المنافسة

أليسون بيكر (رويترز)
أليسون بيكر (رويترز)
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أليسون: ليفربول عليه الوصول إلى العقلية الصحيحة إذا أراد المنافسة

أليسون بيكر (رويترز)
أليسون بيكر (رويترز)

اعترف البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول، بأن فريقه بحاجة للوصول إلى «العقلية الصحيحة» إذا أراد تحقيق شيء استثنائي هذا الموسم.

وفشل ليفربول في إظهار القوة نفسها والحدة التي ظهر بها خلال فوزه على أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا قبل أيام، بعدما اكتفى بالتعادل السلبي مع ضيفه فولهام في مباراة محبطة على ملعب «أنفيلد»، السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ورغم أن النتيجة أبقت ليفربول دون هزيمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، فإنها لم تكن تعويضاً عن الأداء الباهت، وأكد الحارس البرازيلي أن الفريق مطالب برفع مستواه للتعامل مع ضغط المباريات المتلاحقة.

وقال أليسون للموقع الرسمي للنادي: «من الواضح أن اللعب مساء الأربعاء ثم مساء السبت يمثل تحدياً كبيراً، ولدينا مباراة أخرى يوم الثلاثاء».

ونقلت وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية عن أليسون قوله: «علينا أن نتحلى بالعقلية المناسبة للتعامل مع ذلك، وأعتقد أن هذا لم يكن موجوداً اليوم. علينا أن نتحسن في المباراة المقبلة».

وتابع: «هذا هو التحدي الذي تواجهه كل الفرق الكبيرة التي تشارك في جميع المسابقات. إذا أردنا تحقيق شيء استثنائي هذا الموسم فعلينا أن نتعامل مع هذا الأمر».

وأوضح: «هذا ما نريده، لكننا بحاجة إلى العقلية الصحيحة. أعتقد أنها لم تكن موجودة فيما قدمناه أمس. هي موجودة في أعماقنا، ونحتاج فقط إلى إظهارها. لدينا الجودة، ولدينا عدد من اللاعبين المميزين، لكن علينا أن نبذل مزيداً من الطاقة في الملعب خلال المباريات المقبلة».

وشارك ليفربول لأول مرة في مباراة بالدوري الإنجليزي بخط هجوم مكون من 3 لاعبين، تبلغ قيمة كل لاعب منه نحو 100 مليون جنيه إسترليني، والمكون من برادلي باركولا، وألكسندر إيزاك، وفلوريان فيرتز، لكن الثلاثي لم يقدم تأثيراً كبيراً.

وفي المقابل، كان فولهام، الذي دخل المباراة دون أي نقطة من مبارياته الثلاث الأولى، الفريق الأكثر نشاطاً، واستحق الحصول على نقطة التعادل.

وكان فولهام قريباً حتى من تحقيق الفوز، بعدما تسبب خطأ من أليسون في حالة ارتباك داخل منطقة الجزاء، لكن جيريمي جاكيه أبعد الكرة من فوق خط المرمى بعد تسديدة غونزالو غارسيا.

وقال أليسون: «كان أداءً سيئاً، وفي بعض اللحظات كان الأمر كذلك بالنسبة لي أيضاً. بشكل جماعي، لم نلعب بشكل جيد. حاولنا القيام بأشياء كثيرة، لكننا لم نتمكن من تنفيذها بصورة جيدة».

وقد يجد ليفربول بعض المبررات في أن الموسم لا يزال في بدايته، وأن المدرب أندوني إيراولا لم يمضِ وقتاً طويلاً في منصبه، فيما لا تزال أفكاره وأساليبه بحاجة إلى مزيد من الوقت لترسخ داخل الفريق، لكن أليسون حذّر من ضرورة الوصول إلى الانسجام سريعاً.

وأوضح الحارس البرازيلي: «قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى نتأقلم مع ذلك، لكن علينا القيام بهذا في أسرع وقت ممكن، لأننا لا نملك وقتاً لإهداره».

وأكد: «لسنا سعداء على الإطلاق بالتعادل، فهذا ليس شيئاً ينبغي أن يحدث مع ليفربول. عدم الهزيمة مع 3 تعادلات ليس أمراً يستحق الاحتفال كثيراً بهذا القميص».

وختم أليسون قائلاً: «نحتفظ بشباكنا نظيفة، لكننا لسنا سعداء. كنا نريد النقاط الثلاث، وعلينا أن نطمح إلى تحقيق أشياء كبيرة».

