مورينيو ينفي التواصل مع زيدان لاستبعاد تشواميني

نفى البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، أن يكون قد حدث تواصل بينه وبين زين الدين زيدان مدرب منتخب فرنسا، بشأن لاعب خط وسط الفريق الإسباني، أوريلين تشواميني.

وقال مورينيو في مؤتمر صحافي، عُقد السبت؛ للحديث عن مباراة الديربي ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني الأحد: «لم يكن لي أي تأثير على قرار عدم اختياره، لم أتحدَّث مع زيدان. لقد كان الأمر مفاجئاً لي، ومع ذلك فقد ناقشوا المسألة وخلصوا إلى أن الخيار الأفضل له هو الحصول على وقت لاستكمال تدريبات فترة الإعداد للموسم التي فاتته».

وأضاف حسبما نقلت شبكة «راديو مونت كارلو»: «لقد أخبره بأنه جزء من خططه المستقبلية، واتفقا على ذلك، الأمر واضح تماماً».

وكان زيدان قد استبعد تشواميني من خياراته لبدء مهمته الرسمية في قيادة منتخب فرنسا الذي يواجه تركيا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية، في حين اختار زميله إدوارد كامافينغا ضمن عناصر خط الوسط بالقائمة.