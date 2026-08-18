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فنربخشة يتعادل مع ليون في «تمهيدي» دوري أبطال أوروبا

فنربخشة ينتزع تعادلاً صعباً أمام ليون في «تمهيدي» دوري الأبطال (نادي فنربخشة)
فنربخشة ينتزع تعادلاً صعباً أمام ليون في «تمهيدي» دوري الأبطال (نادي فنربخشة)
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فنربخشة يتعادل مع ليون في «تمهيدي» دوري أبطال أوروبا

فنربخشة ينتزع تعادلاً صعباً أمام ليون في «تمهيدي» دوري الأبطال (نادي فنربخشة)
فنربخشة ينتزع تعادلاً صعباً أمام ليون في «تمهيدي» دوري الأبطال (نادي فنربخشة)

انتزع فنربخشة التركي تعادلاً صعباً أمام ضيفه أولمبيك ليون الفرنسي 1-1، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الدور التمهيدي المؤهل إلى مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقدم ليون قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول عن طريق مهاجمه البلجيكي لويس أوبيندا، المنضم إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونجح فنربخشة في العودة بعد سبع دقائق من انطلاق الشوط الثاني، عندما سجل الإنجليزي ماسون غرينوود، المنضم هذا الصيف من أولمبيك مارسيليا، هدف التعادل.

وفي مباراة أخرى، تعادل دينامو زغرب الكرواتي على أرضه مع فايكنغ النرويجي 2-2، رغم تقدم أصحاب الأرض بهدفين مبكرين سجلهما ديون درينا بيليو وماتيو ليسيكا في الدقيقتين السادسة والعاشرة.

ونجح فايكنغ في العودة قبل نهاية الشوط الأول، بعدما سجل بيتر كريستيانسن وزلاتكو تريبيتش هدفي التعادل في الدقيقتين 26 و39.

وفي مواجهة ثالثة، انتهت مباراة ليفسكي صوفيا البلغاري وضيفه أيك أثينا اليوناني بالتعادل السلبي.

وتقام مباريات الإياب الأسبوع المقبل لحسم هوية الفرق المتأهلة إلى مرحلة الدوري، التي تضم 36 فريقاً.

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إسرائيل تسحب دعمها لرئيس «فيفا» المحاصر إنفانتينو

إنفانتنيو لحظة محاولته الجميع بين جبريل الرجوب ورئيس الاتحاد الإسرائيلي في بارغواي (رويترز)
إنفانتنيو لحظة محاولته الجميع بين جبريل الرجوب ورئيس الاتحاد الإسرائيلي في بارغواي (رويترز)
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إسرائيل تسحب دعمها لرئيس «فيفا» المحاصر إنفانتينو

إنفانتنيو لحظة محاولته الجميع بين جبريل الرجوب ورئيس الاتحاد الإسرائيلي في بارغواي (رويترز)
إنفانتنيو لحظة محاولته الجميع بين جبريل الرجوب ورئيس الاتحاد الإسرائيلي في بارغواي (رويترز)

أدى قرار جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بإقالة مدير العمليات كيفن لامور، بعد انتقادات الفرنسي لخطة بيع حصة من العوائد التجارية لكأس العالم، إلى تشديد موقف بعض معارضي رئيس «فيفا»، وسط توقعات بتصاعد التحركات الرامية إلى إبعاده خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأصبحت إسرائيل، الثلاثاء، أحدث عضو في «فيفا» يسحب رسميًا دعمه لإعادة انتخاب إنفانتينو، وذلك عبر رسالة بعث بها رئيس الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، موشيه زواريس.

وبحسب صحيفة «الغارديان البريطانية»، لم تكن الخطوة مفاجئة، إذ إن الاتحاد الإسرائيلي عضو في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» منذ عام 1994، كما يشغل زواريس عضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد القاري. ومع ذلك، تمثل الخطوة ضربة جديدة لإنفانتينو، الذي استثمر رصيدًا سياسيًا كبيرًا في محاولة تحسين العلاقات الرياضية بين إسرائيل وفلسطين.

وخلال كونغرس «فيفا» في أبريل (نيسان) الماضي، حاول إنفانتينو ترتيب صورة تجمع وفدي إسرائيل وفلسطين في فانكوفر، إلا أن رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب رفض الوقوف إلى جانب نائب رئيس الاتحاد الإسرائيلي باسيم شيخ سليمان.

ورغم تعثر تلك المحاولة، يرغب إنفانتينو في أن يلتقي منتخبا إسرائيل وفلسطين في المباراة الأولى لبطولة جديدة تحت 15 عامًا تقام في الولايات المتحدة الشهر المقبل، وفق ما كانت «الغارديان» قد كشفته في يونيو (حزيران).

وفي رسالته التي اطلعت عليها «الغارديان»، أكد زواريس أن التطورات الأخيرة أدت إلى «أزمة ثقة غير مسبوقة» بين رؤيتي «يويفا» و«فيفا» فيما يتعلق بإدارة كرة القدم عالميًا، مضيفًا أن الخلاف أصبح «عميقًا وجوهريًا ومبدئيًا، ويدفع جميع الأطراف المعنية إلى إعادة النظر في المسار المستقبلي».

وأوضح زواريس أن قرار سحب الدعم اتُّخذ بالإجماع عقب اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الإسرائيلي، وقال: «ليس أمامنا خيار سوى سحب خطاب الدعم السابق، على أمل صادق في أن يؤدي الحوار المثمر بين جميع الأطراف في نهاية المطاف إلى استعادة رؤية مشتركة وسليمة واتجاه مناسب لكرة القدم العالمية».

