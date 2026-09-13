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كرة اليد المصرية تحكم قبضتها على أفريقيا و«المتوسط»

توجت بـ3 بطولات في عام واحد

كرة اليد المصرية أحكمت قبضتها على البطولات القارية والعالمية (الاتحاد المصري لكرة اليد)
كرة اليد المصرية أحكمت قبضتها على البطولات القارية والعالمية (الاتحاد المصري لكرة اليد)
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كرة اليد المصرية تحكم قبضتها على أفريقيا و«المتوسط»

كرة اليد المصرية أحكمت قبضتها على البطولات القارية والعالمية (الاتحاد المصري لكرة اليد)
كرة اليد المصرية أحكمت قبضتها على البطولات القارية والعالمية (الاتحاد المصري لكرة اليد)

«سيطرة تامة على منصات التتويج»... هكذا يمكن تلخيص حال كرة اليد المصرية هذا العام، بعد أن أكدت حضورها «الذهبي» في المحافل العالمية، وأحكمت قبضتها على البطولات القارية، كباراً وشباباً.

وجاء الإنجاز الأحدث مع تتويج منتخب مصر لكرة اليد للشباب تحت 20 عاماً بلقب بطولة أفريقيا، مساء السبت، بعدما حقق فوزاً مثيراً على نظيره التونسي بنتيجة 31 - 29 خلال المباراة النهائية التي جمعت المنتخبين في كوت ديفوار.

ويعد هذا التتويج هو الخامس عشر في تاريخ منتخب مصر ببطولة أفريقيا لكرة اليد للشباب، كما يمثل اللقب الرابع على التوالي، ليواصل الفراعنة هيمنتهم على منافسات اللعبة في القارة السمراء.

وقبل أيام، توج المنتخب المصري للرجال لكرة اليد بالميدالية الذهبية في دورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026»، بعد فوزه على نظيره اليوناني بنتيجة 31 - 29، في المباراة النهائية، ليعتلي «الفراعنة» منصة التتويج بعد مشوار مميز في البطولة.

منتخب الناشئات تحت 18 عاماً تأهل إلى نصف نهائي بطولة العالم في رومانيا للمرة الأولى (الاتحاد المصري لكرة اليد)

وفي الشهر الماضي، نجح منتخب الناشئات تحت 18 عاماً في كتابة شهادة ميلاد جديدة لكرة اليد النسائية المصرية بتأهلهن التاريخي إلى نصف نهائي بطولة العالم في رومانيا للمرة الأولى على الإطلاق، في إنجاز يعكس اتساع قاعدة اللعبة لتشمل الجنسين.

سبق ذلك، تتويج منتخب مصر الأول لكرة اليد باللقب الأفريقي للمرة الرابعة على التوالي والعاشرة في تاريخه خلال البطولة التي استضافتها رواندا خلال شهر يناير (كانون الثاني) من العام الحالي حيث فاز المنتخب في المباراة النهائية على تونس بنتيجة 37 - 24 بالعلامة الكاملة ودون أي هزيمة.

ومن قبل ذلك، أصبح معتاداً رؤية «فراعنة اليد» يزاحمون كبار اللعبة في المحافل الدولية، وسط تساؤلات كثيرة حول أسباب الطفرة المصرية المتصاعدة في هذه الرياضة.

كما أنهى منتخب مصر لكرة اليد مشاركته في بطولة العالم للرجال لكرة اليد عام 2025 في المركز الخامس تحت قيادة المدرب خوان كارلوس باستور.

المنتخب المصري للرجال توج بالميدالية الذهبية في دورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026» (الاتحاد المصري لكرة اليد)

الناقد الرياضي، أيمن هريدي، يرى أن هناك أسباباً كثيرة للنجاح الاستثنائي لكرة اليد المصرية وتربعها على العرش الأفريقي والعالمي، الأمر الذي وضعها مع قائمة كبار اللعبة، وذلك بسبب منظومة إدارية وفنية متكاملة بُنيت على التخطيط طويل المدى وليس وليد الصدفة.

ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «نجاح كرة اليد المصرية ليس حديث العهد، لكن بدأت ملامحه تظهر منذ حقبة التسعينات عبر وضع أسس علمية لتطوير اللعبة وتحديث المسابقات المحلية، مما جعل مصر تخترق التصنيفات العالمية وتنافس كبار أوروبا، وواصلت الأجيال المسيرة وحملت الراية وتفوقت في السنوات الأخيرة، خصوصاً بعد ظهور مواهب جديدة، مما سهل مهمة المدربين في اختيار العناصر الأفضل للدفاع عن سمعة كرة اليد المصرية، وبات كبار أوروبا يضعون المنتخب المصري في الحسبان بوصفه المنافس الأقوى من خارج (القارة العجوز)».

ويشير إلى أن «كثرة مشاركة اللاعبين المصريين في البطولات الدولية والقارية في سن مبكرة وبمستويات أعلى من فئتهم العمرية، زادت خبرة وقدرة اللاعبين على تحمل المسؤولية، كما أنه بعد النجاحات المتتالية زاد طموح اللاعبين في كتابة تاريخ جديد، ومنحهم ذلك الفرصة للاحتراف في أكبر الفرق الأوروبية، وبات اسم اللاعب المصري (براند) خاصاً، بفضل إمكاناته وثقته وحماسه في الملاعب».

وأرجع الناقد الرياضي، أحمد مجدي رجب، إنجازات كرة اليد المصرية هذا العام وما سبقه لـ«منظومة تراكمية متكاملة»، إذ لم تعد هيمنة كرة اليد المصرية على القارة الأفريقية مجرد ظاهرة مرتبطة بالمنتخب الأول أو الشباب، أو بجيل ذهبي بعينه، وإنما أصبحت انعكاساً لتفوق متواصل، فالأمر يتجاوز حدود البطولة إلى بناء قاعدة عريضة قادرة على تجديد نفسها باستمرار.

منتخب مصر لكرة اليد للشباب تحت 20 عاماً حصد بطولة أفريقيا للمرة الرابعة على التوالي (الاتحاد المصري لكرة اليد)

ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «عند البحث عن الإجابة الحقيقية وراء سر التفوق، نجد أن مصر لا تعتمد على جيل واحد، وإنما تنتج الأجيال بصورة متتابعة، فاللاعب الذي يظهر مع منتخب الناشئين يجد أمامه طريقاً واضحاً إلى منتخبات الشباب ثم المنتخب الأول، بينما توفر الأندية المصرية بيئة تنافسية تصقل الموهبة وتمنح اللاعب خبرة المباريات والبطولات القوية».

ويلفت رجب إلى أن تلاحم الأجيال والانتصارات، صنع حالة من الثقة لدى مختلف أجيال كرة اليد المصرية، امتد للأجيال الحالية وسيمتد إلى المقبلة، فالجيل الجديد لا يبدأ من الصفر، بل يرث خبرة الفوز والمنافسة على البطولات، حيث أصبحت هذه ثقافة راسخة في عقلية كرة اليد المصرية، وهذا انعكس على شخصية اللاعبين وقدرتهم على خوض المباريات الكبرى بثبات وثقة.

ويتابع: «لا ننسى أيضاً دور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي للعبة، الذي وضع مصر على خريطة كرة اليد العالمية منذ تسعينات القرن الماضي، وهو ما نحصد تبعاته حتى الآن».

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الرياضة رياضة عربية

«أبطال أفريقيا»: السويحلي الليبي يضرب موعداً مع الترجي بثلاثية في زنجبار

لاعبو السويحلي الليبي يحتفلون بالفوز في زنجبار (نادي السويحلي)
لاعبو السويحلي الليبي يحتفلون بالفوز في زنجبار (نادي السويحلي)
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«أبطال أفريقيا»: السويحلي الليبي يضرب موعداً مع الترجي بثلاثية في زنجبار

لاعبو السويحلي الليبي يحتفلون بالفوز في زنجبار (نادي السويحلي)
لاعبو السويحلي الليبي يحتفلون بالفوز في زنجبار (نادي السويحلي)

تأهل فريق السويحلي الليبي إلى الدور التمهيدي الثاني (المؤهل لمرحلة المجموعات) في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وتغلّب السويحلي 3-صفر على مضيّفه كي في زد بطل زنجبار، الأحد، في إياب الدور التمهيدي الأول للمسابقة القارية، ليكرر انتصاره على منافسه، بعدما سبق أن تغلب عليه 1-صفر في لقاء الذهاب، ليأتي تأهله إلى الدور المقبل عن جدارة واستحقاق.

