إنزاغي: ما حدث لنيفيز مؤسف... وسالم «مهم»

أعرب الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب الهلال، عن رضاه للبداية المثالية لفريقه في دوري أبطال آسيا للنخبة عقب فوزه على الغرافة القطري.

وقال إنزاغي خلال المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: كانت مباراة قوية أمام فريق دافع بشكل كبير، لكن في النهاية استطعنا التسجيل وعملنا ما هو مطلوب منا تماماً.

وأضاف: لم يكن من المفترض أن نستقبل الهدف في اللحظات الأخيرة؛ حاولنا قدر المستطاع أن نخرج بشباك نظيفة، ولكن لم يحالفنا التوفيق في ذلك.

ورداً على سؤال بشأن تقييمه لمستوى سايمون بوابري وسبب استبداله خلال اللقاء، أوضح مدرب الهلال: كان يعاني من بعض الشدود العضلية البسيطة ولذلك فضلت استبداله؛ هو لاعب يمتلك مهارات وقدرات عالية جداً ويقدم أداءً ممتازاً داخل الميدان.

وتطرق إنزاغي للحديث عن دعم النادي لروبن نيفيز عقب حادثة مباراة التعاون، قائلاً: جميعنا قريبون جداً من اللاعب نيفيز، وحاولنا احتوائه ومساندته بعد ما حدث؛ لقد كان أمراً مؤسفاً، ولكن في النهاية نيفيز يعلم جيداً أننا جميعاً نقف حوله وندعمه.

وحول الغيابات، أشار المدير الفني للهلال: سالم الدوسري، وثيو هيرنانديز، وعلي لاجامي هم لاعبون مهمون للغاية للفريق، ونتمنى عودتهم للجاهزية والمشاركة معنا بعد انقضاء فترة التوقف الدولي.

وأكمل: أضفنا عدداً من اللاعبين الجدد في قائمة الفريق خلال الفترة الماضية لرفع رتم الفريق وزيادة التنافسية، وخصوصاً محمد محزري الذي قدم لنا حلاً ممتازاً في مركز الظهير الأيمن الذي عانينا منه كثيراً في الموسم الماضي.

واختتم سيموني إنزاغي المؤتمر الصحافي، قائلا: لقد بدأنا الموسم بشكل جيد جداً؛ حققنا 8 انتصارات مقابل خسارة واحدة فقط، وسنبذل كل جهدنا لمواصلة العمل الجماعي لخوض ما تبقى من استحقاقات ومواجهات قادمة.