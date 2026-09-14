غالتييه يمنح لاعبي نيوم إجازة 12 يوماً

منح الفرنسي كريستوف غالتييه، مدرب فريق نيوم، لاعبيه إجازة لمدة 12 يوماً، مستفيداً من فترة التوقف الدولي، على أن يستأنف الفريق تدريباته استعداداً للمرحلة المقبلة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويعتزم نيوم خوض مباراة ودية أمام فريق الجندل في مدينة تبوك، ضمن تحضيراته لاستئناف منافسات الدوري، حيث يسعى الجهاز الفني للحفاظ على جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية، ومعالجة بعض الملحوظات التي ظهرت خلال الجولات الماضية.

تأتي هذه المواجهة الودية ضمن برنامج الإعداد لمباراة نيوم أمام الحزم، المقررة في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في إطار الجولة الثامنة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، إذ يأمل الفريق في مواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز موقعه في جدول الترتيب.

ويحتل نيوم المركز الخامس برصيد 15 نقطة، جمعها من خمسة انتصارات مقابل خسارتين، في بداية تعكس تطلعات الفريق للمنافسة بقوة خلال الموسم الحالي، وسط مساعٍ من الجهاز الفني والإدارة لمواصلة التطور وتحقيق أهداف النادي.