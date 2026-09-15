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الرياضة رياضة سعودية

إنزاغي: ما حدث لنيفيز مؤسف... وسالم «مهم»

إنزاغي يوجه لاعبيه خلال المباراة (تصوير: صالح الغنام)
إنزاغي يوجه لاعبيه خلال المباراة (تصوير: صالح الغنام)
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إنزاغي: ما حدث لنيفيز مؤسف... وسالم «مهم»

إنزاغي يوجه لاعبيه خلال المباراة (تصوير: صالح الغنام)
إنزاغي يوجه لاعبيه خلال المباراة (تصوير: صالح الغنام)

أعرب الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب الهلال، عن رضاه للبداية المثالية لفريقه في دوري أبطال آسيا للنخبة عقب فوزه على الغرافة القطري.

وقال إنزاغي خلال المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: كانت مباراة قوية أمام فريق دافع بشكل كبير، لكن في النهاية استطعنا التسجيل وعملنا ما هو مطلوب منا تماماً.

وأضاف: لم يكن من المفترض أن نستقبل الهدف في اللحظات الأخيرة؛ حاولنا قدر المستطاع أن نخرج بشباك نظيفة، ولكن لم يحالفنا التوفيق في ذلك.

ورداً على سؤال بشأن تقييمه لمستوى سايمون بوابري وسبب استبداله خلال اللقاء، أوضح مدرب الهلال: كان يعاني من بعض الشدود العضلية البسيطة ولذلك فضلت استبداله؛ هو لاعب يمتلك مهارات وقدرات عالية جداً ويقدم أداءً ممتازاً داخل الميدان.

وتطرق إنزاغي للحديث عن دعم النادي لروبن نيفيز عقب حادثة مباراة التعاون، قائلاً: جميعنا قريبون جداً من اللاعب نيفيز، وحاولنا احتوائه ومساندته بعد ما حدث؛ لقد كان أمراً مؤسفاً، ولكن في النهاية نيفيز يعلم جيداً أننا جميعاً نقف حوله وندعمه.

وحول الغيابات، أشار المدير الفني للهلال: سالم الدوسري، وثيو هيرنانديز، وعلي لاجامي هم لاعبون مهمون للغاية للفريق، ونتمنى عودتهم للجاهزية والمشاركة معنا بعد انقضاء فترة التوقف الدولي.

وأكمل: أضفنا عدداً من اللاعبين الجدد في قائمة الفريق خلال الفترة الماضية لرفع رتم الفريق وزيادة التنافسية، وخصوصاً محمد محزري الذي قدم لنا حلاً ممتازاً في مركز الظهير الأيمن الذي عانينا منه كثيراً في الموسم الماضي.

واختتم سيموني إنزاغي المؤتمر الصحافي، قائلا: لقد بدأنا الموسم بشكل جيد جداً؛ حققنا 8 انتصارات مقابل خسارة واحدة فقط، وسنبذل كل جهدنا لمواصلة العمل الجماعي لخوض ما تبقى من استحقاقات ومواجهات قادمة.

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هيون سو: مازلت أتابع مباريات الهلال

هيون يسقط متعثرا بعد احتكاكه بسامر فيل لاعب الهلال (تصوير: صالح الغنام)
هيون يسقط متعثرا بعد احتكاكه بسامر فيل لاعب الهلال (تصوير: صالح الغنام)
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هيون سو: مازلت أتابع مباريات الهلال

هيون يسقط متعثرا بعد احتكاكه بسامر فيل لاعب الهلال (تصوير: صالح الغنام)
هيون يسقط متعثرا بعد احتكاكه بسامر فيل لاعب الهلال (تصوير: صالح الغنام)

اعترف الكوري الجنوبي جانغ هيون سو، مدافع نادي الغرافة القطري واللاعب السابق للهلال، بصعوبة المواجهة التي جمعت فريقه بـ"الزعيم" وانتهت بخسارته بهدفين مقابل هدف في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال هيون سو في تصريحاته لوسائل الإعلام عقب اللقاء: كانت المباراة صعبة للغاية، فالمواجهات أمام الهلال دائماً ما تكون معقدة وصعبة.