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ميونيخ تواجه منافسة قوية في سباق استضافة مونديال ألعاب القوى

تواجه ميونيخ منافسة قوية في سباق استضافة بطولة العالم لألعاب القوى عامي 2029 أو 2031 (أ.ف.ب)
تواجه ميونيخ منافسة قوية في سباق استضافة بطولة العالم لألعاب القوى عامي 2029 أو 2031 (أ.ف.ب)
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ميونيخ تواجه منافسة قوية في سباق استضافة مونديال ألعاب القوى

تواجه ميونيخ منافسة قوية في سباق استضافة بطولة العالم لألعاب القوى عامي 2029 أو 2031 (أ.ف.ب)
تواجه ميونيخ منافسة قوية في سباق استضافة بطولة العالم لألعاب القوى عامي 2029 أو 2031 (أ.ف.ب)

تواجه ميونيخ منافسة قوية في سباق استضافة بطولة العالم لألعاب القوى عامي 2029 أو 2031، بعدما أكد سيباستيان كو، رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، أن هناك «ملفات استضافة متميزة» مطروحة أمام الاتحاد.

وقال كو -في تصريحات صحافية، الأحد- على هامش بطولة العالم لألعاب القوى في بودابست: «لدينا بعض ملفات الاستضافة المتميزة والمقنعة حقاً على الطاولة. لدينا لجنة قامت بمراجعة جميع الملفات، وستقدم الآن توصيتها».

وتقام النسخة المقبلة من بطولة العالم في بكين عام 2027، على أن يتم الإعلان عن الدولتين المستضيفتين لنسختي 2029 و2031 يوم الثلاثاء المقبل.

وتضم قائمة المرشحين ميونيخ ولندن وروما ونيروبي، إلى جانب مدن أخرى.

ورفض كو، رداً على سؤال من «وكالة الأنباء الألمانية»، الكشف عن المدينة التي يفضلها.

وسبق لألمانيا استضافة بطولة العالم لألعاب القوى عامي 1993 في شتوتغارت، و2009 في برلين.

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سيباستيان كو: موقف ألعاب القوى العالمية من روسيا لم يتغير

سيباستيان كو (د.ب.أ)
سيباستيان كو (د.ب.أ)
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سيباستيان كو: موقف ألعاب القوى العالمية من روسيا لم يتغير

سيباستيان كو (د.ب.أ)
سيباستيان كو (د.ب.أ)

أكد رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، البريطاني سيباستيان كو، الأحد، أن موقفه من العقوبات المفروضة على روسيا من الهيئة الدولية المشرفة على أم الألعاب لم يتغير.

وكان الاتحاد الروسي للُّعبة قد رفع دعوى جديدة أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس) للطعن في عقوبات الاتحاد الدولي، مطالباً؛ ليس فقط بالسماح للرياضيين الروس بالمشاركة من أجل التأهل إلى أولمبياد لوس أنجليس 2028؛ بل أيضاً بإعادة حقوقه.

وأعلن «الدولي» في يوليو (تموز) الإبقاء على الحظر المفروض على الرياضيين الروس والبيلاروس، والذي تم في مارس (آذار) 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويؤكد الاتحاد الروسي لألعاب القوى أن هذه العقوبات «انتقائية ومسيَّسة». وقال: «القيود الحالية تنتهك حقوق المنظمة، وتمنعها من تمثيل مصالح الرياضيين الروس بشكل كامل على المستوى الدولي».

وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية أن الرياضيين الروس سيُسمح لهم بالمنافسة في الرياضات الجماعية والتصفيات المؤهلة لأولمبياد لوس أنجليس.

وقالت رئيسة اللجنة الأولمبية الدولية، كيرستي كوفنتري: «أوضحنا أننا نريد ضمان إتاحة الفرصة لجميع الرياضيين للمشاركة في الألعاب الأولمبية، وألا يتحملوا مسؤولية أفعال حكوماتهم».

وانتقدت أوكرانيا قرار اللجنة الأولمبية الدولية بشأن مشاركة الروس في أولمبياد لوس أنجليس، واصفة إياه بأنه «سابق لأوانه ويفتقر إلى الأسس»، في وقت تستمر فيه الحرب الناجمة عن الغزو الروسي للعام الخامس.

