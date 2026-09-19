رافينيا يوافق على تمديد عقده مع برشلونة حتى 2030

أكّد ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، السبت، خلال الجمعية العمومية للنادي، أن النجم البرازيلي رافينيا توصل إلى اتفاق للبقاء مع الفريق حتى عام 2030.
واستهل الجناح الدولي الموسم بشكل رائع، إذ يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد تسعة أهداف في ست مباريات، رغم مشاركته في مركز غير معتاد كمهاجم صريح.
وقال ديكو: «تجديد عقد رافينيا وصل إلى مرحلة متقدمة للغاية... رافا سيبقى معنا في السنوات الأربع المقبلة».
وأوضح المدير الرياضي أيضاً أن اللاعبَين الشابَين تشافي إسبارت ومارك بيرنال سيوقِّعان عقدين جديدين مع النادي في الأيام المقبلة.
وأضاف ديكو: «إنهم ثلاثة لاعبين حسمنا مسألة تجديد عقودهم خلال الأسبوع الماضي».
وانضم رافينيا (29 عاماً) إلى برشلونة قادماً من ليدز يونايتد الإنجليزي عام 2022، وأصبح لاعباً أساسياً في الفريق بعد وصول المدرب الألماني هانزي فليك عام 2024.