ورداً على سؤال بشأن الفارق بين الهلال في الوقت الحالي والفترة التي كان يرتدي فيها قميص الفريق، أوضح المدافع الكوري: لا يوجد فارق كبير جداً، لكنهم جلبوا مدرباً مميزاً ولاعبين على مستوى عالٍ، وأصبحوا أكثر تنافسية في هذه البطولة.

وتابع: الهلال يمتلك جودة عالية بالفعل، وربما يتطور ويصبح أفضل في المستقبل، لكنهم في الوقت الحالي يقدمون مستويات جيدة جداً ويؤدون بشكل رائع.

واختتم جانغ هيون سو تصريحاته حول إذا ما كان يتابع مباريات الهلال بعد رحيله، قائلًا: "نعم، بالطبع".

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دوري أبطال آسيا السعودية
الرياضة رياضة سعودية

دياز لاعب الغرافة: خسرنا أمام الهلال بأخطائنا

دياز في مواجهة مع بوابري لاعب الهلال (تصوير: صالح الغنام)
دياز في مواجهة مع بوابري لاعب الهلال (تصوير: صالح الغنام)
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دياز لاعب الغرافة: خسرنا أمام الهلال بأخطائنا

دياز في مواجهة مع بوابري لاعب الهلال (تصوير: صالح الغنام)
دياز في مواجهة مع بوابري لاعب الهلال (تصوير: صالح الغنام)

أكد الأوروغوياني فابريسيو دياز، لاعب الغرافة القطري، أن أخطاء فريقه كانت السبب المباشر وراء الخسارة أمام الهلال (2-1) في افتتاح مشوار الفريقين ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال دياز في تصريحات لـ «الشرق الأوسط»: نعم، كانت المباراة صعبة للغاية؛ نعلم جيداً أن الهلال يملك فريقاً ممتازاً ولاعبين يتمتعون بجودة عالية جداً.

وتابع: أعتقد أننا ارتكبنا أخطاءً خلال اللقاء، وهذا ما صنع الفارق بالكامل وكان السبب الرئيسي خلف خسارتنا اليوم. لكن الآن علينا مواصلة العمل والتركيز، وسنرى ما سينتج عن ذلك في القادم.

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دوري أبطال آسيا السعودية
الرياضة رياضة سعودية

سافيتش: لقب «نخبة آسيا» هو ما ينقصني مع الهلال

سافيتش في كرة مشتركة مع المدافع سانو لاعب الغرافة (واس)
سافيتش في كرة مشتركة مع المدافع سانو لاعب الغرافة (واس)
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سافيتش: لقب «نخبة آسيا» هو ما ينقصني مع الهلال

سافيتش في كرة مشتركة مع المدافع سانو لاعب الغرافة (واس)
سافيتش في كرة مشتركة مع المدافع سانو لاعب الغرافة (واس)

عَبَّر الصربي سيرجي سافيتش، لاعب فريق الهلال، عن سعادته البالغة عقب تدشين المشوار القاري بالفوز على الغرافة القطري (2-1).

وقال سافيتش خلال المؤتمر الصحافي عقب المواجهة: بداية جيدة لنا في البطولة؛ حققنا فوزاً مهماً، وخلقنا فرصاً كثيرة على مدار المباراة، ورغم استقبالنا لهدف في الدقيقة الأخيرة، إلا أنني سعيد جداً بالحصول على النقاط الثلاث.

وأضاف نجم الوسط الهلالي عن طموحه القاري مع الفريق: خلال مسيرتي مع الفريق لم ننجح في تحقيق اللقب الآسيوي، وفي هذا العام سنسعى بكل قوة واجتهاد للفوز به.

واختتم سافيتش تصريحاته بالحديث عن ارتياحه مع النادي قائلًا: أنا سعيد جداً بتواجدي في نادي الهلال، وبخطوة تجديد عقدي مع النادي خلال الفترة الماضية.

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