سيميوني: الهدوء والثقة من أهم مفاتيح أتلتيكو في «ديربي مدريد»

أكد الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، أن الهدوء والثقة سيكونان من أهم مفاتيح فريقه خلال مواجهة ريال مدريد، الأحد، في ديربي العاصمة الإسبانية.

وقال سيميوني في المؤتمر الصحافي عشية مواجهة ديربي الدوري الإسباني، إن نتائج الفريقين في المباريات السابقة لا علاقة لها بالديربي، مشيراً إلى اختلاف خصائص الفريقين، خصوصاً في التحولات الهجومية.

وأكد سيميوني أن ريال مدريد يختلف عن أتلتيكو في طريقة اللعب، موضحاً أن الفريق الملكي يجيد استغلال فقدان المنافس للكرة والانطلاق في الهجمات المرتدة، خصوصاً من خلال كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور، بينما يحاول أتلتيكو تقليل فقدان الكرة قدر الإمكان.

وأشاد سيميوني بمدرب النادي الملكي جوزيه مورينيو، مؤكداً أنه يكنّ له إعجاباً كبيراً، كما تحدث عن الوافد الجديد أليكس غريمالدو، مشيراً إلى أن تأقلمه يحتاج إلى وقت، مع ضرورة مساعدته في الجانب الدفاعي للاستفادة من إمكاناته.

وبشأن نصيحته للاعبين الجدد قبل الديربي، قال سيميوني إنه لا يقدم نصائح، لكنه يشاركهم خبراته، مؤكداً أن الضغط والحماس أمران طبيعيان، وأن عليهم التحلي بالهدوء والثقة بما يفعلونه.

كما أشاد سيميوني بمستوى أديمولا لوكمان، مؤكداً حاجة الفريق إلى قدراته في المواجهات الفردية، بينما أشار إلى أن المنافسة في خط الوسط تمنح الفريق خيارات أكبر قبل المباراة.