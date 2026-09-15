مدرب الغرافة: الطرد أثر علينا ولم يؤثر على الهلال  

اعترف البرتغالي بيدرو مارتينز، المدير الفني للغرافة القطري، أن الفوارق الفنية لعبت دورا في فوز الهلال على فريقه بنتيجة 2-1 في مستهل مشوارهم ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال مارتينز خلال المؤتمر الصحافي عقب المواجهة: أتينا إلى هنا لتقديم مباراة تنافسية والخروج بنتيجة إيجابية؛ كانت بدايتنا في اللقاء جيدة، لكن بعد احتساب ضربة الجزاء الواضحة للهلال تمكنوا من إدارة المباراة كما أرادوا.

وأضاف مدرب الغرافة موضحاً تأثير الطرد وظروف المواجهة: صحيح أن حالتي الطرد كانتا على الطرفين، لكن حالة الطرد أثرت علينا بلا شك؛ لا يمكنني لوم اللاعبين إطلاقاً لأننا لعبنا أمام واحد من أفضل الفرق في القارة الآسيوية.

وتطرق مارتينز للحديث عن الفوارق الفنية والقرارات التحكيمية قائلًا: فريقنا كان يلعب بشكل جيد وهناك أمور حدثت تتعلق بجاهزية الفريق في الفترة الماضية. الفوارق الفنية كبيرة بيننا وبين الهلال، والتغييرات التي قمت بها كانت في محلها، كما أعتقد أن لدينا ضربة جزاء لم يقم الحكم باحتسابها.

واختتم بيدرو مارتينز تصريحاته بالتقييم الفني لمنافسه قائلًا: ليست هناك نقاط ضعف كثيرة في الهلال؛ هو فريق متماسك ويمتلك لاعبين رائعين مثل روبين نيفيز وسيرجي سافيتش، كما أن الاستقطابات الجديدة أضافت لهم الكثير، وربما تكون نقطة الضعف الوحيدة هي وجود بعض المساحات في الخلف عندما يندفعون للهجوم.