ويختلف موقف الاتحاد الدولي لألعاب القوى برئاسة كو، المُتوَّج بذهبيتين أولمبيتين في سباق 1500 متر، عن مواقف اتحادات رياضات أولمبية أخرى.

فعلى سبيل المثال، خفف الاتحادان الدوليان للجمباز والتزلج القيود المفروضة على الرياضيين الروس.

وقال كو (69 عاماً)، على هامش النسخة الأولى من البطولة المطلقة «ألتميت تشامبيونشيب» في بودابست، الأحد، إنه لا يزال يؤمن بشكل كامل بسياسة الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

وأضاف البريطاني: «أولاً، موقفنا لم يتغير. هذا لا يتعلق بالسياسة ولا بجوازات السفر؛ بل بنزاهة المنافسة».

وأضاف: «منذ أن كنت في الثامنة عشرة من عمري وأنا أؤمن بذلك. كل موقف اتخذته -سواء خلال إنشاء أول لجنة للرياضيين التابعة للجنة الأولمبية الدولية، أو المواقف التي اتخذتها شخصياً- كان يتعلق بالنزاهة وبالمنافسة».

وتابع: «هذا أمر مهم بالنسبة لي، ولذلك لن يتغير موقفنا».

وكان كو قد قال الشهر الماضي إنه يعتزم الحضور شخصياً أمام محكمة التحكيم الرياضية، للدفاع عن هذا الموقف.

لكن المدير التنفيذي للاتحاد الروسي بوريس ياريشيفسكي، قال في مقابلة مع وكالة «تاس» الروسية، الأسبوع الماضي، إن كو تجاوز حدود الحياد السياسي بهذا التصريح.

وأضاف: «من الواضح جداً أن لديه أمراً شخصياً. لم يعد يتحدث باسم الاتحاد الدولي لألعاب القوى بصفته اتحاداً دولياً. إنه يتحدث باسم نفسه، قائلاً إنه سيذهب شخصياً إلى المحكمة للدفاع عن ذلك».

وتابع: «أعتقد أن هذا مجرد موقفه الشخصي، وليس موقف الاتحاد الدولي لألعاب القوى».

وأقر كو، الأحد، بضرورة إيجاد حل لهذا المأزق، وقال: «نعم، يجب حل هذه المسألة، وأنا أدرك ذلك تماماً».

وأضاف: «إنه أمر مهم. نريد مشاركة كاملة للرياضيين على المستوى العالمي في رياضتنا، ويجب أن يكون ذلك هدفنا العام، وبالطبع هو كذلك».

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غلادباخ يقيل المدرب بولانسكي بعد ثلاث خسائر بالدوري الألماني

يوجين بولانسكي (أ.ب)
يوجين بولانسكي (أ.ب)
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غلادباخ يقيل المدرب بولانسكي بعد ثلاث خسائر بالدوري الألماني

يوجين بولانسكي (أ.ب)
يوجين بولانسكي (أ.ب)

أعلن بوروسيا مونشنغلادباخ، اليوم الأحد، إقالة مدربه يوجين بولانسكي بعد أن استهل الفريق الموسم الجديد في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بخسارة المباريات الثلاث التي خاضها.

وأعلن غلادباخ رحيل بولانسكي غداة الهزيمة الساحقة 5-صفر أمام فرايبورغ أمس، مما أبقى الفريق في المركز الأخير في ترتيب الدوري. وتولى بولانسكي، اللاعب السابق في فرق الشباب والكبار في غلادباخ لفترة طويلة، مهمة تدريب الفريق في سبتمبر (أيلول) 2025.

وقال روفن شرويدر، المدير الرياضي لنادي غلادباخ، في بيان: «رغم الاستعدادات الجيدة للموسم وبعض المؤشرات المشجعة، لم يتمكن الفريق من تحقيق النتائج المرجوة في الدوري الألماني».

وأضاف: «دفع أداؤنا في المباريات الأخيرة في نهاية المطاف إلى استنتاجنا بضرورة إجراء تغيير، لذا قررنا إعفاء يوجين من مهامه فوراً».

وخسر غلادباخ مباراة افتتاح الموسم أمام رازن بال شبورت لايبزيغ 3-صفر، وبعدها بأسبوع استقبل ثلاثة أهداف في الشوط الثاني ليخسر 4-3 أمام إلفرسبيرغ الصاعد إلى الدوري.

وسيتولى يان-موريتس ليخته، مدرب ماينتس السابق، قيادة الفريق مؤقتاً.

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