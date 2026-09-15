دياز لاعب الغرافة: خسرنا أمام الهلال بأخطائنا

أكد الأوروغوياني فابريسيو دياز، لاعب الغرافة القطري، أن أخطاء فريقه كانت السبب المباشر وراء الخسارة أمام الهلال (2-1) في افتتاح مشوار الفريقين ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال دياز في تصريحات لـ «الشرق الأوسط»: نعم، كانت المباراة صعبة للغاية؛ نعلم جيداً أن الهلال يملك فريقاً ممتازاً ولاعبين يتمتعون بجودة عالية جداً.

️| فابريسو دياز، لاعب فريق #الغرافة، لـ«الشرق الأوسط»:- كانت مباراة صعبة أمام فريق قوي يملك لاعبين من أصحاب الجودة العالية، ارتكبنا بعض الأخطاء وكانت سبباً في الفارق، لكن علينا الآن العمل والاستعداد لما هو قادم.#الهلال_الغرافة | #دوري_أبطال_آسيا_للنخبة pic.twitter.com/2re3vhiNRy — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 15, 2026

وتابع: أعتقد أننا ارتكبنا أخطاءً خلال اللقاء، وهذا ما صنع الفارق بالكامل وكان السبب الرئيسي خلف خسارتنا اليوم. لكن الآن علينا مواصلة العمل والتركيز، وسنرى ما سينتج عن ذلك في القادم.