وجاءت أهداف المباراة في الشوط الثاني؛ حيث افتتح جون أوتو التسجيل للسويحلي في الدقيقة 69، فيما أضاف زميله محمد سولا الهدف الثاني للفريق الليبي في الدقيقة 75.

وتضاعفت معاناة بطل زنجبار، بعدما لعب بعشرة لاعبين عقب طرد أحد لاعبيه في الدقيقة 86، قبل أن يضيف السويحلي الهدف الثالث في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

بتلك النتيجة، ضرب السويحلي موعداً عربياً خالصاً مع الترجي التونسي، بطل المسابقة أعوام 1994 و2011 و2018 و2019، الذي تم إعفاؤه من المشاركة في الدور التمهيدي الأول، من أجل حجز مقعد في مرحلة المجموعات بالبطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة السمراء.

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الرياضة كرة القدم دوري أبطال أفريقيا تنزانيا
الرياضة رياضة عربية

«أبطال أفريقيا»: الزمالك إلى دور الـ32 من شباك بورت الجيبوتي

السعيد يحتفل بأحد أهدافه في المباراة (موقع نادي الزمالك)
السعيد يحتفل بأحد أهدافه في المباراة (موقع نادي الزمالك)
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«أبطال أفريقيا»: الزمالك إلى دور الـ32 من شباك بورت الجيبوتي

السعيد يحتفل بأحد أهدافه في المباراة (موقع نادي الزمالك)
السعيد يحتفل بأحد أهدافه في المباراة (موقع نادي الزمالك)

تأهل فريق الزمالك إلى دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه على إيه إس بورت الجيبوتي في مباراتَي الذهاب والإياب لدور الـ64 من البطولة.

وفاز الزمالك مساء السبت 4/ صفر في مباراة الإياب باستاد القاهرة، علماً بأن مباراة الذهاب التي أقيمت على نفس الملعب باتفاق بين الفريقين، قد حسمها الفريق المصري لصالحه بنتيجة 2/ 1.

وأحرز عبد الله السعيد ثلاثية للزمالك في الدقائق 6 و8 و18، وسجل ناصر منسي الهدف الرابع في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، ليكرر بطل الدوري المصري فوزه ويتأهل لمواجهة الجيش الرواندي في دور الـ32، بعدما كان الأخير قد فاز على جيه إس كيه الكونغولي بنتيجة إجمالية 3/ 1.

وفي مباراة أخرى تأهل ستار سبورت أكاديمي السيراليوني على حساب ميدينا يونايتد الجامبي، بعد التعادل إياباً على ملعب الأخير 1/1، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل صفر/صفر في سيراليون.

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دوري أبطال أفريقيا نادي الزمالك مصر
الرياضة رياضة عربية

«أبطال أفريقيا»: الهلال والمريخ السودانيان يتقدمان لدور الـ32

الهلال السوداني تأهل لدور الـ32 بأبطال أفريقيا (نادي الهلال)
الهلال السوداني تأهل لدور الـ32 بأبطال أفريقيا (نادي الهلال)
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«أبطال أفريقيا»: الهلال والمريخ السودانيان يتقدمان لدور الـ32

الهلال السوداني تأهل لدور الـ32 بأبطال أفريقيا (نادي الهلال)
الهلال السوداني تأهل لدور الـ32 بأبطال أفريقيا (نادي الهلال)

تقدم الهلال والمريخ السودانيان إلى دور الـ32 في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعد فوز كل منهما في مباراته بإياب الدور التمهيدي، السبت.

وفاز الهلال 1 - صفر على ضيفه إيجل نوار البوروندي، في المباراة التي أقيمت بالعاصمة الرواندية كيغالي، بفضل هدف سجله المهاجم الموريتاني أحمد مبارك في الشوط الأول.

وتقدم الهلال بذلك إلى دور الـ32، بعد فوزه 3 - صفر في مجموع مباراتي الدور التمهيدي.

وانتصر المريخ 1 - صفر على مضيّفه باور ديناموز من زامبيا، وهي نفس نتيجة لقاء الذهاب، ليتقدم أيضاً إلى دور الـ32.

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