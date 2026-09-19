أرتيتا: الخسارة أمام برايتون «درس مؤلم»

وصف ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال خسارة فريقه أمام برايتون بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت، بأنها «درس قاسٍ ومؤلم».

صرح أرتيتا عبر قناة سكاي سبورتس عقب اللقاء: «أشعر بخيبة أمل شديدة بسبب الأداء والنتيجة»، مضيفاً: «لقد تفوق برايتون علينا بشكل كاسح، وكان مستواهم أعلى منا كثيراً، بينما قدمنا أداءً سيئاً للغاية، ولم نحترم المنافس بشكل كافٍ».

أضاف المدرب الإسباني: «برايتون يستحق الإشادة، ما حدث درس مهم يجب استيعابه، ولكن الخسارة لا تقلل مما قدمه فريقنا في الأسابيع الماضية».

واستدرك مدرب آرسنال: «لكن يجب التأكد من أننا تعلمنا من هذا الدرس؛ لأن هذا السيناريو من الوارد أن يتكرر».

كما أشار أرتيتا عبر هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «ارتكبنا أخطاء فنية عديدة في أول 30 دقيقة، وضعتنا تحت ضغط مستمر، وكل ما حدث في المباراة كان مرتبطاً بانطلاقتنا الضعيفة».

وأشار: «فترة التوقف الدولي ستمنحنا مهلة أطول لإدراك ما حدث، إنها خسارة مؤلمة، فمن الوارد أن تصبح فريقاً ضعيفاً ويكون دفاعك مكشوفاً في أي مباراة لا تلتزم فيها بأداء المهام المطلوبة».

وتلقى آرسنال حامل لقب الدوري الإنجليزي خسارته الأولى هذا الموسم في جميع المسابقات، وتجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز الثاني متخلفاً بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي الذي سيستضيف سندرلاند، الأحد.