ويأتي التحرك الإسرائيلي على خطى اتحادات أخرى أعضاء في «يويفا» سبق أن سحبت دعمها لإنفانتينو، من بينها إنجلترا وويلز واسكوتلندا وجمهورية آيرلندا، كما جاء بعد تأكيد مغادرة لامور منصبه في «فيفا» مساء الاثنين، بعدما وجه انتقادات حادة إلى مقترح «فيفا فوروارد إنتربرايز»، المعروف اختصارًا بـ«إف إف إي».

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أخبار إسرائيل فيفا كرة القدم الرياضة انتخابات بريطانيا إسرائيل
الرياضة رياضة عالمية

رئيس رابطة الدوري الإنجليزي يتفهم الاستياء من طول أمد قضية سيتي

مانشستر سيتي (رويترز)
مانشستر سيتي (رويترز)
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رئيس رابطة الدوري الإنجليزي يتفهم الاستياء من طول أمد قضية سيتي

مانشستر سيتي (رويترز)
مانشستر سيتي (رويترز)

أقرّ ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بتفهمه حالة الاستياء المتزايدة بسبب تأخر صدور القرار في القضية المالية المتعلقة بمانشستر سيتي، مشيراً إلى أن الإجراءات استغرقت وقتاً أطول من المتوقع.

ولا يزال سيتي ينتظر الحكم في القضية التي تتضمن 115 اتهاماً بانتهاك القواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز، وهي اتهامات وُجهت إلى النادي في فبراير (شباط) 2023، فيما ينفي النادي باستمرار ارتكاب أي مخالفات.

وقال ماسترز لشبكة «سكاي نيوز»: «قواعدنا واضحة جداً في هذا الشأن، وعليّ الحفاظ على سرية كل شيء حتى نكون مستعدين لإصدار القرار والإعلان عنه بشكل واضح. لا يمكنني تقديم أي تحديث بشأن التوقيت أو ما يحدث حالياً».

وأضاف: «هناك مسار واحد فقط متاح لتجاوز هذه الأزمة، وهو السماح للعملية بأن تأخذ مجراها الطبيعي»، قبل أن يقرّ بأن القضية طالت أكثر مما كان منتظراً، قائلاً: «استغرق الأمر وقتاً أطول مما كان متوقعاً، وأنا أتفهم تماماً حالة الاستياء».

ويأتي استمرار الغموض بشأن القضية، في وقت يستعد فيه مانشستر سيتي لبدء مرحلة جديدة بقيادة مدرب تشيلسي السابق إنزو ماريسكا، الذي تولى المهمة بعد رحيل بيب غوارديولا.

وغادر غوارديولا النادي عقب نهاية الموسم الماضي، منهياً مسيرة استمرت 10 أعوام، قاد خلالها سيتي إلى 6 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وعدد من البطولات الأخرى.

ويستهل مانشستر سيتي مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يستضيف بورنموث، يوم الأحد المقبل.

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موسيالا يكشف إصابته بخلل عصبي بعد انهياره مرتين في الملعب

جمال موسيالا لاعب بايرن ميونيخ يغادر الملعب بسبب الإصابة (أ.ب)
جمال موسيالا لاعب بايرن ميونيخ يغادر الملعب بسبب الإصابة (أ.ب)
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موسيالا يكشف إصابته بخلل عصبي بعد انهياره مرتين في الملعب

جمال موسيالا لاعب بايرن ميونيخ يغادر الملعب بسبب الإصابة (أ.ب)
جمال موسيالا لاعب بايرن ميونيخ يغادر الملعب بسبب الإصابة (أ.ب)

كشف جمال موسيالا، جناح بايرن ميونيخ، تشخيص إصابته بنوبات غياب مؤقتة عن الوعي ناجمة عن خلل عصبي قابل للعلاج، وذلك بعد انهياره داخل الملعب مرتين خلال أربعة أيام.

وسقط اللاعب الألماني، البالغ 23 عاماً، بعد ثماني دقائق فقط من مشاركته بديلاً في المباراة الودية أمام هايدنهايم، الثلاثاء، بعدما تعرض لحالة مماثلة خلال مواجهة ودية أمام لايبزغ السبت الماضي.

وطمأن موسيالا جماهيره بشأن حالته، مؤكداً عدم وجود مخاطر صحية إضافية، وكتب عبر حسابه على «إنستغرام»: «أتفهم قلق الكثيرين، ولكن سأشرح لكم الوضع. لقد تم تشخيص إصابتي بنوبات غياب مؤقتة قصيرة الأمد بسبب خلل عصبي، ولكنها قابلة للعلاج».

وأضاف أن هذه الحالة قد تكون وراء ما تعرض له في مباراتي لايبزج وهايدنهايم، مشيراً إلى أنه يتلقى رعاية طبية وأن النادي والمقربين منه يقدمون له الدعم اللازم.

وأكد موسيالا أنه قرر، بعد التشاور مع الأطباء والحصول على موافقة اختصاصيي الأعصاب، مواصلة حياته بصورة طبيعية والاستمرار في ممارسة كرة القدم، مشدداً على تحمله المسؤولية الكاملة عن قراره وشعوره بالتفاؤل بشأن المرحلة المقبلة.

وأوضح نجم بايرن أنه يرغب في مواصلة السعي لتحقيق الانتصارات والألقاب مع فريقه، موجهاً الشكر إلى الجماهير على دعمها، كما طالب باحترام خصوصيته وخصوصية المقربين منه ومسؤولي النادي والأطباء خلال الفترة المقبلة.

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