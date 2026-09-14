«أبطال آسيا للنخبة»: فينالدوم ينقذ الاتحاد من الخسارة أمام الشمال القطري

سجل جورجينيو فينالدوم هدفاً في الوقت بدل الضائع ليجنب الاتحاد الهزيمة، وينتزع الفريق السعودي تعادلاً ثميناً 1 - 1 أمام مضيفه الشمال القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، الاثنين.

ومنح بغداد بونجاح التقدم للشمال، الذي يشارك للمرة الأولى في المسابقة القارية الأبرز للأندية، في الدقيقة 63، وبدا أن الفريق القطري سينتصر لكن هدف فينالدوم الوافد الجديد للاتحاد فرض التعادل.

وبدأ الشمال المباراة بقوة، وأطلق محمد علي بن رمضان تسديدة ارتدت من إطار المرمى في الدقيقة 16.

وبحث الاتحاد، الذي تأهل للبطولة عبر الملحق، عن فرض إيقاعه في المباراة، إلا أن حارس الشمال بابكر سيك وقف أمام محاولات الفريق الزائر ببراعة.

وأبعد الحارس سيك تسديدة ديون لوبي من مدى قريب، وأنقذ تسديدة خطيرة من الجناح الهولندي ستيفن بيرغوين، وحوّلها لركلة ركنية قرب الاستراحة بعدما أطلق لاعب الاتحاد تصويبة قوية من عند حافة منطقة الجزاء.

ومع بداية الشوط الثاني، حاول يوسف النصيري مهاجم الاتحاد منح فريقه التقدم، لكنه افتقر للدقة.

وبعد فترة من السيطرة للشمال، تمكن بن رمضان من التوغل من الجبهة اليمنى لمنطقة الجزاء، وأرسل تمريرة منخفضة نحو القائد بونجاح، الذي سدد الكرة مباشرة لتستقر في شباك الحارس بريدراج رايكوفيتش.

وظن صانع لعب تونس بن رمضان أنه عزز النتيجة، لكن هدفه لم يحتسب بداعي التسلل.

وضغط الاتحاد لإدراك التعادل، وبدا أن الفريق يفتقر للإتقان في اللمسة الأخيرة، حتى تمكن بيرغوين من التوغل من الجانب الأيسر، وأرسل تمريرة منخفضة استقبلها فينالدوم بتسديدة مباشرة خدعت الحارس سيك ليعود بطل المسابقة عامي 2004 و2005 بنقطة واحدة بعدما كان قريباً من الخسارة.