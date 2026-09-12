«أبطال أفريقيا»: الزمالك إلى دور الـ32 من شباك بورت الجيبوتيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5317580-%D8%A3%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8032-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A
«أبطال أفريقيا»: الزمالك إلى دور الـ32 من شباك بورت الجيبوتي
السعيد يحتفل بأحد أهدافه في المباراة (موقع نادي الزمالك)
تأهل فريق الزمالك إلى دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه على إيه إس بورت الجيبوتي في مباراتَي الذهاب والإياب لدور الـ64 من البطولة.
وفاز الزمالك مساء السبت 4/ صفر في مباراة الإياب باستاد القاهرة، علماً بأن مباراة الذهاب التي أقيمت على نفس الملعب باتفاق بين الفريقين، قد حسمها الفريق المصري لصالحه بنتيجة 2/ 1.
وأحرز عبد الله السعيد ثلاثية للزمالك في الدقائق 6 و8 و18، وسجل ناصر منسي الهدف الرابع في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، ليكرر بطل الدوري المصري فوزه ويتأهل لمواجهة الجيش الرواندي في دور الـ32، بعدما كان الأخير قد فاز على جيه إس كيه الكونغولي بنتيجة إجمالية 3/ 1.
وفي مباراة أخرى تأهل ستار سبورت أكاديمي السيراليوني على حساب ميدينا يونايتد الجامبي، بعد التعادل إياباً على ملعب الأخير 1/1، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل صفر/صفر في سيراليون.
أزمات حسام حسن العائلية تثير قلقاً بالوسط الرياضي المصريhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5317468-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
أزمات حسام حسن العائلية تثير قلقاً بالوسط الرياضي المصري
حسام حسن وزوجته في أحد البرامج (إكس)
تصدرت أخبار الأزمات العائلية المرتبطة بأسرة المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن الاهتمام، وأثارت قلقاً في الشارع الرياضي، خصوصاً مع استعدادات منتخب مصر للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية.
وأبرزت كثير من المواقع والصفحات «السوشيالية» هذه القصص في الفترة الأخيرة، وأحدثها قضية «رد الشبكة» التي أقامها خطيب ابنة حسام حسن ضدها، ويتم نظر استئنافها، السبت. وتصدر اسم يارا حسام حسن «الترند» على «غوغل» بمصر، السبت.
نظرت محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، (شرق القاهرة) السبت، استئناف يارا حسام حسن على الحكم الصادر في دعوى قضائية بتاريخ 2026 تلزمها برد مشغولات ذهبية وألماسية بقيمة 3 ملايين و650 ألف جنيه (الدولار يساوي نحو 51 جنيهاً مصرياً)، بالإضافة إلى 41 ألفاً و500 دولار أميركي، لصالح المدعي أحمد علي عبد النبي، وشهرته أحمد راشد. وقررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة 15 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وهي الدعوى التي كانت المحكمة قد ذكرت في حيثيات حكمها الأول بأن الشبكة من المنقولات التي تدخل في حكم الهبة بين الخطيبين ولا ترد، إلا أنها اطمأنت لما أفاد به المدعي من فسخ الخطبة بإرادة منفردة من المدعى عليها دون أن يصدر منه أي خطأ؛ ما جعل المحكمة تقضي برد الشبكة المكونة من قلادة ذهبية عيار 18 تزن 67.30 جرام وأقراط ومشغولات ألماسية وفق الفواتير المبينة بأوراق الدعوى، ولم تطمئن المحكمة لإحدى الفواتير التي قدمها المدعي وهي صادرة باسم المدعى عليها.
وأكد المدعي في صحيفة الدعوى، أن الخطبة انتهت من جانب المدعى عليها، وأنها احتفظت بالشبكة، ورفضت ردها إليه، ما دفعه إلى إقامة الدعوى للمطالبة باستردادها.
وقبل أيام، تواترت أخبار عن زوجة حسام حسن الثانية دان آدم التي كتبت على «إنستغرام» إنها تنوي اللجوء للقضاء في زواجها للحصول على حريتها. وذلك بعد أيام قليلة من أنباء انفصال حسام حسن عن زوجته الأولى هويدا الغرباوي، وفق وسائل إعلام محلية.
وقبل نحو شهر، وقعت مشاجرة في الساحل الشمالي بين دان آدم الزوجة الثانية لحسام حسن وأبنائه من زوجته الأولى، وخلال المشاجرة التي حضرها «العميد» وهو اللقب الذي حصل عليه حسام حسن من قبل، تعرض للإغماء وفق إفادات إعلامية وقتها.
يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، لبدء مشواره في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027، حيث يستضيف أنغولا يوم 25 سبتمبر (أيلول) الحالي بمصر، ويحل ضيفاً على جنوب السودان في جوبا نهاية، الشهر نفسه.
ويبدأ منتخب مصر معسكراً مغلقاً يوم 17 سبتمبر الحالي بمركز المنتخبات الوطنية في مدينة 6 أكتوبر، استعداداً للمباراتين، ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفني القائمة النهائية يوم 16 سبتمبر.
وأثارت الأزمات العائلية المتتالية ردود أفعال متباينة تشير إلى قلق في الوسط الرياضي، وانتقد كثيرون إعلان المشكلات العائلية لحسام حسن والاهتمام بها في «السوشيال ميديا» وعلى المواقع المختلفة، بينما أشار البعض في تعليقات «سوشيالية» إلى أن حسام حسن كان عليه الاختيار بين تدريب المنتخب وبين مشكلاته العائلية وخلافات زوجاته، لكنه في النهاية اختار التفرغ للمنتخب.
