فنربخشة يتعادل مع ليون في «تمهيدي» دوري أبطال أوروبا

انتزع فنربخشة التركي تعادلاً صعباً أمام ضيفه أولمبيك ليون الفرنسي 1-1، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الدور التمهيدي المؤهل إلى مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقدم ليون قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول عن طريق مهاجمه البلجيكي لويس أوبيندا، المنضم إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونجح فنربخشة في العودة بعد سبع دقائق من انطلاق الشوط الثاني، عندما سجل الإنجليزي ماسون غرينوود، المنضم هذا الصيف من أولمبيك مارسيليا، هدف التعادل.

وفي مباراة أخرى، تعادل دينامو زغرب الكرواتي على أرضه مع فايكنغ النرويجي 2-2، رغم تقدم أصحاب الأرض بهدفين مبكرين سجلهما ديون درينا بيليو وماتيو ليسيكا في الدقيقتين السادسة والعاشرة.

ونجح فايكنغ في العودة قبل نهاية الشوط الأول، بعدما سجل بيتر كريستيانسن وزلاتكو تريبيتش هدفي التعادل في الدقيقتين 26 و39.

وفي مواجهة ثالثة، انتهت مباراة ليفسكي صوفيا البلغاري وضيفه أيك أثينا اليوناني بالتعادل السلبي.

وتقام مباريات الإياب الأسبوع المقبل لحسم هوية الفرق المتأهلة إلى مرحلة الدوري، التي تضم 36 فريقاً.