ويرى الناقد الرياضي المصري، أيمن هريدي أن «الأزمات الشخصية تعود بالسلب على تركيز الشخصيات العامة، وحالة حسام حسن مع أسرته ليست بعيدة لأنها استحوذت على اهتمام الجماهير والمتابعين بوصفه نجماً كبيراً ومسؤولاً عن منتخب مصر لكرة القدم».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «(العميد) تعرض لأزمة أسرية أثارت مخاوف عديدة في الوسط الرياضي من الآثار السلبية قبل تجمع المنتخب المقبل خلال أيام استعداداً لبدء مشوار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث يرى البعض أن الأزمة قد تصيب مدرب المنتخب بالضغط العصبي في الوقت الذي يحتاج فيه المدرب لتركيز شديد لاختيار القائمة، ووضع برنامج مناسب للاستحقاقات المقبلة، خصوصاً أن الأضواء ستكون مسلطة على المنتخب بعد العروض القوية التي حققها خلال كأس العالم الأخير».
ويرى الناقد الرياضي المصري، محمد البرمي أن «ارتباط اسم المدير الفني لمنتخب مصر بأزمات عائلية كهذه، وتكون على وسائل الإعلام و(السوشيال ميديا) بشكل يومي يعطي إشارة سيئة. صحيح أنها أمور عائلية، لكن خروجها باستمرار على الملأ أمر محرج للكابتن حسام حسن».
ويضيف لـ«الشرق الوسط»: «أتمنى كما تمنيت سابقاً أن يبعد كابتن حسام هذه الأزمات قدر الإمكان عن الإعلام، وما يحدث في البيت يبقى في البيت وليس مجالاً للمناقشة يومياً، خصوصاً أنه في منصب هام، وحقق نتائج جيدة في كأس العالم».
جاسم الهويدي: قائمة الكويت لـ«خليجي 27» معدة سلفاًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5317430-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%84%D9%80%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A-27-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%8B
جاسم الهويدي: قائمة الكويت لـ«خليجي 27» معدة سلفاً
الهداف الكويتي السابق جاسم الهويدي (حسابه على إنستغرام)
انتقد الهداف السابق جاسم الهويدي عملية اختيار قائمة منتخب الكويت الذي سيشارك في كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 27) المقررة في السعودية، انطلاقاً من 23 سبتمبر (أيلول) الجاري، معتبراً أنها «معدة سلفاً».
واعتبر قائد منتخب الكويت السابق، ورئيس جهاز الكرة في نادي السالمية، أن الإعلان عن برنامج الإعداد قبل الكشف عن أسماء اللاعبين يثير تساؤلات حول دور الجهاز الفني في عملية الاختيار.
وقال الهويدي، الذي توج مع الكويت بلقب كأس الخليج مرتين، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كانت القائمة معدة سلفاً، والدليل أن برنامج إعداد المنتخب أُعلن قبل إعلان أسماء اللاعبين. عندما يحدث ذلك، فهذا يعني أن الأمور كانت مرتبة قبل الإعلان عن القائمة».
وانتقد الهويدي (53 عاماً) بعض خيارات الجهاز الفني بقيادة البرتغالي هيليو سوزا، مشيراً إلى أن نجله محمد الهويدي وفواز عايض، لاعبي السالمية، قدما مستويات لافتة في الجولات الثلاث الأولى من الدوري، وكانا يستحقان، من وجهة نظره، الحضور مع المنتخب.
وأوضح: «اختيار بعض اللاعبين رغم عدم مشاركتهم في أي مباراة يطرح تساؤلات، لأن المدرب من المفترض أن يختار بناء على ما شاهده في الملعب، ومستوى اللاعبين خلال المباريات».
ويخوض المنتخب الكويتي حالياً معسكراً تدريبياً في العاصمة القطرية الدوحة، انطلق الأربعاء، ويتضمن مواجهة ودية أمام لوسيل القطري الأحد، قبل أن يتوجه إلى جدة في 15 سبتمبر لاستكمال تحضيراته حتى انطلاق البطولة، على أن يلتقي المنتخب اليمني ودياً في 18 منه.
وكانت قرعة خليجي 27 قد أوقعت الكويت في المجموعة الأولى إلى جانب السعودية، والعراق، وعمان، حيث يستهل «الأزرق» مشواره بمواجهة المنتخب السعودي، فيما تضم المجموعة الثانية البحرين، والإمارات، وقطر، واليمن.
ويرى الهويدي أن مهمة الكويت لن تكون سهلة «تملك المنتخبات الثلاثة خبرة كبيرة في البطولة، ولذلك يحتاج المنتخب الكويتي إلى تركيز كبير حتى ينافس على التأهل» إلى نصف النهائي.
ورشح الهويدي المنتخب السعودي للتتويج باللقب، قائلاً: «يظل المنتخب السعودي من أقوى المنتخبات في المنطقة، حتى لو لم يعد بالمستوى نفسه الذي كان عليه خلال السنوات الماضية».
وأضاف: «السعودية تملك لاعبين مميزين، وخبرة كبيرة في مثل هذه البطولات، وأعتقد أنها قادرة على الوصول إلى المباراة النهائية، والمنافسة بقوة على اللقب».
وعن حظوظ الكويت، قال الهويدي: «الأزرق يستطيع المنافسة، لكن عليه أن يستفيد من كل مباراة، وأن يتعامل مع البطولة بشكل مختلف، لأن كأس الخليج لها حساباتها الخاصة، والفوارق بين المنتخبات تكون محدودة في كثير من الأحيان».